Cамые распространенные ошибки по налогам

nadezhdap_kor На фоне новости про увеличение вычета и, как следствие, увеличения дохода работника на 117 руб., ... У депутата обнаружилось 359 кв км земли

Shumi этом году можете меньше уплатить на эту суммуНадежда, а писать в налоговую нужно что-то или прост... Расчет платежей для налога УСН 6%

Над.К Да, теперь видно, что у вас переплата. В этом году можете меньше уплатить на эту сумму... Расчет платежей для налога УСН 6%

Над.К А с каких пор размер уплаченных гражданином налогов является открытой информацией? ... У депутата обнаружилось 359 кв км земли

Над.К Над.К, Вы уж определитесьМне-то зачем определяться? Не я предлагаю кого-то обложить налогом и не ... Дачников и огородников переведут на НПД

Над.К А Вы думаете, налоги прям на рынке взимают? ;) Вообще-то в НК прямо указаны условия, при которых ... Дачников и огородников переведут на НПД

Shumi Где у вас получилась сумма 8400? В каком столбце? В сумме налога к уплате за год... Расчет платежей для налога УСН 6%

Vash Buh Если есть контакты в ФСБ, идите туда. Возьмут под колпак всех действующих лиц ФНС и судей. Возм... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

ale96433132 Над.К, Вы уж определитесь: это или очень доходный бизнес, но тогда регистрация, касса, налоги, бу... Дачников и огородников переведут на НПД

nadezhdap_kor продавать тоннами овощи и держать курятники в сотни голов птицы.Так для этого наемные работники н... Дачников и огородников переведут на НПД

msneg Рустем, здравствуйте! Меня зовут Марина Снеговская, я главный редактор "Клерка". Опишите мне всю ... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

rustemishbulatov Все читатели наверное ознакомились с судебными актами! Ни кто не задался вопросом, почему 18 ААС ... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

Afrikan а потому что к примеру директор просит сдать нулевки, а за выписками не ходили целый квартал. Кто... Золушка среди деклараций

nastya-peskova Для меня было неожиданностью - когда откл.интернет - узнать, что нельзя зайти в 1 с отчетность по... О чем не переживают бухгалтеры, которые сдают отчетность через 1С

rustemishbulatov Я скажу больше! В ходе подготовки к процессу в архиве предпринимателя мной были найдены случайные... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

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mityai ога, доброе утро советский союз и госплан снова с нами ))))Так вы не стесняйтесь, расскажите в че... Предложение: кадровики не должны подчиняться своему работодателю

sandro_60 Удачи Вам, уважаемый, в этой борьбе с государственным и судейским аппаратом! Если все так, как Вы... Продолжение истории про ИП и 1 млрд доначислений

Gvozdi4ca особенно миленько это звучит на фоне "замороженной" на неопледеленное время накопительной пенсии... Российским властям придется вернутся к вопросу повышения пенсионного возраста

Gvozdi4ca вы все не поняли. это создают информированное общественное мнение о том, что 6% из зп работников ... Российским властям придется вернутся к вопросу повышения пенсионного возраста

sandro_60 Вообщем, народ готовься работать для пенсии до 70-ти лет! А может маловато, ну ладно, так и быть ... Российским властям придется вернутся к вопросу повышения пенсионного возраста

paolo Они КФХ. Я так думаю , что с зарплатой они мухлевали , показывали ниже МРОТ. Да и сами малограмот... Налоговая ОПГ? Бухгалтеры жалуются на беспредел в ИФНС

llenson А чего не написали, сколько налога на землю он заплатил в бюджет за эти 359 кв.км?... У депутата обнаружилось 359 кв км земли