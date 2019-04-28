Дарение подарков: налоги и взносы

Как правильно оформить подарок, а также в каких случаях подарок должен облагаться страховыми взносами, а в каких нет.

Что такое подарок?

Согласно определению, которое дает Трудовой кодекс РФ, под подарком понимают форму поощрения сотрудника, в рамках которого учреждение передает работнику имущество в материальной форме, деньги либо право собственности на объект.

Подарки, которые выдаются сотрудникам, можно разделить на два вида:

Подарок, который не связан с вознаграждением сотрудника за его трудовые заслуги.

Гражданский кодекс предусматривает дарение такого рода подарков, но необходимо учитывать, что если стоимость подарка более 3000 руб. и дарителем выступает юрлицо, то в этом случает должен быть заключен договор в письменной форме. Однако безопаснее для работодателя, если заключение договора будет производиться независимо от стоимости подарка.

Подарок как поощрение за труд.

В ТК РФ предусмотрено вознаграждение работников ценными подарками за добросовестное выполнение своих трудовых обязанностей. В этом случае стоимость подарка считается как часть оплаты труда, а передача подарка происходит на основе трудового договора с сотрудником. Помимо письменного договора дарения необходимо также издать приказ о поощрении работника подарком по форме № Т-11 или самостоятельно утвержденной форме.

Документальное оформление

Для того чтобы правильно и корректно оформить договор дарения, указываем в нем следующую информацию:

дату и место составления;

реквизиты работодателя (полное наименование, юридический адрес, номер банковского счета);

данные сотрудника (ФИО, должность, подразделение, ИНН);

подписи сторон.

В содержании договора необходимо учесть:

предмет дарения;

форму подарка (материальная форма подарка, денежная, право собственности);

стоимость подарка (цена приобретения);

дату вручения подарка;

информацию о безвозмездности передаваемой стоимости;

основания вручения подарка (день рождения, календарные праздники).

НДФЛ с подарков

Подарок, который выдается сотруднику, является его доходом. Стоимость такого подарка освобождается от обложения налогом на доходы физических лиц в размере, не превышающем 4000 руб. за налоговый период. Если стоимость подарка превышает 4000 руб., то с превышающей суммы необходимо исчислить налог.

Доход, который отражается в виде выдачи подарка сотруднику отражается с кодом дохода 2720 «Стоимость подарков», а к стоимости, которая не облагается налогом применяется код вычета 501 «Вычет из стоимости подарков, полученных от организации и индивидуальных предпринимателей». Для некоторой категории лиц, например, ветеранам, труженикам тыла, сумма подарка, которая не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц, составляет 10 000 руб., в этом случает применяется код вычета 507.

Страховые взносы со стоимости подарков

Формально сумма подарка должна облагаться страховыми взносами, так как их вручают в рамках трудовых отношений. Особенно если работники получают подарки за высокие достижения в работе.

Если при вручении подарка сотруднику был заключен договор дарения, предметом которого является переход права собственности, то в этом случае сумма подарка не является объектом исчисления страховых взносов. По мнению контролирующих органов, чтобы не начислять страховые взносы на подарок, стоимость которого больше чем 3000 руб., с работником необходимо заключить договор дарения в письменной форме.

Для того чтобы избежать возможных споров и претензий со сторон контролирующих органов, работодателю необходимо заранее оформить подарок в следующем порядке:

акт дарения совершен на основании договора дарения;

в тексте договора дарения указывается, что работодатель передает работнику имущество в собственность на безвозмездной основе;

вручение подарка носит несистематический характер.

Если все вышеуказанные пункты соблюдены, то возникает полное право не начислять страховые взносы на стоимость такого подарка.

Отражение в программе

Для того чтобы в программе отразить выдачу подарка сотрудникам необходимо первоначально в «Настройке расчета зарплаты» («Настройка» — «Расчет зарплаты») установить флаг «Выдаются подарки и призы сотрудникам предприятия».

После этого появится доступ к документу «Приз, подарок» в разделе «Зарплата». Именно этот документ регистрирует выдачу сотрудникам неденежных подарков с целью исчисления налога и страховых взносов с их стоимости.

В документе обязательными реквизитами являются:

месяц, в котором происходит выдача подарка;

организация, от лица которой будет выдан подарок;

переключатель «Подарок» установлен по умолчанию, но можно выбрать и второй вариант «Приз, выигрыш в конкурсе»;

дата выдачи — это дата фактического получения дохода в виде стоимости подарка;

в разделе «Взносы» устанавливается флаг «Подарок (приз) предусмотрен коллективным договором», если необходимо начислить страховые взносы со стоимости подарка. В этом случае доход регистрируется как доход, целиком облагаемый страховыми взносами. При этом страховые взносы рассчитываются документом «Начисление зарплаты и взносов» (раздел «Зарплата» — «Начисление зарплаты и взносов»).

в табличной части документа заполнение происходит по кнопке «Добавить» или по кнопке «Подбор списком сотрудников» (заполняется сотрудник, сумма дохода, коды вычета. если стоимость подарка более 4000 руб., сумма вычета и сумма налога).

в поле «Мотив поощрения» можно указать причину выдачи подарка.

После записи и проведения данного документа можно вывести на печать приказ № 11-Т.