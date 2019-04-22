Налог для самозанятых: плюсы и минусы

С января 2019 года в четырех регионах нашей страны действует пилотный проект по применению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (НПД), введенный Федеральным законом № 422-ФЗ в ноябре 2018 года. Граждане и ранее зарегистрированные индивидуальные предприниматели, которые работают на территории города Москвы, Московской и Калужской области, а также в Республике Татарстан получили возможность «выйти из сумрака», не опасаясь претензий налоговых органов, а предприниматели получили возможность примерить к своему бизнесу более выгодные налоговые ставки, чем УСН, ЕНВД или патент. Поскольку первые три месяца налогового эксперимента завершились, то уже можно обозначить результаты внедрения этого спецрежима, а также оценить противоречивые оценки и мнения, которые связанны с этой инициативой налогового ведомства.

По сведениям Росстата и ФФОМС, в теневом секторе России работает свыше 15 млн человек, или 21% от общего количества занятых людей. Число занятых в неформальном секторе в четырех регионах попавших в эксперимент, составляет около 1,2 млн. Больше всего в неформальном секторе работает граждан в Московской области — 467 тыс. человек.

По данным ФНС, Минэкономразвития и Минфиназа 1-ый квартал текущего года в качестве самозанятых зарегистрировались впервые или перешли с других спецрежимов более 60 тысяч человек. Эти цифры меняются в сторону роста каждый день и, на середину апреля составляют уже 71 тыс. человек. Налоговики считают такие цифры большим достижением. Объём полученного официального дохода за это время составил более 3 млрд рублей, а сумма исчисленного налога 117 миллионов рублей.Средний возраст тех, кто зарегистрировался — 36 лет.

В основном платить НПД соглашаются вновь зарегистрировавшиеся самозанятые. Массового перехода на этот налоговый режим действующих индивидуальных предпринимателей пока не происходит. И если изначально этот налоговый эксперимент был рассчитан на 10 лет, то в последнее время представители государства начинают все чаще озвучивать другие цифры и планы: государство может распространить этот налоговый режим на всю территорию РФ уже к 2020 году.

регион тыс. человек доход Москва 37 2,1 млрд рублей Московская область 12,6 (из них 2,4 — в статусе ИП) около 1 млрд рублей Калужской области 1,8 (из них 31 ИП) Татарстан более 8

В планах у правительства мелькают следующие цифры: до конца 2019 года в России должно быть зарегистрировано 200 тысяч самозанятых. Учитывая показатели по пилотным регионам в первом квартале, такая цель выглядит вполне достижимой.

В чем суть НПД:

1) Ставка налога. Она зависят напрямую от того, с кем работает налогоплательщик:

если с физическими лицами, то налог исчисляется по ставке 4 % от полученного дохода;

если с ИП и юридическими лицами, то налог исчисляется по ставке 6% от полученного дохода.

У данного режима существует и ограничение по доходу, который не должен превышать 2,4 млн. рублей в год. Самозанятыми могут стать любые физические лица, которые оказывают услуги или продают товары без наемных работников.

3) Освобождение от НДФЛ и НДС. Закон освобождает самозанятых от уплаты НДФЛ по ставке 13%, а ИП, перешедшие на НПД, освобождаются от уплаты НДС, за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией. При этом, в то время, когда проходит эксперимент по изменению налоговых ставок закон не предусматривает уменьшение лимита доходов у самозанятых.

4) Ежемесячная уплата налога. Применяя НПД, налогоплательщик должен производить уплату налога ежемесячно, но не позднее 25 числа месяца следующего за прошедшим календарным месяцем.

5) Расширение географии. Зарегистрироваться в качестве самозанятого лица могут не только граждане РФ, но и граждане ЕАЭС. Согласно разъяснениям ФНС, граждане ЕАЭС должны обратиться в российскую налоговую инспекцию, получить ИНН и завести личный кабинет налогоплательщика.

Если смотреть для кого выгоден данный спецрежим, то в первую очередь, это будут ИП с небольшими оборотами, работающими в одиночку. Также он выгоден физическим лицам, которые продают собственную продукцию или оказывают услуги нянь, сиделок, репетиторов и переживают, что ИФНС обнаружит их доходы (в настоящее время это легко отслеживается по банковским счетам и социальным сетям, где граждане размещают объявления и предлагают свои услуги) и начислит налоги в полном объеме в размере 13%.

Плюсы НПД 1. Для регистрации в качестве самозанятого лица достаточно просто скачать и установить мобильное приложение «Мой налог» на сайте nalog.ru. Через это же приложение у самозанятых происходит и обмен информацией с ИФНС. 2. Отсутствие необходимости предоставлять в ИФНС налоговые декларации. Расчет и начисление платежей осуществляют налоговые инспекции самостоятельно на основании данных, которые предоставляет налогоплательщик через программу «Мой налог». 3. Льготные ставки налогообложения по сравнению с другими специальными налоговыми режимами. 4. Переход на спецрежим для действующих ИП возможен в любой день месяца. Но будьте внимательны, при переходе ИП с применяемой ранее системы налогообложения УСН, ЕНВД или ЕСХН в ИФНС вам необходимо будет подать заявление о снятии вас с учета в качестве плательщика данных режимов. 5. Возможность воспользоваться налоговым вычетом в размере 10 тысяч рублей. Как он действует: при исчислении налога по ставке 4% сумма вычета определена в размере 1% от дохода, при исчислении налога по ставке 6% сумма вычета составляет 2% от дохода. Пример № 1: Ставка налога 4%. Получен доход 100 тыс. рублей. Вычет составляет 1% или 1 тыс. руб. Сумма налога к уплате 3 960 рублей: ((100 тыс. руб. — 1 тыс. руб.) х 4%)). Пример № 2: Ставка налога 4%. Получен доход 1 млн 100 тыс. рублей. Возможный вычет 11 тыс. рублей: (1 млн. 100 тыс. руб. х 1%), но воспользоваться вычетом можно только в пределах 10 тыс. руб. Поэтому, сумма налога к уплате в данном случае составит 43 600 рублей: ((1 млн. 100 тыс. руб. — 10 тыс. руб.) х 4%). 6. На НПД также предусмотрена обязанность выдавать клиентам чеки, но чеки самозанятые формируют в приложении «Мой налог» и затем передают покупателю в бумажном или электронном виде. Таким образом, любой человек работающий на этом спецрежиме освобожден от обязанности приобретать кассовый аппарат. Минусы НПД 1. Самозанятым лицам запрещено иметь работников. И если физлицам (репетиторы, няни и др.) это и не важно, то ИП чаще всего нуждаются в наемных сотрудниках. 2. Самозанятые освобождены от обязательной уплаты пенсионных взносов за период применения спецрежима, а это значит, что страховой стаж не начисляется, если только самозанятые граждане не будут уплачивать пенсионные взносы в добровольном порядке. Отсутствие взносов в дальнейшем скажется на размере пенсии при наступлении пенсионного возраста. 3. Если в случае освобождения от обязательной уплаты пенсионных взносов самозанятые вправе уплачивать их добровольно, то в случае уплаты взносов в ФСС добровольная уплата не предусматривается, это означает, что пособий из ФСС ждать не приходится. 4. Нельзя уменьшать полученные доходы на расходы. 5. Для ИП совмещать НПД наряду с другими налоговыми режимами запрещено. 6. Физлица и ИП не вправе применять НПД в случаях: реализации подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке;

при перепродаже товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд;

при добыче и (или) реализации полезных ископаемых;

при посреднических услугах на основании договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров;

при услугах по доставке товаров с приемом (передачей) платежей за указанные товары в интересах других лиц, за исключением оказания таких услуг при условии применения налогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров контрольно-кассовой техники при расчетах с покупателями (заказчиками) за указанные товары в соответствии с действующим законодательством о применении ККТ.

При внедрении этого режима самозанятые уже столкнулись с неожиданными проблемами. Самая острая — это блокировка банками их счетов. В ближайшее время ФНС пообещала решить эту проблему, но пока все рекомендуют самозанятым проявлять открытость перед банками. По мнению Минфина, любой банк должен иметь доступ к реестру самозанятых, чтобы проверять статус своих клиентов. До конца апреля ФНС пообещала предложить свой способ, как снизить риски блокировок и как использовать чеки из приложения «Мой налог» для подтверждения законности банковских операций самозанятых.В этом году задача государства выявить все слабые стороны, чтобы донастроить систему с участием ФНС, Центробанка и создать для людей такие условия, чтобы специальный налоговый режим начал работать в нашей стране с 2020 года.

С введением нового налога некоторые работодатели решили воспользоваться НПД для минимизации своих налогов. При оплате труда они предлагают или вынуждают своих работников прекращать трудовые договоры, и проходить регистрацию в качестве самозанятого лица.

Но в случае с этими «предпринимателями» ФНС грамотно сработала на опережение: применять НПД запрещено физическим лицам, заключающим гражданско-правовые договоры с бывшим работодателем в течении первых двух лет после увольнения.

Есть ли у компаний, которые решили работать с самозанятыми лицами, какие-нибудь риски? Да, по сути, никаких рисков нет. Требования налоговиков стандартны: учесть в расходах затраты на товары (работы, услуги), приобретенные у самозанятого лица возможно только при наличии кассового чека. В случае отсутствия кассового чека акт об оказании услуг подтверждением расхода не является.

На мой взгляд, один из основных инструментов, который способен помочь ФНС достичь поставленную цель в 200 тыс. регистраций перехода на НПД — это агрегаторы (FL.ru, YouDo, Яндекс.Такси и др.) Там как раз и собираются те самые самозанятые. Например, среди клиентов фриланс-платформы FL.ru — 3,4 млн фрилансеров, из них почти миллион человек работает в регионах, попавших в пилотный проект по самозанятым. На сервисе YouDo.com число исполнителей сегодня превышает один миллион. Глава ФНС Михаил Мишустин уже заявил, что чем ловить каждого самозанятого его ведомство предпочтет работать «в направлении сотрудничества», с агрегаторами, для которых не составит труда перечислять в бюджет 4% от стоимости услуг водителей, фрилансеров и других самозанятых, которые получат заказы на их платформах.

В первые месяцы 2019 года в приложении «Мой налог» зарегистрировались более 20 тысяч таксистов сервиса «Яндекс.Такси». Недавно ФНС и «Яндекс.Такси» огласили промежуточные результаты проведения эксперимента по введению налога для самозанятых. За январь 2019 года самозанятые таксисты пробили чеков на сумму около миллиарда рублей. Общая сумма рассчитанного и собранного налога от деятельности самозанятых таксистов за первые месяцы 2019 года составила около 25 миллионов рублей. Можно ли будет называть такую регистрацию в статусе самозанятого с уплатой налога через агрегаторы добровольной — вызывает сомнения. Но такая стратегия ФНС, скорее всего, будет поддержана государством, потому что она рациональна и очень надежна.