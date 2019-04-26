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Непредставление документов при проверке. Помогут ли пожар или затопление?

Поговорим о том, что если потерять первичные документы, это не избавит от начисленных налогов, а может усугубить положение дополнительными расходами.

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