ИФНС доначислила ИП 1 миллиард рублей. Почти детектив, в котором кто-то врет

Более 1 млрд. рублей налогов и пени доначислили предпринимателю из Башкирии в ходе выездной налоговой проверки за 2013 — 2015 годы. Фактически, это крупнейшее в истории российского малого предпринимательства доначисление налогов.

Речь идет об НДФЛ и НДС. Добавим, данный ИП работает с башкирской сетью магазинов недорогой одежды и обуви «Арзан». У него 42 магазина.

С доначислениями ИП не согласился и обратился в суд (дело № А07-22894/2018).

В чем суть претензий

ИП Ибатуллин закупал товар у ИП Грузинцева из Калужской области, и по этим покупками применял профессиональный налоговый вычет по НДФЛ и вычет по НДС. Всего товара куплено на 2,6 млрд. рублей.

В подтверждение приобретения основной части реализуемого товара у ИП Грузинцева налогоплательщиком представлены договор поставки, счета-фактуры, товарные накладные, квитанции к приходным кассовым ордерам, авансовые отчеты о закупе товара на денежные средства, полученные под отчет.

Однако налоговики посчитали этот документооборот формальным и убрали все вычеты по этим поступлениям. ИП Ибатуллина обвинили в том, что он не проявил должной степени осмотрительности при совершении хозяйственных операций с контрагентом ИП Грузинцевым.

ИП Грузинцев применяет УСН и ЕНВД и занимается розничной торговлей одеждой. Его доходы от розничной торговли за период 2013 по 2015 по данным налоговиков составили 15 млн. руб., то есть меньше, чем общая сумма, которая отражена в документах по сделке с ИП Ибатуллиным.

Должная осмотрительность

В ходе судебного разбирательства, представитель ИФНС пояснил, что налогоплательщик в качестве действий по проявлению должной осмотрительности был обязан проверить сведения в отношении ИП Грузинцева на предмет: использования Грузинцевым специальных налоговых режимов, после того как эта информация перестала быть налоговой тайной; исчисляет или не исчисляет НДС Грузинцев; выставляет или не выставляет счет-фактуру Грузинцев.

Но какие именно свободные источники информации содержат перечисленные сведения представитель налогового органа затруднился пояснить.

А то, что налогоплательщик при выборе контрагента изучил информацию о нем из открытых источников, в том числе на сайте ФНС, для налоговики также проигнорировали.

Они заявили, что сведения, которые находятся в открытых источниках информации, можно получить в любой момент времени, соответственно, они не доказывают надлежащую проверку благонадежности контрагента.

АСК НДС

А как же проходили камеральную проверку декларации по НДС? Этот вопрос также затрагивался в суде.

Например, в рамках проведения «камералки» по НДС за 2 квартал 2015 предпринимателю выставляли требования, из которого следовало, что его контрагент Грузинцев не отразил в своей декларации счета-фактуры, система обнаружила разрыв. В ответ на это требование ИП Ибатуллин выслал в ИФНС копии счетов-фактур, и в вычете ему не отказали. Аналогичные мероприятия были в 3 и 4 квартале 2015 года.

Добавим, что в отношении в отношении ИП Грузинцева налоговым органом проводились камеральные проверки по НДС, это подтверждается истребованием счетов-фактур, выставленных им в адрес его башкирского покупателя.

Напомним, сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется лицами, не являющимися налогоплательщиками, случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога.

Налоговики Калужской области, где зарегистрирован ИП Грузинцев, сообщили, что выездные налоговые проверки в отношении него не проводились; в ходе проведения камеральных налоговых проверок нарушения налогового законодательства, факты использования схем уклонения от налогообложения не установлены. Также они направили своим башкирским коллегам копии налоговых деклараций по НДС за 2013-2015 год, представленных ИП Грузинцевым.

Поставщик

ИП Грузинцев в деле заявлен третьим лицом. Налоговики проводили его допрос, в ходе которого он заявил, что не выдавал доверенности на право составления и подписи счетов-фактур от его имени.

Более того, он заявил, что ИП Ибатуллина никогда не видел, не слышал, не знал его, никогда с ним не работал, узнал о счет-фактурах только в налоговой инспекции когда был вызван на допрос в рамках проверки. Договор не подписывал, денежные средства не принимал.

Однако суд посчитал, что ИП Грузинцев и его сотрудники не стремятся сообщать достоверную информацию. Существенные изменения в ответах допрашиваемых лиц (было несколько допросов) суд расценивает как попытку сокрытия ими деятельности ИП Грузинцева по оптовой торговле товарами. Торговый центр, принадлежащий Грузинцеву, по фотографиям, размещенным в интернете, занимает значительную площадь, которая позволяет осуществлять деятельность как по розничной, так и оптовой торговле.

Грузинцев не заинтересован в даче показаний, подтверждающих его связь с ИП Ибатуллиным, так как в данном случае уже Грузинцеву будут доначислены огромные суммы НДС и НДФЛ.

Решение АС

Арбитражный суд Башкирии пришел к выводу, что доводы налогового органа о не проявлении налогоплательщиком должной степени осмотрительности. Заявителем приняты все возможные меры проявления должной осмотрительности при вступлении в договорные отношения с ИП Грузинцевым.

Налоговики указали, что подписи на документах от имени ИП Грузинцева сделаны не им, однако суд этому аргументу не внял. Инспекцией не установлены обстоятельства, свидетельствующие о том, что заявитель знал либо должен был знать о подписании документов от имени ИП Грузинцева не им, а иными лицами, говорится в решении суда.

Налогоплательщиком было подробно описано, каким образом произошло знакомство с ИП Грузинцевым, что договор поставки был подписан в присутствии обеих сторон. В момент подписания договора Грузинцев предоставил заявителю копию своего паспорта и свой ИНН, ОГРН и сказал, что применяет ОСНО.

В деле также присутствуют показания перевозчика, который доставлял товар из Москвы и подтверждает, что его приобретали у ИП Грузинцева.

ИП Ибатуллин сообщил, по какому номеру телефона он связывался со своим поставщиком. Однако тот утверждает, что в работе использует совсем другой номер. Между тем суд установил, что номер, названный покупателем, поставщик, в частности, указал в анкете банка.

В итоге суд встал на сторону ИП Ибатуллина и отменил начисления НДС и НДФЛ по акту проверки.

Апелляция

Апелляционная инстанция встала на сторону налоговиков. Как стало известно накануне, восемнадцатый апелляционный арбитражный суд удовлетворил обращение ИФНС, оспаривавшей решение Арбитражного суда Башкирии по иску ИП Ибатуллина.

Как пишет «Коммерсантъ», представители Марата Ибатуллина неоднократно жаловались на действия налоговиков в прокуратуру, а по итогам слушаний заявили, что намерены оспаривать в кассации решение второй инстанции.

Очевидно, что беспрецедентное дело о миллиардных вычетах по НДС и НДФЛ и потерянном договоре на 2,6 млрд руб. в итоге дойдет до Верховного суда.