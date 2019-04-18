Контролировать закупки по 44-ФЗ будут по-новому

Что случилось?Президент России подписал Федеральный закон от 01.04.2019 № 50-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В чем суть документа?Поправками предусмотрено совершенствование правового регулирования контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, в частности, расширены контролирующие полномочия Правительства РФ в сфере закупок, изменены правила обжалования действий заказчиков.
Зачем потребовались такие поправки?Цель изменений — повысить эффективность осуществления контроля в сфере закупок, что будет способствовать выстраиванию вертикали контроля.
Принятые меры позволят обеспечить формирование единых правил, методологии и практики осуществления контроля в сфере закупок на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Кроме того, они позволят снизить коррупционные риски, связанные с совмещением в одном органе функций государственного управления в сфере закупок и контроля за его осуществлением.
Что поменялось в правилах проверок?Правила контроля на федеральном, региональном и муниципальном уровнях будут одинаковыми. Это позволит унифицировать порядок проведения проверок. Правительство определит основания, предмет, форму, сроки, периодичность проверок, порядок их проведения и оформления.
При организации контроля будут учитывать категорию риска, к которой относится заказчик или иной субъект контроля.
Кто будет осуществлять контроль?Поправками скорректированы полномочия региональных и муниципальных контролёров. Региональные и муниципальные органы будут вести контроль за заказчиками, комиссиями и другими субъектами при проведении электронных закупок на этапе от размещения извещения до заключения контракта. В исключительном ведении ФАС останутся только проверки операторов площадок.
Региональные контролёры смогут проверять муниципальных заказчиков и других субъектов контроля в плановом порядке, если органы местного самоуправления договорятся с властями субъекта РФ о передаче полномочий.