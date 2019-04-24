Как оформить и зарегистрировать доверенность на главбуха или другого сотрудника

Для подтверждения полномочий лица, представляющего интересы организации, ему выдается доверенность. Доверенность в частности необходима при получении товарно-материальные ценностей по месту нахождения поставщика или денежных средств из кассы контрагента.

Формы первичных учетных документов определяет руководитель организации по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета.

При этом каждый документ должен содержать обязательные реквизиты:

наименование документа; дата составления документа; наименование экономического субъекта, составившего документ; содержание факта хозяйственной жизни; величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения; наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события; подписи этих лиц, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для их идентификации.

Организация вправе использовать как самостоятельно разработанные формы документов, так и документы, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденные Росстатом (ранее — Госкомстатом РФ).

Чаще всего организации используют все же унифицированные формы первичных документов, так как именно они приведены во всех бухгалтерских программах, что облегчает процесс их оформления и учета.

Поэтому рассмотрим заполнение и учет доверенностей на примере унифицированных форм, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 30.10.97 г. № 71а.

Для доверенностей предусмотрены типовые бланки по форме № М-2а или М-2).

Если представители организации получают ТМЦ у поставщика регулярно, то доверенности выписывают по форме № М-2а, если нет — по форме № М-2.

Доверенности по форме М-2 имеют корешки, которые подшиваются в хронологическом порядке.

Доверенности по форме М-2а корешков не имеют, поэтому их регистрируют в специальном журнале (форма журнала приведена в Инструкции Минфина

Книжки доверенностей и журналы «Учет выданных доверенностей» должны храниться у лица, ответственного за регистрацию доверенностей.

Учет выданных доверенностей вести нужно обязательно, так как в противном случае доверенности на получение одних и тех же ценностей могут быть выданы нескольким людям. Или могут возникнуть другие неприятные ситуации, связанные с непорядочными действиями работников.

Бухгалтер выписывает доверенность в одном экземпляре и выдает ее работнику, который будет получать ТМЦ.

Выдача доверенности на получение материальных ценностей или денежных средств лицам, не работающим в организации, не допускается.

В доверенности обязательно должна быть указана дата ее составления. Доверенность, в которой эта дата не указана является не действительной.

Также указывается номер доверенности и срок ее действия.

Как правило, на практике доверенность выписывается на 15 дней. Если же материальные ценности приобретаются и одного и того же поставщика, то доверенность может быть выписана на календарный месяц. Если срок действия доверенности не указан, она сохраняет силу в течение 1 года (ст. 186 ГК РФ).

Далее, в доверенности записывают ИНН, полное наименование и почтовый адрес потребителя товара, а затем плательщика. Если это одно и тоже лицо, то в стр. «Плательщик...» пишут «Он же».

На следующей строке заполняются реквизиты расчетного счета, наименование и адрес банка плательщика.

Указываются паспортные данные сотрудника, которому выдается доверенность. Он вместе с доверенностью должен будет предъявлять паспорт.

В доверенности вписываются полное наименование поставщика и наименование документа, на основании которого поставщиком выдаются ТМЦ. Такой документ может отсутствовать, если, например, получаемые материальные ценности имеют небольшую номенклатуру, невысокую стоимость.

Оборотная сторона бланка доверенности представляет собой перечень ТМЦ, которые получает представитель покупателя, с их нумерацией по порядку, полным наименованием каждого товара (изделия), единиц измерения товара и их количества прописью. Если на лицевой стороне бланка в документе на отпуск указаны наименования ценностей, подлежащих получению, и их количество, то на оборотной стороне перечень прочеркивается.

Количество прописью указывается с начала отведенной для этого графы и с заглавной буквы. После чего остаток графы прочеркивается.

Во всех строках таблицы, оставшихся не заполненными, также ставится прочерк.

Корешок доверенности позволяет учесть все основные моменты по выдаче и использованию доверенности: номер, дату выдачи и срок действия доверенности, должность и фамилию лица, получившего доверенность, наименование поставщика, номер и дата документа, на основании которого поставщиком выдаются материальные ценности (7), номер и дату документа, подтверждающего выполнение поручения.

Работник должен расписаться в получении доверенности на ее корешке (в случае выдачи доверенности по форме М-2) или в журнале учета (в случае выдачи доверенности по форме М-2а). Кроме того, работник должен поставить свою подпись в самой доверенности, после чего она заверяется печатью и подписывается руководителем и главным бухгалтером.

Обратите внимание! С 07.04.2015 хозяйственные общества не обязаны иметь печать (Федеральный закон от 06.04.2015 N 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ»).

Работник, которому выдана доверенность обязан не позднее следующего дня после каждого получения ценностей, независимо от того, получены ли товарно-материальные ценности по доверенности полностью или частями, представить в бухгалтерию предприятия документы о выполнении поручений и о сдаче на склад (кладовую) или соответствующему материально ответственному лицу полученных им товарно-материальных ценностей.

Неиспользованные доверенности должны быть возвращены выдавшему их предприятию на следующий день после истечения срока действия доверенности.

О возвращении неиспользованной доверенности делается отметка в корешке книжки доверенностей или в журнале учета выданных доверенностей (в графе «Отметки о выполнении поручений»). Возвращенные неиспользованные доверенности погашаются надписью «не использована» и хранятся до конца отчетного года у лица, ответственного за их регистрацию. По окончанию года такие неиспользованные доверенности уничтожаются с составлением об этом соответствующего акта.

Работникам, которые не отчитались в использовании доверенностей, по которым истек срок действия, новые доверенности не выдаются.

На получение денежных средству контрагента работнику может быть выдана доверенность по разработанной в организации форме.

Также доверенности могут выдаваться и на совершение иных действий. Например, согласно п. 6 ст. 169 НК РФ «счет-фактура подписывается руководителем и главным бухгалтером организации либо иными лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации».

Пример доверенности на право подписи документов

Доверенность может выдаваться на получение заработной платы и иных платежей, связанных с трудовыми отношениями. Например:

работник находится в больнице, а родственники хотят получить начисленное ему пособие по временной нетрудоспособности,

сотрудник находится в командировке и ему надо пересдать заработную плату или деньги на командировочные расходы.

В этом случае доверенность удостоверяется организацией, в которой доверитель работает или учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

В отдельных случаях доверенность должна быть заверена нотариально:

на совершение сделок, требующих нотариальной формы, на подачу заявлений о государственной регистрации прав или сделок, на распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами, в том числе на установление ограниченных вещных прав на имущество (п. 1 ст. 185.1 ГК РФ; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25);

на совершение действий, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а также Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

на представление документов в регистрирующий орган в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

и в ряде других случаев (п. 12.2 Методических рекомендациях по удостоверению доверенностей, утв. <Письмо> ФНП от 22.07.2016 N 2668/03-16-3).

Прекращение действие доверенности происходит в следующих случаях: