Контролировать закупки по 44-ФЗ будут по-новому

Что случилось?

В чем суть документа?

Поправками предусмотрено совершенствование правового регулирования контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, в частности, расширены контролирующие полномочия Правительства РФ в сфере закупок, изменены правила обжалования действий заказчиков.

Зачем потребовались такие поправки?

Цель изменений — повысить эффективность осуществления контроля в сфере закупок, что будет способствовать выстраиванию вертикали контроля.

Принятые меры позволят обеспечить формирование единых правил, методологии и практики осуществления контроля в сфере закупок на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Кроме того, они позволят снизить коррупционные риски, связанные с совмещением в одном органе функций государственного управления в сфере закупок и контроля за его осуществлением.

Что поменялось в правилах проверок?

Правила контроля на федеральном, региональном и муниципальном уровнях будут одинаковыми. Это позволит унифицировать порядок проведения проверок. Правительство определит основания, предмет, форму, сроки, периодичность проверок, порядок их проведения и оформления.

При организации контроля будут учитывать категорию риска, к которой относится заказчик или иной субъект контроля.

Кто будет осуществлять контроль?

Поправками скорректированы полномочия региональных и муниципальных контролёров. Региональные и муниципальные органы будут вести контроль за заказчиками, комиссиями и другими субъектами при проведении электронных закупок на этапе от размещения извещения до заключения контракта. В исключительном ведении ФАС останутся только проверки операторов площадок.

Региональные контролёры смогут проверять муниципальных заказчиков и других субъектов контроля в плановом порядке, если органы местного самоуправления договорятся с властями субъекта РФ о передаче полномочий.

Как изменились правила обжалования действий заказчиков?

Снизится риск приостановки и отмены закупки из-за жалоб общественных объединений или объединений юрлиц. Такие заявления приравняют к обычной информации о нарушениях. Проверки по ним всё равно будут проводиться. При этом проверяющие не смогут использовать полномочия, предусмотренные в главе 6 Закона № 44-ФЗ.

Что ещё изменилось?

Расширен перечень оснований для возвращения жалобы без рассмотрения подавшему её лицу. Так, жалобу, поданную в контрольный орган в сфере закупок, вернут участнику, информация о котором включена в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Когда Закон № 50-ФЗ вступает в силу?

Документ вступит в силу 1 июля 2019 года.