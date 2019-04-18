Как получить в ИФНС сведения о своих и чужих счетах

Узнать чужие банковские реквизиты можно, но только в определенном случае.

Чужие счета

Пунктом 8 статьи 69 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» предусмотрено, что если сведений о наличии у должника имущества не имеется, то судебныйзапрашивает эти сведения у налоговых органов, иных органов и организаций.

Взыскатель при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о представлении этих сведений.

Обратиться за получением указанных сведений взыскатель может в любой территориальный налоговый орган, в том числе в ИФНС (либо УФНС) по месту своего нахождения.

При обращении в налоговый орган с запросом о получении информации о счетах должника для подтверждения своих прав на получение указанной информации необходимо одновременно предъявить подлинник или заверенную в установленном порядке (нотариусом или судом, выдавшем взыскателю исполнительный лист) копию исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению.

В случае представления в налоговый орган копии исполнительного листа, заверенной уполномоченным должностным лицом организации, являющейся взыскателем, одновременно предъявляется подлинник исполнительного листа.

Надлежаще оформленный запрос может быть направлен по почте (при необходимости получения подтверждения о получении адресатом — заказным письмом с уведомлением), либо предъявлен в налоговый орган лично (через уполномоченного представителя — по доверенности).

При предъявлении взыскателем лично в налоговый орган подлинника исполнительного лица налоговый орган после документального фиксирования факта его наличия возвращает подлинник исполнительного листа взыскателю.

Во всех остальных случаях направления запроса с приложением копии исполнительного листа, заверенной уполномоченным должностным лицом организации-взыскателя, налоговый орган будет проверять достоверность полученной копии исполнительного листа (путем направления соответствующего запроса в суд, выдавший этот исполнительный лист).

Налоговые органы представляют запрошенные сведения в течение 7 дней со дня получения запроса.

Разъяснения по этому вопросу, в частности, даны в Письме Минфина от 26.11.2008 № 03-02-07/2-207, а также в письме ФНС № СА-4-9/14444@ от 24.07.2017.

Свои счета

Заявителю — гражданину (физлицу), организации сведения о их банковских счетах могут быть предоставлены налоговыми органами на основании положений Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информатизации, информационных технологиях и о защите информации». В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 8 Закона № 149-ФЗ:

гражданин (физлицо) имеет право на получение от госорганов, органов местного самоуправления информации, непосредственно затрагивающей его права и свободы;

организация имеет право на получение от госорганов, органов местного самоуправления информации, непосредственно касающейся прав и обязанностей этой организации, а также информации, необходимой в связи с взаимодействием с указанными органами при осуществлении этой организацией своей уставной деятельности.

При этом установлено, что обладатель информации, в данном случае ФНС, которая осуществляет полномочия обладателя информации от имени РФ, вправе разрешать или ограничивать доступ к информации, определять порядок и условия такого доступа, а также при осуществлении своих прав обязана соблюдать права и законные интересы иных лиц, ограничивать доступ к информации, если такая обязанность установлена федеральными законами.

В силу положений статьи 84 и статьи 102 НК сведения о налогоплательщике с момента постановки на учет в налоговом органе являются налоговой тайной, которая не подлежит разглашению налоговыми органами, их должностными лицами, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

Порядок доступа к конфиденциальной информации налоговых органов утвержден приказом МНС России от 03.03.2003 № БГ-3-28/96.

В соответствии с пунктом 11 Порядка запрос о предоставлении конфиденциальной информации оформляется и направляется в письменном виде на бланках установленной формы.

При направлении запросов по ТКС подпись заявителя подтверждается электронной цифровой подписью.

Гражданин для получения сведений о своих банковских счетах вправе лично обратиться с запросом, составленным в произвольной форме, предъявив документ, удостоверяющий личность; подать заявление, через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (раздел: «обращение в свободной форме») или направить запрос по ТКС, подписанный своей усиленной квалифицированной электронной подписью.

Обратиться за получением сведений о своих банковских счетах заявитель может в любой территориальный налоговый орган, в том числе по месту своего нахождения (жительства (пребывания)).

При обращении с запросом заявителю необходимо принять во внимание тот факт, что сведения о счетах (вкладах) физических лиц представляются банками в налоговые органы с 1 июля 2014 года. Информацией о ранее открытых физлицами счетах в банках (если такие счета не закрывались либо по ним не было изменений) налоговые органы не располагают. Также налоговые органы не располагают информацией о движении денежных средств по счетам. Такую информацию заявитель может запросить у банка, в котором открыт счет.