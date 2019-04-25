О какой отчетности за 1 квартал переживают коллеги

Отобрали самые обсуждаемые топики недели в «Красном уголке бухгалтера».

Операторы ЭДО рекомендуют сдать отчётность заблаговременно

В связи с тем, что налоговые органы с нового года переходили на новую программу, налогоплательщикам пришлось сдавать отчётность с горем пополам: несколько недель не приходили квитанции, извещения о приеме отчётов, затем сыпались отказы с формулировками, что все сроки давно истекли.

К сожалению, первый квартал не особо нас порадовал. Да, отчёты быстрее принимаются, да, меньше «зависших», но всё равно технический сбой в программном обеспечении у налоговиков наблюдается.

Операторы ЭДО рассылают абонентам письма с просьбой не затягивать со сдачей отчетности и отправлять её заблаговременно.

«Уважаемые абоненты! После обновления программных комплексов налоговых органов 11.04.2019 г. наблюдается задержка в обработке отчетов (сведений). В этой связи рекомендуем отправлять отчётность заблаговременно! При отправке в последние дни сдачи (25, 29 и 30 апреля) многократно увеличивается риск применения к налогоплательщику штрафных санкций со стороны налоговых органов». Вот это мне пришло сегодня от оператора ЭДО! Отчеты, я счита, надо сдавать 1 января. И платить не позже второго января. Сразу все налоги, за весь год :-( НДС «висит» с 18 апреля. Но это уже лирика и «нарушение сроков сдачи». — Ольга Кривонос

Отчеты за 1 квартал, отправленные в период 13-18 апреля, чаще всего подвисают:

«Отчеты, которые сданы 18.04 до сих пор висят. Вчера сдала отчет — вечером принят. Сегодня сдала отчет — через час принят» (Зоя Горелова).

Некоторые годовые отчёты не загружены в базу налоговиков уже не один месяц:

«Ух, годовая декларация по УСН висит с 1 марта в налоговой. Какие тут сроки» (Олег Преображенскии).

Коллеги рекомендуют сильно не нервничать, если в срок отчетность сдана:

«А вот то что мы подпрыгиваем и нервничаем при знании, что все сделали в срок это есть такое. Весь январь и пол февраля прыгала» (Юлия Букина).

Но как здесь не нервничать? Мало того, что отчёты висят длительное время, так ещё и отказы в приеме приходит.

Новые налоговые ставки в Москве для налога на имущество

С 1 января 2019 г. вступили в силу изменения в порядке исчисления и уплаты налога на имущество организаций.

Объектом налогообложения является только недвижимость, в том числе переданная во временное владение, пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенная в совместную деятельность или полученная по концессионному соглашению, учитываемая на балансе в качестве основных средств (п.1 ст.374 НК РФ).

Движимое имущество из объекта налогообложения исключено.

За 1 квартал 2019 года по какой ставке считать налог на имущество по кадастровой стоимости юр.лиц Москвы, информация в инете разная, где 1.6, где 2%??? — Наталья Березина

В Москве утверждены новые налоговые ставки для налога на имущество.

В Закон города Москвы от 5 ноября 2003 года № 64 «О налоге на имущество организаций» внесены поправки в части процентных ставок следующего содержания:

1,6 % — 2019 год 1,7 % — 2020 год 1,8 % — 2021 год 1,9 % — 2022 год 2,0 % — 2023 год и последующие налоговые периоды.

По движимым объектам с 1 января 2019 г. налоговая отчетность не сдаётся.

Желание бухгалтеров сдать отменённую отчетность

Бухгалтеры привыкли к ужесточению налогового законодательства: привыкли, что количество отчетности растет в геометрической прогрессии; привыкли, что счета блокируются без разбора; что набегают фантастические пени; что растут налоговые ставки.

Когда что-то упрощается в учёте, коллеги с недоверием реагируют на новшества. К примеру, организации, где на балансе числится только движимое имущество, налоговый расчет по авансовым платежам по налогу на имущество организаций не сдают.

Будете ли вы подавать «нулевку» по авансовым платежам по налогу на имущество за 1 кв. 2019? Недвижимого имущества на балансе организации нет, но есть ли риск, что налоговая автоматически счет заблокирует — ведь «всю жизнь» этот расчет подавали. — Ludmila Pleshkova

Ещё раз повторюсь, что, если отсутствует недвижимое имущество, то о расчете по налогу на имущество можем забыть:

«Если на балансе только движимое имущество, отчет подавать не нужно — вы не являетесь плательщиком этого налога, значит и отчитываться не обязаны» (Алена Федотова).

Кто-то настойчиво стремится сдать отчёт:

«По правилам НК РФ, конечно, теперь уже не надо, если есть только движимое имущество, но мы подадим, т.к. несколько раз на моей практике были такие случаи, что блокировали счет. Легче написать пояснение, если попросят, с тем, что подали декларацию (расчет) ошибочно, чем нервы трепать с разблокировкой» (Татьяна Тюленева).

В апреле мне много звонков было, с одним вопросом, что же делать с расчетом по налогу на имущество? Открывали Налоговый кодекс, смотрели, что движимое имущество исключено из объектов налогообложения. Моя неверующая коллега прозванивала с этим вопросом в местную налоговую, где ей инспектор посоветовала сдать нулевой отчёт. Видимо, не все инспекторы в курсе изменений в области налогообложения. Коллега принялась отправлять нулевой отчёт, но нулевки программы не отправляют.

«Пыталась отправить через 1С отчетность. Не уходит пустой расчет. Пишет, что не заполнены таблицы» (Зоя Горелова).

Коллеги, если ваши организации обладают только движимым имуществом, то с чистой совестью вычеркиваем налоговый расчет по авансовым платежам по налогу на имущество организаций из списка своей отчетности:

«Слушайте, о чем тут думать? Вы декларации по водному налогу, НДПИ и прочему подаете? А сейчас вдруг почему решили? Там в расчете даже близко нет ничего про движимое имущество. А у кого есть недвижимость, налоговая и так прекрасно знает — у неё есть все данные» (Надежда Камышева).