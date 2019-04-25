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Партнерский материал. Что это такое?

Досье на контрагента по выгодному тарифу

Ведущий разработчик программных решений «Такском»  предложил бизнес-сообществу новый тариф «Партнер» на свой продукт  «Такском-Досье» . Система автоматической проверки позволит составить собственное представление о контрагенте.

Круг пользователей  «Досье»  достаточно широк: от руководителей предприятий и бухгалтеров  до сотрудников службы безопасности и юристов – всех, для кого  актуален вопрос коммерческой осмотрительности.   Тариф  «Партнер»  − это дополнительная возможность  проверки бизнеса самим же бизнесом.

С продвинутым сервисом собрать  необходимую достоверную информацию можно в один клик.  Для этого достаточно ввести в поисковую строку название организации и нажать кнопку «Поиск».

В арсенале «Такском-Досье» гибкий поиск данных о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях и полная информация о контрагентах из реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Система предоставит  сведения о наличии  лицензий – одном из маркеров бизнес-активности компании. Новые лицензии  расскажут о начинаниях  партнеров и конкурентов, отозванные  – о  необходимости дополнительных проверок.

Сведения из банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов  позволят выявить текущие долги компании, а также характер задолженностей.

Арбитражные дела, в которых участвует компания, составят  более полное и объективное представление о юридической чистоте ее деятельности. Скорость закрытия дел и предметы споров – дополнительный штрих в портрете  контрагента.

Сверх прочего, «Такском-Досье» раскроет сведения о численности сотрудников, об уплаченных налогах и сборах, о доходах и расходах по данным бухгалтерской отчетности, о наличии налоговых правонарушений. Такая информация еще недавно относилась к налоговой тайне

Адаптивный интерфейс позволит  собрать досье с мобильного устройства даже на деловой встрече. Актуальные выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в удобном для печати формате удобно использовать как для отчетов, так и в судебной практике.

Должная осмотрительность  в выборе контрагентов – это не только веление времени, но и требование  ФНС. До заключения договора и во время его исполнения необходимо  четко понимать, с кем компания имеет дело, и как это отразится на ее налоговой судьбе. Выгодный тариф «Партнер» позволит максимально использовать широкие возможности «Такском-Досье» и оградить бизнес от недобросовестных контрагентов.