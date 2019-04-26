Непредставление документов при проверке. Помогут ли пожар или затопление?

Видимо, местный шизофреник решил подняться на новый уровень....
блин... а когда можно будет "сдавать" мусорящих чтобы их штрафовали по фото например .......
Хождение в НИ действительно ничего не даст, я про приставов писала - имею опыт. Они сами по себе ...
Круто! ))) Звучит примерно также: С точки зpения банальной эpудиции, каждый индивидуум, кpитическ...
меня вызывали просто в полицию в продолжение допроса в налоговой. Полицейскому было ничего не пон...
У меня только нецензурная брань....
Просто понадобилось тёплое местечко
И на это могу ответить. Собственник взял кредит на производство, но вместо этого построил себе да...
Ну, понятное дело для устрашения. В НДС они вряд ли что-то понимают, и не их это работа "понимать...
Да было же 25 лет назад.Комми в верховном совете продавили "преимущественное право трудового колл...
но ни какой закон не обязывает это делать ) все на добровольных началах. а что бухгалтер сам не с...
Я правильно понимаю, что оценить правильность решений и дать "верный совет " все указанные сотруд...
Оценить работу, дать совет это одно, а управлять организацией, зарабатывать деньги и брать на себ...
работодателя не устроит работник и куда работник должен идти? Здоровых набрать? Уровень жизни, ка...
Более того, именно с этой целью такие службы создаются и устраиваются туда на работу. А не для бо...
Ну если обяжут работодателей обеспечивать средствами химзащиты (в том числе противогазами) сантех...
Да все это ради очередного попила бюджета. Ибо работодателю нужна рабсила, а полностью здоровых т...
Когда же прекратится этот дебилизм?Привет всем! Сравнительно скоро: недолюди (мы) повымрем, на см...
фсё будет просто: идёшь устраиваться, и сразу пишешь согласие на всё (ст24 Конституции) и тогда с...
Странная логика у автора инициативы. Видимо, он не понимает, что транспортный налог это налог на ...
Ну да, если раньше он платил условно 2 000 транспортного налога, то в результате инициативы появи...
Для того, чтобы не делать таких ошибок и не доставлять лишней работы налоговикам Липецкой области...
Ну и куда теперь бухгалтеру с геморроем,остеоходрозом,артериальной гипертензией податься?Естестве...
Ну это уже кому что нужно и кому что нравится.
Не могу сказать, свечку не держал. Самому кажется это некошерным. Но не знаю, почему на это обрат...
это вопрос нормативов.А нормативы были продиктованы Мишустину на горе Синай? Или?...
документы представляют собой файлы формата XML."Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый?"...
А зачем это делать, если большинство документов (кроме справки об исполнении обязательств - там д...
Вообще эти методические рекомендации предназначены не для ЛК, а для ТКС. Но я таки зарегил его се...
А что если письмо в налоговую (на бумажном носителе) напечатать в виде XML.Вот так и напечатать:&...
Витя, ну о чем ты? О каких нормативах? До новой программы все нормально в пдф приходило...
Виктор, как-то всё это сложно. При чем тут выбор инспекции и прочая теоретическая физика? Мне пре...
Как я должна оценить аренду офиса? 15. Приведенная стоимость будущих арендных платежей опред...
Накопленным итогом за 2017-18 гг ЦБ получил почти 900 млрд рублей чистого убытка. Его главный ист...
А справки об исполнении обязательств идут в xml всегда. Опять же, это вопрос нормативов....