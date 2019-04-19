Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

На днях мы писали, что ИФНС доначислила ИП 1 миллиард рублей. В первой инстанции он выиграл, но апелляция это решение отменила.
И вот опубликовано постановление апелляционной инстанции по делу о доначислении 1 миллиарда рублей индивидуальному предпринимателю. Попытаюсь кратко. Скажу сразу, это какая-то жесть!
Вот фактические обстоятельства, рассмотренные судом:
- на протяжении трех лет личных контактов между ИП Ибатуллин М.М. и ИП Грузинцев С.А. (или их уполномоченными представителями) не было;
- передача наличных денежных средств на общую сумму более 2,6 млрд. рублей, производилась непонятно кем и кому (суду даже показывали куклу из пятитысячных купюр, чтобы доказать, какая маленькая пачка 5-7 млн. рублей);
- места заключения договора поставки No б/н от 01.01.2013 г. с ИП Грузинцев С.А предприниматель назвать не может (Новогодняя ночь же);
- как выглядит гражданин Грузинцев С.А., не помнит;
- бумажным оригиналом договора поставки не располагает;
- операции по расчетным счетам с Грузинцевым С.А. не производились ни разу;
- при том, что ИП Грузинцев С.А единственный поставщик, ведь 98% расходов приходится на него;
- Грузинцев С.А. отрицает знакомство и ведение деятельности с ИП Ибатуллиным М.М. и ИП Жигулиным Р.Н. (перевозчик товара), получение денег в сумме 2,6 млрд. руб., а также факт подписания договора, накладных, квитанций ПКО, и заверение их своей печатью;
- ИП Грузинцев С.А. не обладает складскими помещениями для оптовой торговли и не осуществляет деятельность на территориях рынков ТЦ «Южные ворота», ТЦ «Садовод»;
- товар доставлялся фурами в мешках, тюках, коробках, и сопровождался рукописными списками с указанием цены и количества;
- товар на погрузку привозили «китайцы и вьетнамцы»;
- в сертификатах соответствия выданных на ИП Грузинцева С.А. изготовителем продукции указана страна — Китай (факт выдачи самих сертификатов органами их выдававшими опровергается);
- телефонные переговоры, sms или электронная переписка между ИП Грузинцевым С.А. и ИП Ибатуллиным М.М., ИП Жигулиным Р.Н., не велась;
- номера таможенных деклараций, отсутствуют в информационных системах таможенных органов;
- 21 миллион единиц товара не имеют ни единого брака (удивительное качество);
- бухгалтер Муллагареева Э.Ф, никогда за три года деятельности не связывалась с контрагентом или бухгалтером ИП Грузинцева С.А. (другими сотрудниками), никакие бухгалтерские документы по бракованной продукции не оформляла, акты сверок не составляла и не подписывала, претензии к ИП Грузинцеву С.А не предъявлялись;
- экспертиза показала, что подписи выполнены не Грузинцевым С.А., а другим лицом, а оттиски круглой печати от имени ИП Грузинцева С.А. выполнены другим клише, имеющим внешнее сходство с печатью ИП Грузинцева С.А.
Как думаете, будет обжаловано?