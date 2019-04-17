Интересная арифметика про 3% самых богатых россиян

Российский предприниматель Сергей Васильев о том, сколько на самом деле денег у самых богатых Россия.

Аналитики Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка подсчитали, что 3% самых состоятельных россиян владеют сегодня 89% всех финансовых активов России!

Жуткая, казалось бы, цифра и пропорция!

Аналитики уточняют, что эти 3% сосредоточили на своих счетах около 92% всех срочных вкладов в банках и 89% от всех наличных денег, оборачивающихся в России.

Решил примерно подсчитать, а сколько же это... конкретно? Итак.

На сегодня совокупные остатки физлиц в российских банках составляют 22.35 трл в рублях и еще 6.2 трл в валютных вкладах. Совокупно имеем — 28.55 трл рублей.

Наличных денег в обращении сегодня около 10 трл.

Итого, получаем: 92% от 28.55 трл 89% от 10 трл = 35.17 трл.

Таким образом 3% самых богатых россиян накопили у себя на счетах и в наличных чуть более 35 трл рублей!

Огромные деньги! Но сколько это в среднем на каждого из «богатых»? На сегодня имеем население России — 146 780 000 человек.

Значит к 3 % богатых причисли 4.4 млн человек, тоже не малое количество! Получается, что в среднем на каждого богатого (из 3%) россиянина приходится сумма сбережений в 8 млн рублей!

Из этой цифры, в 8 млн. рублей (личных сбережений и наличности), каждый из нас может теперь понять относится ли он к этой категории 3%-ов «самых богатых» или нет?

А если входит, то как высоко он там поднялся, внутри этих 3 %-ов.

Ну и второе... 8 млн рублей, как средняя цифра накоплений «самых богатых» — мягко говоря не впечатляет.

Нам еще копить и копить...