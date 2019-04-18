Как получить в ИФНС сведения о своих и чужих счетах

Узнать чужие банковские реквизиты можно, но только в определенном случае.
Чужие счетаПунктом 8 статьи 69 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» предусмотрено, что если сведений о наличии у должника имущества не имеется, то судебный пристав-исполнитель запрашивает эти сведения у налоговых органов, иных органов и организаций.
Взыскатель при наличии у него исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению вправе обратиться в налоговый орган с заявлением о представлении этих сведений.
Обратиться за получением указанных сведений взыскатель может в любой территориальный налоговый орган, в том числе в ИФНС (либо УФНС) по месту своего нахождения.
При обращении в налоговый орган с запросом о получении информации о счетах должника для подтверждения своих прав на получение указанной информации необходимо одновременно предъявить подлинник или заверенную в установленном порядке (нотариусом или судом, выдавшем взыскателю исполнительный лист) копию исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению.
В случае представления в налоговый орган копии исполнительного листа, заверенной уполномоченным должностным лицом организации, являющейся взыскателем, одновременно предъявляется подлинник исполнительного листа.
Надлежаще оформленный запрос может быть направлен по почте (при необходимости получения подтверждения о получении адресатом — заказным письмом с уведомлением), либо предъявлен в налоговый орган лично (через уполномоченного представителя — по доверенности).
При предъявлении взыскателем лично в налоговый орган подлинника исполнительного лица налоговый орган после документального фиксирования факта его наличия возвращает подлинник исполнительного листа взыскателю.
Во всех остальных случаях направления запроса с приложением копии исполнительного листа, заверенной уполномоченным должностным лицом организации-взыскателя, налоговый орган будет проверять достоверность полученной копии исполнительного листа (путем направления соответствующего запроса в суд, выдавший этот исполнительный лист).
Налоговые органы представляют запрошенные сведения в течение 7 дней со дня получения запроса.
Разъяснения по этому вопросу, в частности, даны в Письме Минфина от 26.11.2008 № 03-02-07/2-207, а также в письме ФНС № СА-4-9/14444@ от 24.07.2017.
Свои счетаЗаявителю — гражданину (физлицу), организации сведения о их банковских счетах могут быть предоставлены налоговыми органами на основании положений Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информатизации, информационных технологиях и о защите информации». В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 8 Закона № 149-ФЗ:
- гражданин (физлицо) имеет право на получение от госорганов, органов местного самоуправления информации, непосредственно затрагивающей его права и свободы;
- организация имеет право на получение от госорганов, органов местного самоуправления информации, непосредственно касающейся прав и обязанностей этой организации, а также информации, необходимой в связи с взаимодействием с указанными органами при осуществлении этой организацией своей уставной деятельности.
В силу положений статьи 84 и статьи 102 НК сведения о налогоплательщике с момента постановки на учет в налоговом органе являются налоговой тайной, которая не подлежит разглашению налоговыми органами, их должностными лицами, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
Порядок доступа к конфиденциальной информации налоговых органов утвержден приказом МНС России от 03.03.2003 № БГ-3-28/96.
В соответствии с пунктом 11 Порядка запрос о предоставлении конфиденциальной информации оформляется и направляется в письменном виде на бланках установленной формы.
При направлении запросов по ТКС подпись заявителя подтверждается электронной цифровой подписью.
Гражданин для получения сведений о своих банковских счетах вправе лично обратиться с запросом, составленным в произвольной форме, предъявив документ, удостоверяющий личность; подать заявление, через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» (раздел: «обращение в свободной форме») или направить запрос по ТКС, подписанный своей усиленной квалифицированной электронной подписью.
Обратиться за получением сведений о своих банковских счетах заявитель может в любой территориальный налоговый орган, в том числе по месту своего нахождения (жительства (пребывания)).
При обращении с запросом заявителю необходимо принять во внимание тот факт, что сведения о счетах (вкладах) физических лиц представляются банками в налоговые органы с 1 июля 2014 года. Информацией о ранее открытых физлицами счетах в банках (если такие счета не закрывались либо по ним не было изменений) налоговые органы не располагают. Также налоговые органы не располагают информацией о движении денежных средств по счетам. Такую информацию заявитель может запросить у банка, в котором открыт счет.Разъяснения по этому вопросу, в частности, даны в письмах ФНС № ГД-4-14/22798@ от 10.11.2017, № ОА-19-17/33 от 20.02.2017.