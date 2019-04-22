Cамые распространенные ошибки по налогам

ФНС РФ опубликовала перечень ошибок, которые допускают налогоплательщики при расчете налогов, взносов, применении ККТ и валютном контроле. Наиболее значимые представлены в таблице.
Норма НК РФ
Описание нарушения
Судебная практика
Налог на прибыль
|Статьи 246, 247, 248, 249, 250, п. 1 ст. 274 НК РФ
|Занижение налоговой базы в результате дробления бизнеса с использованием взаимозависимых лиц
|Определения КС РФ от 04.07.2017 № 1440-О, ВС РФ от 27.11.2015 № 306-КГ15-7673, постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 15.04.2016 № А12-15531/2015, Арбитражного суда Уральского округа от 21.06.2016 № А76-21239/2014
|Пункт 1 ст. 252 НК РФ
|Неправомерное списание затрат по сносу домов на земельных участках, приобретенных для создания санитарно-защитных зон, единовременно в составе расходов, вместо включения их в первоначальную стоимость таких земельных участков.
|Определение ВС РФ от 03.09.2014 № 307-ЭС14-314
|Статьи 264, 265, 318, 319 НК РФ
|Неправомерное отнесение отдельных, связанных с производством товаров (работ, услуг) затрат к косвенным расходам, если возможно отнести их к прямым, применив экономически обоснованные показатели.
|Постановления Арбитражного суда Дальневосточного округа от 01.08.2017 № Ф03-2571/2017 № А04-10568/2016, Арбитражного суда Поволжского округа от 05.06.2018 № Ф06-32863/2018
|Статьи 252, 365 НК РФ
|Неправомерное включение в состав расходов необоснованных и экономически неоправданных затрат на аренду (субаренду) недвижимого имущества.
|Постановления Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 15.08.2018 № Ф01-3236/2018, Второго арбитражного апелляционного суда от 28.04.2018 № 02АП-767/2018
|Статьи 255, 270 НК РФ
|Отнесение к расходам на оплату труда стоимости бесплатно предоставляемых в соответствии с законодательством питания и продуктов, не предусмотренных трудовым и (или) коллективным договором
|Постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 22.03.2018 № Ф06-30828/2018, Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2017 № 11АП-14273/2017
|Пункт 1 ст. 252, ст. 253, пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ
|Необоснованное завышение расходов путем оформления сделок с фирмами-однодневками и взаимозависимых лиц при отсутствии реальности операций по документам, содержащим недостоверные сведения
|Определение ВС РФ от 31.01.2017 № 307-КГ16-19481, Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 27.10.2016 № А21-5397/2015
НДС
|Статьи 169, 171, 172 НК РФ
|В состав вычетов необоснованно включены суммы НДС по взаимоотношениям с фиктивными фирмами, приняты к вычету суммы налога без подтверждающих документов и (или) на основании счетов-фактур, содержащих недостоверные сведения
|Постановления Арбитражного суда Дальневосточного округа от 25.07.2018 № Ф03-2686/2018,Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.04.2018 № Ф07-1838/2018, Арбитражного суда Дальневосточного округа от 21.03.2018 № Ф03-40/2018, Определение ВС РФ от 10.04.2018 № 304-КГ18-2806
|Статьи 146, 154, 171, 172, 173, 174 НК РФ
|Занижение налоговой базы в результате дробления бизнеса с использованием взаимозависимых лиц.
|Определения КС РФ от 04.07.2017 № 1440-О, ВС РФ от 27.11.2015 № 306-КГ15-7673, постановления Арбитражного суда Поволжского округа от 15.04.2016 № А12-15531/2015, Арбитражного суда Уральского округа от 21.06.2016 № А76-21239/2014
|Пункт 1 ст. 146 НК РФ
|Занижение налоговой базы на суммы погашенной заемщиком задолженности по договору займа, а также при передаче товара в счет отступного по договору займа
|Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.01.2016 № 11АП-17790/2015, Определение ВС РФ от 31.01.2017 № 309-КГ16-13100
|Статья 149, п. 1 ст. 146 НК РФ
|Занижение налоговой базы в результате неправомерного применения освобождения от НДС, в частности, при выполнении работ (оказании услуг) налогоплательщиками, признанными банкротами
|Решение ВС РФ от 15.03.2018 № АКПИ17-1162
|Подпункт 2 п. 3 ст. 170 НК РФ
|Невосстановление суммы НДС, принятой к вычету, при переходе налогоплательщика на спецрежимы
|Постановления Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20.06.2017 № Ф04-1879/2017, Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26.06.2017 № Ф04-1770/2017
НДФЛ
|Статьи 211, 227, 228 НК РФ
|Занижение налоговой базы в результате неисчисления налога с дохода, полученного в натуральной форме.
|Определение ВС РФ от 28.12.2016 № 53-КГ16-27, «Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации» (утв. Президиумом ВС РФ 21.10.2015)
|Пункт 2 ст. 230 НК РФ
|Неподача сведений о доходах физлиц в соответствии с п. 2 ст. 230 НК РФ при наличии сообщения, направленного налоговым агентом на основании п. 5 ст. 226 НК РФ
|Определение ВС РФ от 05.06.2018 № 305-КГ18-2857
УСН
|Пункт 1 ст. 346.13, п. 1, 2 ст. 346.14 НК РФ
|Изменение объекта налогообложения, указанного в уведомлении о применении УСН, после начала налогового периода
|«Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства», утв. Президиумом ВС РФ от 04.07.2018
|Пункт 1 ст. 346.17 НК РФ
|Доходы, относящиеся к деятельности, облагаемой по ПСН, полученные в период применения УСН, не отражены в налоговой базе по упрощенной системе. Когда оплата за ранее выполненные работы поступает в период применения УСН, поступившие суммы должны учитываться при формировании базы по указанному спецрежиму
|«Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства», утв. Президиумом ВС РФ от 04.07.2018
|Пункт 1 ст. 346.17 НК РФ
|Невключение в состав доходов суммы обеспечительного платежа (задатка), которая не была возвращена арендодателем арендатору
|«Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства», утв. Президиумом ВС РФ от 04.07.2018
|Статьи 346.16, 346.17 НК РФ
|Неправомерное включение в состав расходов, которые не поименованы в п. 1 ст. 346.16 НК РФ
|«Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства», утв. Президиумом ВС РФ от 04.07.2018
|Абзац 6 п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ
|Необоснованное уменьшение налога на сумму страховых взносов не в том налоговом периоде, в котором данный платеж был произведен
|Определение ВС РФ от 02.04.2018 № 306-КГ18-2221, Решение Арбитражного суда Саратовской области от 10.05.2017 № А57-4780/2017, Определение ВС РФ от 17.05.2018 № 307-КГ16-21003
Налог на имущество
|Статьи 372, 381 НК РФ
|Неправомерное применение льгот при несоответствии условиям их применения, в частности, в отсутствие критериев для определения классов энергетической эффективности нежилых зданий, строений, сооружений
|Определения ВС РФ от 27.04.2018 № 302-КГ18-4579, от 27.04.2018 № 302-КГ18-4579, от 17.04.2018 № 305-КГ18-501
|Пункт 3 ст. 380 НК РФ
|Неправомерное применение пониженной ставки (льготы) в случае несоблюдения условий для их применения, в частности, когда магистральные трубопроводы, линии энергопередачи, а также сооружения, являющиеся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, не участвуют в процессе передачи электроэнергии третьим лицам и используются только для обеспечения собственных нужд
|Определения ВС РФ от 16.03.2018 № 309-КГ18-756, от 14.06.2017 № 308-КГ17-6698, от 11.10.2017 № 307-КГ-14399
|Пункт 1 ст. 374, п. 1 ст. 375, п. 25 ст. 381 НК РФ
|Занижение базы в связи с неправомерным применением льготы по движимому имуществу, приобретенному у взаимозависимого лица
|Определение ВС РФ от 27.04.2018 № 306-КГ18-3976, Решение Арбитражного суда Волгоградской области от 29.06.2017 № А12-10578/2017
|Пункт 1 ст. 374, п. 1 ст. 375, п. 4 ст. 376, ст. 379, 380 НК РФ
|Занижение базы посредством приобретения и регистрации используемого в деятельности имущества на взаимозависимых лиц, применяющих УСН
|Определение ВС РФ от 20.02.2017 № 302-КГ16-20667, Решение Арбитражного суда Республики Хакасия от 28.04.2016 № А74-9292/2015
Транспортный налог
|Пункт 1 ст. 358, ст. 359 НК РФ
|Невключение в налоговую базу транспортных средств, подлежащих регистрации в органах ГИБДД, Гостехнадзора
|Определение ВС РФ от 31.05.2018 № 308-КГ18-6424, Постановление Президиума ВАС РФ от 07.06.2012 № 14341/11
Земельный налог
|Пункты 1, 2 ст. 394, п. 1 ст. 396 НК РФ
|Занижение суммы налога в результате применения неверных ставок по налогу, в частности, если земельные участки, предназначенные для сельхозпроизводства, используются не по целевому назначению
|Определение ВС РФ от 14.02.2018 № 306-КГ17-22570