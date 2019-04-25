Досье на контрагента по выгодному тарифу

Ведущий разработчик программных решений «Такском» предложил бизнес-сообществу новый тариф «Партнер» на свой продукт «Такском-Досье» . Система автоматической проверки позволит составить собственное представление о контрагенте.

Круг пользователей «Досье» достаточно широк: от руководителей предприятий и бухгалтеров до сотрудников службы безопасности и юристов – всех, для кого актуален вопрос коммерческой осмотрительности. Тариф «Партнер» − это дополнительная возможность проверки бизнеса самим же бизнесом.

С продвинутым сервисом собрать необходимую достоверную информацию можно в один клик. Для этого достаточно ввести в поисковую строку название организации и нажать кнопку «Поиск».

В арсенале «Такском-Досье» гибкий поиск данных о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях и полная информация о контрагентах из реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Система предоставит сведения о наличии лицензий – одном из маркеров бизнес-активности компании. Новые лицензии расскажут о начинаниях партнеров и конкурентов, отозванные – о необходимости дополнительных проверок.

Сведения из банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов позволят выявить текущие долги компании, а также характер задолженностей.

Арбитражные дела, в которых участвует компания, составят более полное и объективное представление о юридической чистоте ее деятельности. Скорость закрытия дел и предметы споров – дополнительный штрих в портрете контрагента.

Сверх прочего, «Такском-Досье» раскроет сведения о численности сотрудников, об уплаченных налогах и сборах, о доходах и расходах по данным бухгалтерской отчетности, о наличии налоговых правонарушений. Такая информация еще недавно относилась к налоговой тайне

Адаптивный интерфейс позволит собрать досье с мобильного устройства даже на деловой встрече. Актуальные выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в удобном для печати формате удобно использовать как для отчетов, так и в судебной практике.