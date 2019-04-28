Что такое гибкий график рабочего времени

На какие нормы ТК ориентироваться, как оплачивать и что прописать в документах. Даем образец трудового договора.

Гибкий график работы — это режим труда, при котором сотрудник может определить самостоятельно начало и окончание рабочего дня по договоренности с работодателем. Правовое регулирование закреплено в ТК и обязательно фиксируется в трудовом договоре. Для оплаты необходимо организовать учет отработанного времени.

Работа мечты для многих — это приходить на рабочее место, когда удобно, и уходить, когда хочется. При этом серьезные сотрудники вполне готовы отвечать за качество результата целиком и полностью — дело только в удобстве. Такой режим труда возможен, он называется работой по гибкому графику (сокращенно ГГР).

Работа по графику — это зафиксированное соотношение рабочего времени и отдыха за определенный промежуток времени. А определение гибкости подразумевает возможность регулярного изменения этих соотношений.

Таким образом речь идет о режиме труда, при котором сотрудник самостоятельно определяет начало и окончание рабочего дня по договоренности с работодателем.

Также по согласованию сторон можно зафиксировать нестандартную продолжительность трудового дня или смены, суммарно отработанное время и т. д.

Оформление

Важно помнить, что режим труда и отдыха — это одно из обязательных условий трудового договора. Все, о чем договаривается работник и работодатель, должно быть зафиксировано на бумаге. Любые устные договоренности могут быть проигнорированы либо истолкованы превратно. Если у работника в трудовом договоре прописан режим с 09:00, на месте он должен быть в это время, иначе работодатель вправе зафиксировать опоздание. А отсутствие более 4 часов интерпретируется как прогул, что влечет дисциплинарные меры.

Если сотрудник и компания договариваются перед трудоустройством о ГГР, это сразу надо отразить в трудовом договоре. А если есть необходимость ввести новый график в трудовой договор уже действующего сотрудника, то требуется согласованное руководителем заявление работника о перемене режима, чтобы на его основании внести изменения в договор с помощью дополнительного соглашения к нему. Полная занятость и гибкий график чаще всего могут сосуществовать одновременно, но не исключается использование подвижного расписания при оформлении неполного рабочего дня или недели.

Правовое регулирование

Гибкий график работы по ТК РФ — это особый случай режима труда, при котором происходит суммирование отработанного времени (ст. 102 ТК РФ, ст. 104 ТК РФ и комментарии к ним). Его можно выбрать как для конкретного сотрудника, так и для подразделения в целом. В последнем случае регулирование закрепляется не только в трудовом договоре каждого работника, но и в правилах внутреннего трудового распорядка, других нормативных актах компании.

Что значит гибкий график работы 5/2

Часто при использовании ГГР фиксируют определенный период рабочего времени. Это время, когда сотрудник должен обязательно присутствовать на рабочем месте. Например, в студии по разработке компьютерных игр определен восьмичасовой рабочий день и пятидневная неделя. Все сотрудники должны присутствовать в офисе с 12:00 до 18:00, но время начала трудового дня каждое подразделение определяет самостоятельно: бухгалтерия в полном составе окажется на месте с 9:00 до 18:00, а отдел разработки — с 12:00 до 21:00.

Таким образом, становится понятно, что значит гибкий график работы 5/2 — это труд в режиме 5 дней через 2, где суббота и воскресенье — выходные.

При этом учтены интересы всех сторон, есть время и для совместного труда, и для индивидуального.

Оплата труда

Любой труд должен быть оплачен. Поскольку при ГГР используется суммирование отработанного времени, необходимо определиться с одним из способов его учета:

ежедневный;

еженедельный;

ежемесячный.

Мы живем в век информационных технологий, электронных пропусков, систем доступа и различных систем безопасности, что упрощает вопрос фиксации времени. Затем все часы фиксируются в табеле учета рабочего времени и оплачиваются по установленному порядку.

Где и когда применяем режим работы с гибким графиком

Чаще всего режим работы при гибком графике удобен для людей творческих профессий, сферы информационных технологий. Конечно, он подходит не всем профессиям, не всем компаниям. Но для тех, кто может себе его позволить, это, скорее, плюс, чем минус. Работа по гибкому графику снимает стресс, дает возможность ориентироваться на пики своих биологических ритмов, повышает работоспособность. Большинство современных работодателей уже хорошо понимают, что такое гибкий график работы и используют его как инструмент нематериальной мотивации персонала.