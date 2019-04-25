Как оплатить майские дни при сменном графике?

В преддверии длинный майских праздников напомним о том, как оплачивать выходные и праздничные дни, если на них попадают смены работников. Надо ли получать согласие работников на такую работу? Надо ли оплачивать такие дни в повышенном размере? Можно ли предоставить другой выходной день? Как учесть эти дни в норме рабочего времени?

Обычно при сменном графике на предприятиях ведется суммированный учет рабочего времени. Он необходим тогда, когда по условиям производства (работы) не может быть соблюдена установленная для данной категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени (ст.104 ТК РФ). Учетный период не может превышать один год (для работников, занятых на «вредных» работах — три месяца).

При суммированном учете рабочего времени нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя из установленной для данной категории работников еженедельной продолжительности рабочего времени (если работники трудятся на условиях неполного рабочего дня, нормальное число рабочих часов за учетный период соответственно уменьшается).

По общему правилу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.

Следовательно, работодатель составляет графики работ таким образом, чтобы работник, которому установлен суммированный учет, за учетный период отрабатывал норму рабочего времени по производственному календарю (в общем случае исходя из 40 часов в неделю, с учетом праздничных дней и сокращения рабочего дня перед праздниками).

При этом если смена по графику приходится на праздничный день,(см. также п.29 Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей , утв. Приказом Минтранса России от 20.08.2004 N 15, Определение Московского городского суда от 24.03.2015 N 4г/8-745).

Например, графиком работ предусмотрено, что 01.05.2019 является рабочим днем одного из водителей. Продолжительность смены в этот день должна быть включена в норму рабочего времени, которая при 40-часовой рабочей неделе в мае 2019 г. составляет 143 часа.

Однако повышенная оплата за работу в выходные и праздничные не отменяется. Ведь ст.153 ТК РФ, которой предусмотрена повышенная оплата за такие дни, не установлено никаких исключений для сменного графика работы. Вместе с тем следует разграничивать «выходные» и «праздничные» дни, учитывая график сменности конкретного работника.

Праздничные дни являются обязательными для всех. Их печень установлен ст.112 ТК РФ. Если смена работника приходится именно на праздничный день, он должен оплачиваться в повышенном размере по правилам ст.153 ТК РФ, то есть:

сдельщикам — не менее чем по двойным сдельным расценкам;

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, — в размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки.

Если работник получает оклад, оплата за праздничный день производится следующим образом:

в размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени

в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.

для сменного работника будут только те дни, которые являются выходными по его графику. Остальные дни (субботы, воскресенья) не являются для него выходными, поэтому если на них попадает смена, они оплачиваются в обычном порядке (в одинарном размере).

Обратите внимание: то же правило относится к выходным, которые переносит Правительство при совпадении выходного и праздничного дней.

с субботы 5 января на четверг 2 мая;

с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая;

с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.

В данном случае если смены работника приходятся:

на 5 и 6 января, а также 23 февраля, то такие дни оплачиваются как праздничные, то есть в повышенном размере в соответствии со ст.153 ТК РФ;

на 2 и 3 мая, то такие дни оплачиваются как обычные рабочие дни (в одинарном размере), поскольку они не являются выходными по графику работника. Оплата в повышенном размере будет производиться только в том случае, если эти дни по графику будут выходными.

Например, графиком работы одного из работников предусмотрены смены 3 и 9 мая 2019 года. В данном случае 3 мая оплачивается в одинарном размере как обычный рабочий день, а 9 мая — как праздничный день в повышенном размере в соответствии со ст.153 ТК РФ.

Что касается получения согласия работника на работу в праздничные дни, то если по графику на такие дни приходятся смены, отдельно получать согласие не требуется. Работодателю в общем порядке следует довести до сведения работников непосредственно график сменности (не позднее чем за один месяц до введения его в действие) (ч. 4 ст. 103 ТК РФ). С этим согласен и Роструд (консультации от 06.03.2018, от 11.03.2019 на сайте «Онлайнинспекция.рф»).

Еще один вопрос, который часто возникает в ситуации, когда смена приходится на праздничный день, — это может ли работник вместо повышенной оплаты попросить другой выходной день? И как его учитывать в норме рабочего времени?

В ст.153 ТК РФ указано, что по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. Никаких исключений для различных режимов работы (например, для сменного графика) здесь не установлено. Поэтому гарантии, установленные ст. 153 ТК РФ, распространяются на всех работников независимо от режима рабочего времени (пятидневная рабочая неделя, сменная работа и т.д.). На это указано также в п.5 Рекомендаций Роструда, утв. Протоколом N 1 от 02.06.2014. Вместе с тем далее в Рекомендациях поясняется, что работник в данном случае имеет право на повышенную оплату, однако «права на предоставление другого дня отдыха в данном случае он не имеет, поскольку работа осуществлялась в пределах месячной нормы рабочего времени».

Тем не менее данный вывод представляется довольно спорным.

Во-первых, Разъяснения (утв. Постановлением Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 08.08.1966 N 465/П-21), на которые ссылается Роструд в своих Рекомендациях, признано не действующим на территории РФ в связи с принятием Приказа Минтруда России от 10.05.2017 N 415.

Во-вторых, непосредственно в ст.153 ТК РФ, где говорится о предоставлении другого дня отдыха по желанию работника, отсутствуют какие-либо ограничения на применение данных положений к работникам с суммированным учетом рабочего времени. Поэтому такие работники имеют право либо на повышенную оплату за работу в праздничный день, либо на оплату в одинарном размере, но с предоставлением другого дня отдыха. Данный вывод подтверждается, например, в Решении Московского городского суда от 28.11.2016 по делу N 7-15189. С этим соглашается и Роструд в своих разъяснениях (консультация от 11.03.2019, «Онлайнинспекция.рф»).

Что касается определения нормы рабочего времени, то по общим правилам при подсчете нормы рабочих часов за учетный период исключается время, в течение которого работник освобождался от исполнения трудовых обязанностей. Это означает, что исключается в том числе день отдых, предоставленный в соответствии со ст.153 ТК РФ.

Таким образом, работа в праздничные дни учитывается в норме часов рабочего времени, а дни отдыха, предоставленные за работу в праздничные дни, должны исключаться из нормы рабочего времени.

Рассмотрим пример оплаты труда работника при сменном графике.

Пример:

Охранник трудится по сменному графику 2/2, продолжительность смены — 12 часов. Данной категории работников установлен суммированный учет рабочего времени с учетным периодом год. В мае 2019 г. его смены пришлись на следующие даты:

1, 2, 5 (вс), 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18 (сб), 21, 22, 25 (сб), 26 (вс), 29, 30 (всего 16 смен).

За работу 1 мая сотрудник отгул не брал, а за работу 9 мая взял отгул 30 мая. Таким образом, в мае он отработает 15 смен вместо 16, установленных графиком.

Размер часовой тарифной ставки сотрудника составляет 150 руб.

Рабочая смена, пришедшаяся на 1 мая, оплачивается исходя из двойной часовой тарифной ставки, поскольку это праздничный день.

Рабочие смены, пришедшиеся на 2 мая (выходной в соответствии с Постановлением Правительства РФ), субботы 18 и 25 мая, воскресенья 5 и 26 мая, оплачиваются исходя из одинарной часовой тарифной ставки, поскольку указанные дни не являются выходными по графику работника.

Рабочая смена, пришедшаяся на 9 мая, оплачивается по одинарной ставке, поскольку за работу в этот день предоставлен другой день отдыха — 30 мая. При этом указанный день будет исключаться из нормы рабочего времени за учетный период.

В итоге охранник получит зарплату за май 2019 года в следующем размере:

14 смен оплачивается исходя из одинарной часовой тарифной ставки:

14 смен х 12 ч х 150 руб = 25 200 руб.

1 смена оплачивается исходя из двойной часовой тарифной ставки:

12 ч х 150 руб. х 2 = 3 600 руб.

Общая сумма зарплаты составит: 25 200 3 600 = 28 800 руб.

Обратим внимание: сотрудник в мае отработает всего 15 смен по 12 ч, то есть 180 часов. При этом в соответствии с производственным календарем норма рабочего времени в мае 2019 года составляет 143 часа. Однако поскольку учетным периодом является год, судить о наличии переработки можно будет только по итогам года (ст.99 ТК РФ, Письмо Минздравсоцразвития РФ от 31.08.2009 N 22-2-3363).

В заключение отметим, что за нарушение порядка оплаты работы в нерабочий праздничный день работодатель может быть привлечен к ответственности по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (неполная выплата зарплаты) — предупреждение или штраф:

для должностных лиц — от 10 000 до 20 000 руб.;

для ИП — от 1 000 до 5 000 руб.;

для юрлиц — от 30 000 до 50 000 руб.

При повторном нарушении (при отсутствии уголовно наказуемого деяния) штрафы возрастают (ч.7 ст.5.27 КоАП РФ).

Кроме того, при нарушении срока выплаты зарплаты сотруднику необходимо выплатить денежную компенсацию по ст.236 ТК РФ.