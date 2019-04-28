Что такое гибкий график рабочего времени

На какие нормы ТК ориентироваться, как оплачивать и что прописать в документах. Даем образец трудового договора.
Гибкий график работы — это режим труда, при котором сотрудник может определить самостоятельно начало и окончание рабочего дня по договоренности с работодателем. Правовое регулирование закреплено в ТК и обязательно фиксируется в трудовом договоре. Для оплаты необходимо организовать учет отработанного времени.
Работа мечты для многих — это приходить на рабочее место, когда удобно, и уходить, когда хочется. При этом серьезные сотрудники вполне готовы отвечать за качество результата целиком и полностью — дело только в удобстве. Такой режим труда возможен, он называется работой по гибкому графику (сокращенно ГГР).
Работа по графику — это зафиксированное соотношение рабочего времени и отдыха за определенный промежуток времени. А определение гибкости подразумевает возможность регулярного изменения этих соотношений.
Таким образом речь идет о режиме труда, при котором сотрудник самостоятельно определяет начало и окончание рабочего дня по договоренности с работодателем.Также по согласованию сторон можно зафиксировать нестандартную продолжительность трудового дня или смены, суммарно отработанное время и т. д.
ОформлениеВажно помнить, что режим труда и отдыха — это одно из обязательных условий трудового договора. Все, о чем договаривается работник и работодатель, должно быть зафиксировано на бумаге. Любые устные договоренности могут быть проигнорированы либо истолкованы превратно. Если у работника в трудовом договоре прописан режим с 09:00, на месте он должен быть в это время, иначе работодатель вправе зафиксировать опоздание. А отсутствие более 4 часов интерпретируется как прогул, что влечет дисциплинарные меры.
Если сотрудник и компания договариваются перед трудоустройством о ГГР, это сразу надо отразить в трудовом договоре. А если есть необходимость ввести новый график в трудовой договор уже действующего сотрудника, то требуется согласованное руководителем заявление работника о перемене режима, чтобы на его основании внести изменения в договор с помощью дополнительного соглашения к нему. Полная занятость и гибкий график чаще всего могут сосуществовать одновременно, но не исключается использование подвижного расписания при оформлении неполного рабочего дня или недели.
Правовое регулированиеГибкий график работы по ТК РФ — это особый случай режима труда, при котором происходит суммирование отработанного времени (ст. 102 ТК РФ, ст. 104 ТК РФ и комментарии к ним). Его можно выбрать как для конкретного сотрудника, так и для подразделения в целом. В последнем случае регулирование закрепляется не только в трудовом договоре каждого работника, но и в правилах внутреннего трудового распорядка, других нормативных актах компании.
Что значит гибкий график работы 5/2Часто при использовании ГГР фиксируют определенный период рабочего времени. Это время, когда сотрудник должен обязательно присутствовать на рабочем месте. Например, в студии по разработке компьютерных игр определен восьмичасовой рабочий день и пятидневная неделя. Все сотрудники должны присутствовать в офисе с 12:00 до 18:00, но время начала трудового дня каждое подразделение определяет самостоятельно: бухгалтерия в полном составе окажется на месте с 9:00 до 18:00, а отдел разработки — с 12:00 до 21:00.
Таким образом, становится понятно, что значит гибкий график работы 5/2 — это труд в режиме 5 дней через 2, где суббота и воскресенье — выходные.При этом учтены интересы всех сторон, есть время и для совместного труда, и для индивидуального.
Оплата трудаЛюбой труд должен быть оплачен. Поскольку при ГГР используется суммирование отработанного времени, необходимо определиться с одним из способов его учета:
- ежедневный;
- еженедельный;
- ежемесячный.