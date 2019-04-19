Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

Angeltag Я написала две жалобы, 5 уточняющих писем, все из за их сбоев в ПО. В итоге у нас пеней на 15 тыс... Из-за сбоя в ФНС бизнесменам не выдают справки об отсутствии долгов. Кто за них хлопочет

Lomik Так вот именно в этом и есть вина главы государства. Если ты встал у руля и назначил себя главным... Бухгалтеры должны следить за клиентами и замораживать их деньги

Shahinya В профильной комиссии при правительстве могут обсудитьА могут и не обсудить ))) Почему-то у ... Хотят отменить НДФЛ для бедных

Lomik Угу, особенно для тех, кого расстреляли ни за что или кто умер после отсидки в лагерях.Возьмем ко... Бухгалтеры должны следить за клиентами и замораживать их деньги

Надежда-25 а это уже ущемление прав работников получится. На всех не насмотришься, у кого-то нет детей, а у ... Хотят отменить НДФЛ для бедных

Natali Kr А обсуждается уровень зарплаты или дохода на членов семьи? Человек может получать и больше прожит... Хотят отменить НДФЛ для бедных

Чалдон В Москве что-то совсем плохая экология стала, особенно в центре. Похоже, превышен ПДК по содержан... Хотят отменить НДФЛ для бедных

Чалдон Эксперты такие эксперты. Они забывают, что очень большая часть низкооплачиваемых работников как р... Хотят отменить НДФЛ для бедных

Надежда-25 скорее, гос органам нужна единая база, в которой будут все наши данные - от паспорта и снилса, до... Кремль, СНИЛС и хоккей - что общего?

Чалдон Интересно, а договор дарения администрация совершила в письменной форме и там реально был указан ... От женщины требуют уплатить НДФЛ с подаренного ей букета цветов

Надежда-25 Не встречала такого на просторах сети. Но действительно, сейчас обман сплошь и рядом. Надо быть н... Новое мошенничество от имени Сбербанка

Shahinya Сталин хоть о ком-то заботилсяТак вот именно в этом и есть вина главы государства. Если ты встал ... Бухгалтеры должны следить за клиентами и замораживать их деньги

Ali Самое интересное что все подарки были сделаны в натуральной форме, не деньгами (цветы + сертифика... От женщины требуют уплатить НДФЛ с подаренного ей букета цветов

Lizavetta я тоже нажимала кнопку "пожаловаться" и мне тоже ответили что реклама ничего не нарушает... Новое мошенничество от имени Сбербанка

Elena Rigova А что, так можно? По закону можно от подарка (букета) отказаться, принеся его назад через три дня... От женщины требуют уплатить НДФЛ с подаренного ей букета цветов

Elena Rigova У меня так подружке на работе подарок подарили. И ндфл потом она заплатила.... От женщины требуют уплатить НДФЛ с подаренного ей букета цветов

tata.morozova Это чем же так роженица знаменита, что её с мэрии поздравили сертификатом, опять "блатники", что-... От женщины требуют уплатить НДФЛ с подаренного ей букета цветов

id167915911 Ну почему же так? Завтра по телевизору скажут, что по данным Госсстата мы впереди планеты всей, в... 10 миллионов россиян могут стать безработными из-за прорывного роста экономики

Nаdine Так сейчас происходит примерно то же самое((( Только пострадавшие другие, не Ваша бабушка, а чья... Бухгалтеры должны следить за клиентами и замораживать их деньги

Альтернатива В каком законе сказано что обязательно нужно заниматься теми видами которые указаны в ЕГРЮЛ в???... Нельзя осуществлять деятельность по коду ОКВЭД, не внесенному в ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Shahinya И никаких особых ужасов в их семьях и среди их знакомых, друзей и родни (а это не так мало народу... Бухгалтеры должны следить за клиентами и замораживать их деньги

Nаdine вы не получали еду по талонам, а свобода слова вас не интересовала от слова совсем ;)Еда по талон... Бухгалтеры должны следить за клиентами и замораживать их деньги