Хотят отменить НДФЛ для бедных

В России могут отменить НДФЛ для тех, кто зарабатывает меньше прожиточного минимума, сообщают СМИ. Скольких россиян это затронет и нужны ли стране такие изменения?

В профильной комиссии при правительстве могут обсудить возможность освобождения граждан с низкими зарплатами от подоходного налога, сообщили на этой неделе «Известия». Газета ссылалась на трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, однако там факт обсуждения опровергли. Во всяком случае, вопрос отмены НДФЛ для малообеспеченных россиян не стоит в повестке на ближайшие полгода.

Однако в 2016 году подобная тема обсуждалась. Вице-премьер Ольга Голодец утверждала, что мера может коснуться беднейших слоев населения. «Я считаю, что для преодоления бедности освобождение в нижней шкале от НДФЛ является одним из важнейших шагов. У нас эта мера просчитана, и мы ее сегодня обсуждаем», — заявляла зампред правительства.

Бедность как порог

Отмена НДФЛ может коснуться граждан с доходами ниже прожиточного минимума, указывали «Известия». На 1 января 2019 года этот показатель составлял 11 280 рублей. С начала года до уровня прожиточного минимума подняли и минимальный размер оплаты труда (МРОТ), причем с поправкой на регионы. Согласно Трудовому кодексу, зарплата сотрудника не может быть ниже МРОТ, но с этой суммы все равно удерживается подоходный налог. Соответственно, если льгота по НДФЛ будет введена, она может быть актуальна для граждан с зарплатой до 13 тыс. рублей.

Росстат не публикует данные о численности людей с такими доходами. Ведомство лишь приводит информацию о распределении населения по уровню зарплаты. В 2018 году 15,2% работников зарабатывали меньше 13,8 тыс. рублей в месяц — это примерно 11,4 млн потенциальных получателей льготы.

Вычет или прогрессивное налогообложение?

По словам экспертов, нет ничего сложного в том, чтобы перестать взимать НДФЛ с какой-то группы населения. Но подходы могут быть разными.

Первый и самый простой способ — добавление в Налоговый кодекс еще одного вычета. Сейчас россияне имеют право на стандартные налоговые вычеты, напоминает партнер «ФБК Право» Надежда Орлова. «Вычеты как раз предусматривают, что часть дохода гражданина не будет облагаться налогом при различных обстоятельствах: при наличии детей или в связи с какими-то потребностями. Если есть желание освободить от налогообложения доход, не превышающий 13 тысяч рублей в месяц, то в Налоговом кодексе может появиться еще один вычет», — поясняет юрист. Механизм возврата денег тоже отработан на уже имеющихся вычетах — гражданин может либо подать декларацию в ФНС, либо попросить работодателя временно не удерживать НДФЛ.

С точки зрения администрирования оформление вычета создает определенные сложности. «Это дополнительная нагрузка на ФНС по работе с декларациями и на самих граждан», — говорит партнер КПМГ в России и СНГ Донат Подниек. По словам юриста, в некоторых странах Европы и Америки существует необлагаемый минимум — минимальный доход, с которого не взимается подоходный налог. Логика, которая там используется, применима и для России. «Если с первого рубля брать налог, его надо администрировать. На это тратятся экочасы, работа ФНС и других контролирующих органов. А потом государство тратит деньги на то, чтобы поддержать эту же группу малообеспеченных граждан дополнительными льготами в других сферах. Здесь немного „задваиваются“ расходы государства», — поясняет Подниек.

В чистом виде это нельзя назвать прогрессивной шкалой для расчета подоходного налога — ставка остается единой. Но подобный подход позволяет немного дифференцировать налоговую нагрузку на граждан с разным уровнем заработка.

Кому повезет больше: россиянам, бюджету или экономике?

По данным ФНС, в 2018 году россияне заплатили свыше 3,65 трлн рублей подоходного налога. На долю граждан с минимальными доходами приходится около 150 млрд рублей выплат, оценивает замдиректора института «Центр развития» Высшей школы экономики Валерий Миронов. Столько недополучит государство, если введет не облагаемый налогом минимум.

Консолидированный бюджет может упустить до 0,5% доходов за год, или 5% всех налоговых поступлений от НДФЛ, полагает главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов. По его словам, это несущественные потери, которые власти вряд ли будут перекладывать в виде нагрузки на другие слои населения.

Вместе с тем освобождение от уплаты НДФЛ позволит малообеспеченным гражданам потратить эти деньги на потребление. «Покупать они будут преимущественно отечественные, недорогие товары, это немного простимулирует потребительский спрос», — указывает Миронов. Потребительского бума ждать не стоит, влияние на основные показатели будет скромным. «Эффект для общеэкономических показателей будет ограниченным: плюс 0,6% розничных продаж в год и примерно плюс 0,3% конечного потребления домохозяйств в год», — оценивает Попов.

«Живые» деньги все равно не дойдут до малообеспеченных граждан, считает аналитик отдела анализа рынков компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. «В России НДФЛ из-за специфики законодательства фактически уплачивает работодатель, а не сотрудник. Таким образом, сокращение ставки НДФЛ для низкооплачиваемых рабочих мест фактически приведет к тому, что работодатели добавят это снижение к своей прибыли, а выплаты работникам будут осуществлять на прежнем уровне», — поясняет эксперт. По его мнению, это снизит стимулы для повышения производительности труда — работодателям будет выгоднее нанимать низкоквалифицированных и «дешевых» сотрудников. С ним соглашается главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. По ее словам, такое «выравнивание» — это дестимулирующий сигнал, который подействует и на сотрудников. У работников с низким уровнем дохода будет меньше резонов для борьбы за повышение заработка.

Собеседники «Известий» также указывали на риск роста теневого сектора экономики. Работодатели якобы начнут оформлять сотрудников на минимальные ставки и выдавать остальную часть зарплаты в «конвертах». Такой исход маловероятен, считает Донат Подниек. «Страховые взносы все равно надо будет платить, — напоминает партнер КПМГ. — Если кого-то из существующих работников перевести на „конверты“, это будет видно из отчетности работодателя перед ФНС. Мера, наоборот, может быть стимулом для вывода людей на низкооплачиваемых должностях в „белую“ зону. Работодатель сможет пускать эту „экономию“ на НДФЛ на страховые взносы и снижать для себя риски, что его накажут за налоговые нарушения».

Экономисты сходятся во мнении, что предоставление права на налоговый вычет — более щадящий вариант для экономики, чем введение необлагаемого минимума. Во-первых, работодатели не смогут «забрать» себе в прибыль снижение НДФЛ. Во-вторых, налоговый вычет будут оформлять не все граждане, а только те, кому он действительно необходим. Расходы бюджета составят примерно 20–60 миллиардов рублей в год в первое время действия таких вычетов, предполагает Тимур Нигматуллин. Но и воспользуются льготой всего 10–30% граждан из 11,4 млн малоимущих.

Получается, что освобождение россиян с низкими доходами от НДФЛ не позволит искоренить бедность. Таких граждан просто больше, чем может охватить налоговая льгота. По данным Росстата, в 2018 году доходы ниже прожиточного минимума имели 18,9 млн жителей страны. Может быть, именно поэтому дискуссия в правительстве и профильной комиссии с 2016 года так и не сдвинулась с мертвой точки.