Осторожнее с ОСАГО: появилось новое мошенничество

Как не нарваться на лжепродавца автостраховки.

Что произошло

В соцсетях обсуждают массовое мошенничество с полисами ОСАГО. Автовладельцам, у которых скоро закончится страховка, начинают активно звонить лица, которые выдают себя за агентов страховых компаний. Гражданин приобретает полис, а потом выясняется, что документ оформлен на другого человека. Об этой схеме сначала рассказал блогер Михаил Жуховицкий, а потом его пост начали обсуждать в сообществах автолюбителей.

Как обманывают клиентов?

Отличить лжестраховщика от настоящего сразу не получится. Во-первых, у звонящих есть доступ к страховой базе. Собеседник знает все про машину клиента, его водительский стаж, аварийность, данные его действующего полиса, может рассчитать стоимость страхования. Пользователи предполагают, что такая информация продается на черном рынке в Сети. Во-вторых, мошенники очень точно имитируют работу кол-центров: фоновый шум, разговор по скриптам. В-третьих, они настойчиво будут напоминать вам о безопасности. Например, предложат оплачивать услугу после получения полиса от курьера и проверки документа на сайте Российского союза автостраховщиков. Номер полиса настоящий, в базе РСА он числится. Однако застрахован по нему другой автовладелец.

Каков масштаб проблемы?

В комментариях к публикациям в соцсетях многие пользователи жаловались, что столкнулись с аналогичным мошенничеством. В пресс-службе Банка России подтвердили факт подобных обращений от граждан, назвав их «единичными». В Российском союзе автостраховщиков Банки.ру пояснили, что подделать полис не так просто, необходимы данные от страховщиков о страхователях. При проверке документа в базе РСА пользователь видит название страховой компании и сроки действия страхового договора. Эта информация должна совпадать с указанной в подделке, чтобы ввести покупателя в заблуждение. В компании «Ингосстрах» признали, что проблема мошенничества с полисами ОСАГО существует, но добавили: вывод о массовости этого явления не соответствует действительности.

Как не стать жертвой мошенников?

Банк России рекомендует заключать договор ОСАГО либо в электронном виде в личном кабинете на официальном сайте страховщика, либо в офисах страховых компаний. Оформить ОСАГО также можно через финансовый супермаркет Банки.ру.

Эксперты также советуют не договариваться о покупке полиса по телефону, особенно если собеседник предлагает дисконт. «Явным фактором распространения подделки является предложение приобрести „автогражданку“ со скидкой до 50%. Действующим законом не предусмотрено скидок при обязательном автостраховании», — отмечает юрист юридической компании «Глазунов и Семёнов» Дарья Решетило.

Чтобы отличить реального сотрудника страховой компании от мошенника, можно задать ему «контрольные» вопросы, советуют в СК «Ингосстрах». Например, такие:

«Вы являетесь сотрудником страховой компании?»

«Если вы не являетесь сотрудником страховой компании, а работаете в качестве агента, сообщите номер вашего агентского соглашения и перечень страховых компаний, с которыми сотрудничаете, для проверки».

«Как к вам попали мои персональные данные и на каком основании вы ими пользуетесь?»

Если нет уверенности, что вы общались именно со страховщиком, перезвоните в компанию самостоятельно. Эта рекомендация применима и к разговорам с людьми, которые представляются сотрудниками банков.

Как проверить полис ОСАГО?

Выяснить подлинный ли у вас полис можно на сайте Российского союза автостраховщиков. Проверка доступна как для бумажных, так и для электронных бланков. В форму достаточно внести серию и номер полиса. Но полученной информации может быть недостаточно, если мошенники использовали настоящие бланки. Стоит дополнительно изучить, какой автомобиль указан в документе, заполнив еще одну форму. После подтверждения кода безопасности на экране отобразится информация о застрахованном автомобиле: госномер и VIN-код. Второй канал проверки — сайт или кол-центр страховой компании. Там также можно получить информацию об агенте, продавшем полис и действительности агентского соглашения. Наконец, ничто не мешает проверить полис ОСАГО с помощью смартфона, напомнили в Банке России. Уже больше года в таких документах в правом верхнем углу ставится QR-код. Считать QR-код можно с помощью специального приложения на смартфоне. Оно покажет название страховой компании, номер полиса, дату выдачи и срок его действия. Обязательно нужно сопоставить данные о марке, модели, VIN-коде и госномере машины.

Мой полис ОСАГО — подделка. Что делать?

К сожалению, страховая компания вам не поможет — она не несет ответственности за такие ситуации. В РСА рекомендуют обращаться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. Кроме того, придется покупать новую страховку. Держатель поддельного полиса не может рассчитывать на получение страхового возмещения, напоминает партнер Law & Com Offer Виктория Соловьёва. А если он окажется виновным в ДТП, то будет вынужден за свой счет компенсировать ущерб пострадавшему. Если же факт подделки полиса обнаружит инспектор ГИБДД, автовладельцу грозит административный штраф в размере 800 рублей.

Как еще подделывают полисы ОСАГО?

Мошенники действуют все более изобретательно, говорит юрист Дарья Решетило. Есть как минимум пять видов фиктивных полисов: