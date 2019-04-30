Алименты: из каких доходов удерживать

Начиная с 13.04.2019 Постановлением Правительства РФ от 01.04.2019 № 388 из перечня доходов, с которых работодатель удерживает алименты, исключена компенсация расходов работника на использование личного автомобиля в служебных целях. Эта новость послужила поводом для разговора о том, из каких выплат удерживаются алименты, что является основанием для их удержания, как правильно заполнить платежное поручение на их оплату. Приведены примеры из судебной практики о выплатах, на которые взыскание алиментов не распространяется. Тем более что штрафы за нарушение законодательства в названной сфере достигают 100 тыс. рублей.

Добровольная уплата алиментов

Обязанность родителей по содержанию несовершеннолетних детей прописана в п. 1 ст. 80 СК РФ. Алименты можно уплачивать добровольно. Причем как на основе заключенного между родителями соглашения, так и без него.

Соглашение должно быть составлено в письменной форме и заверено нотариусом. В этом случае оно имеет силу исполнительного листа. При несоблюдении установленной формы соглашение считается ничтожным.

Соглашение может быть изменено или расторгнуто в любое время по взаимной договоренности сторон, что также должно быть заверено нотариально. Это следует из ст. 100 — 101 СК РФ.

Если соглашение предъявлено по месту работы, работодатель обязан удержать алименты из заработной платы или иного дохода работника — плательщика алиментов и перевести их получателю.

Уплата средств на содержание детей может происходить по доброй воле и при отсутствии нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, а лишь на основании заявления работника с просьбой об удержании с него алиментов.

Примечание редакции: по заявлению работника разрешено удерживать любые суммы без ограничений, но только после удержания НДФЛ и сумм по исполнительным документам (Письмо Роструда от 26.09.2012 № ПГ/7156-6-1).

Желание должника не учитывается, если у работодателя есть исполнительный лист

С момента получения исполнительного листа или судебного приказа работодатель обязан удерживать и перечислять из заработной платы и иных доходов должника суммы, указанные в исполнительных документах. Мнение должника в таких ситуациях значения не имеет. Осуществить удержания и перечислить алименты взыскателю источник выплат обязан в течение трех дней со дня выплаты дохода. Причем, расходы на перевод и перечисление средств производятся за счет должника.

В каком размере взыскиваются алименты

Если согласие по уплате алиментов между родителями не достигнуто, алименты взыскиваются судом. Их размер определен в п. 1 ст. 81 СК РФ: на одного ребенка – 1/4, на двух детей – 1/3, на трех и более детей – 1/2 заработка или иного дохода родителей. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств (п. 2).

Взыскание алиментов на содержание несовершеннолетних детей в судебном порядке может производиться не только в долях к заработку того родителя, с которого взыскиваются алименты, но и в твердой денежной сумме.

Согласно пункту 1 ст. 83 СК РФ суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме (или одновременно в долях и твердой денежной сумме), если родитель, обязанный уплачивать алименты:

имеет нерегулярный, меняющийся заработок или иной доход;

получает заработок или иной доход полностью или частично в натуре или в иностранной валюте;

не имеет заработка или иного дохода;

в других случаях, когда взыскание алиментов в долевом отношении к заработку или иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон.

Из каких доходов можно удерживать алименты

Полный перечень доходов, с которых удерживаются алименты, утвержден Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 № 841. В нем указаны следующие виды доходов:

заработная плата;

отпускные выплаты;

суммы матпомощи;

выходное пособие;

все виды пенсий (за исключением пенсии по случаю потери кормильца);

стипендии, выплачиваемые категориям учащихся, указанным в перечне;

пособия по временной нетрудоспособности, по безработице – только по решению суда и судебному приказу о взыскании алиментов либо нотариально удостоверенному соглашению об уплате алиментов;

доходы от занятий предпринимательской деятельностью, определяемые за вычетом сумм понесенных расходов, связанных с ее осуществлением;

доходы от передачи в аренду имущества;

доходы от долевого участия в организации (дивиденды);

с иных выплат, осуществляемых работодателем в соответствии с законодательством о труде.

В соответствии с п. 4 перечня взыскание алиментов с сумм заработной платы и иного дохода производится после удержания налогов с этих сумм.

Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 № 841 «О Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей».

Примечание редакции: родитель, который уплачивает алименты на содержание своих несовершеннолетних детей, имеет право на стандартный детский вычет по НДФЛ. Это возможно благодаря соблюдению условия пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ: факта нахождения ребенка на обеспечении родителей или супруга (супруги) родителя. Оплата алиментов этот факт подтверждает (письма Минфина РФ от 07.11.2018 № 03-04-05/80099, от 10.08.2016 № 03-04-05/46762).

Из выходного пособия алименты удерживаются

Минтруд РФ ответил на вопрос об удержании алиментов с выходного пособия и среднего заработка на период трудоустройства, выплачиваемых при увольнении работника. Правда, речь в письме идет об алиментах на содержание родителей, а не детей.Ведомство указало, что с указанных сумм алименты следует удержать, это прямо предусмотрено законодательством. Конкретно в пунктах «к» и «е» перечня видов зарплаты и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей.

Причем из данных выплат удерживают алименты как на содержание несовершеннолетних детей, так и на содержание родителей.

Письмо Минтруда РФ от 12.09.2017 № 11-1/ООГ-1816.

Из каких доходов нельзя удерживать алименты

Все виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание алиментов, перечислены в ст. 101 закона об исполнительном производстве. Назовем некоторые из них. Это, например, компенсационные выплаты, предусмотренные законодательством РФ о труде:

выплаты в связи со служебной командировкой, с переводом, приемом или направлением на работу в другую местность;

выплаты в связи с изнашиванием инструмента, принадлежащего работнику;

денежные суммы, выплачиваемые организацией в связи с рождением ребенка, со смертью родных, с регистрацией брака.

Кроме того, к данным выплатам относятся и пособия ФСС РФ, кроме пособия по больничному листу, различные компенсационные выплаты за счет средств бюджета.

С компенсации расходов на использование личного транспорта в служебных целях удерживать алименты запрещено

Постановление исключило из перечня доходов, с которых производится удержание алиментов, компенсацию за эксплуатацию личного транспорта в производственных целях.

Причина в том, что характер этих выплат по сути является не доходом, а лишь возмещением затрат, связанных с использованием личного авто не для собственных нужд. К такому выводу в начале февраля пришел Конституционный Суд РФ в Постановлении № 7-П. Теперь эта позиция закреплена законодательно.

Алименты, установленные в твердой сумме, необходимо индексировать

Если алименты установлены в денежной сумме, то их размер должен периодически индексироваться. Это помогает защитить, с одной стороны, алиментные платежи от инфляции, с другой – избегнуть многократных обращений в суд для изменения размера алиментов.

Минфин РФ напомнил об этой обязанности. А именно при увеличении величины прожиточного минимума организация индексирует алименты, установленные в твердой денежной сумме. Индексация производится пропорционально росту величины прожиточного минимума на детей в регионе, где живет получатель алиментов. Если регионального минимума нет, алименты индексируются пропорционально росту общероссийского прожиточного минимума.

Письмо Минфина РФ от 03.09.2018 № 03-05-06-02/62540.

Примечание редакции: индексация алиментов, взысканных в твердой денежной сумме, предусмотрена только пропорционально росту величины прожиточного минимума, поэтому при снижении величины прожиточного минимума индексация не производится.

Индексировать алименты, установленные в твердой сумме, обязан именно работодатель. Раньше обязанность самостоятельной индексации алиментов, взыскиваемых с должника по решению суда в твердой денежной сумме, предусматривалась только в случае, если исполнительный документ в бухгалтерию предприятия принес непосредственно сам взыскатель. Во всех остальных случаях индексация была заботой судебных приставов. Они должны были рассчитать размер индексации, вынести соответствующее постановление и направить его по месту работы должника. Бухгалтерии же оставалось только принять это постановление к исполнению.

Но с 25.11.2017, со вступлением в силу поправок в СК РФ, внесенных Законом от 14.11.2017 № 321-ФЗ, стало неважно, от кого поступил работодателю исполнительный документ с фиксированной суммой алиментов – от взыскателя или от службы судебных приставов.

Неисполнение обязанности по индексации алиментов грозит немалым штрафом от судебных приставов по ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ:

для организации – от 50 до 100 тыс. рублей;

для ее руководителя (или ИП) – от 15 до 20 тыс. рублей.

Размер удержаний из дохода ограничен законодательно

При удержании алиментов необходимо учитывать требования, установленные ст. 138 ТК РФ. А именно размер удержаний из заработной платы при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей не может превышать 70 процентов. Причем имеется в виду общий размер всех удержаний, поскольку кроме алиментов у сотрудника могут быть и иные основания для взысканий.

Примечание редакции: за превышение максимального размера удержаний из заработной платы предусмотрена уголовная, административная и дисциплинарная ответственность. Уголовная ответственность, согласно ст. 145.1, выражается в наложении штрафов, лишении права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, в принудительных работах и лишении свободы. Административная ответственность для юрлиц и ИП предусматривает штрафы по ч. 6 и 7 ст. 5.27, которые максимально могут достигать для юрлиц размеров до 100 тыс. рублей. Кроме того, в отношении работодателя может быть инициирована прокурорская проверка и проверка трудовой инспекции.

При наличии нескольких исполнительных листов на одного работника взыскание алиментов в приоритете

Об очередности взысканий сказано в пп. 1 п. 1 ст. 111 закона № 229-ФЗ. Требования взыскателей об удержании алиментов удовлетворяются в первую очередь. Если зарплаты на все требования одной очереди не хватает, погашать каждое следует пропорционально его доле в их общей сумме (ст. 111 закона № 229-ФЗ).

Если компенсация установлена законодательно, удерживать с нее алименты нельзя

Работник Мурманского морского торгового порта подал на работодателя иск о взыскании денежных средств и компенсации морального вреда. В части взыскания средств суд удовлетворил его требования.Причиной иска послужило незаконное удержание алиментов из сумм компенсации расходов на проезд до места отдыха и обратно.

По мнению истца, указанные действия работодателя нарушают его права, поскольку названная компенсационная выплата не относится к тем доходам работника и компенсациям, из которых в силу закона может производиться удержание алиментов.

Порт, в свою очередь, принял решение подать апелляционную жалобу на отмену решения суда. Апелляция оставила решение в силе. Незаконность удержания из сумм компенсации суд обосновал следующими доводами:

в соответствии с ч. 4 ст. 138 ТК РФ не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с федеральным законом не обращается взыскание;

перечень доходов, из которых производится удержание алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей, определяется Правительством РФ;

несмотря на то что данная компенсация не поименована в указанном перечне, она указана в другом законодательном документе – Законе от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях». Поэтому компенсация является мерой государственной поддержки граждан, проживающих в экстремальных природно-климатических условиях севера, а вовсе не доходом.

Причем согласно ст. 325 ТК РФ лица, работающие в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории России к месту использования отпуска и обратно. Это право возникает у работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной организации.

Таким образом, удержание из указанной выплаты алиментов на содержание ребенка незаконно, нарушает права истца на получение компенсации понесенных им расходов на проезд к месту использования отпуска и обратно в полном размере.

Апелляционное определение Мурманского областного суда от 20.05.2015 № 33-1457/2015.

С компенсации расходов за наем жилья алименты не удерживаются

Работник машиностроительного завода обратился в суд с иском к судебному приставу-исполнителю о признании незаконным его действия, выразившегося в обязании бухгалтерии завода производить начисление и удержание алиментов с сумм компенсационных выплат за наем жилья и определении образовавшейся у него задолженности по выплате алиментов в размере 71 тыс. рублей.

Мужчина указал, что компенсация найма жилья не является его доходом, поэтому она не может быть учтена при начислении и удержании алиментов.

Гражданин был принят на работу из другой местности, и жилая площадь у него отсутствовала. Согласно утвержденному генеральным директором положению о компенсации стоимости аренды жилых помещений работникам, завод компенсировал затраты на аренду жилого помещения работникам, не имеющим постоянного жилья или постоянной регистрации.

Суд первой инстанции требования гражданина удовлетворил. Однако апелляция решение отменила. Кассация вернула дело на рассмотрение в предыдущую инстанцию по следующим причинам:

компенсация была установлена законодательством РФ о труде и согласно п. 1 перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, взыскание алиментов с них не производится;

компенсация стоимости жилья не носит стимулирующего характера и, следовательно, не относится к доходу должника, с которого подлежат удержанию алименты. На работу был приглашен иногородний специалист, имеющий особый опыт и квалификацию, то есть его приглашение было произведено в интересах организации, а не в целях повышения мотивации и эффективности выполнения трудовой функции работника;

учитывая направленность затрат работодателя, одно лишь обстоятельство, что в результате компенсации работнику его расходов на наем жилого помещения в определенной мере удовлетворяются и его личные потребности, не является достаточным для вывода о возникновении у него дохода, из которого подлежат удержанию алименты.

Постановление Президиума Московского областного суда от 18.10.2017 № 546 № 44ГА-279/2017.

Минтруд РФ разъяснил, как заполнить платежку на перечисление алиментов

Министерство выпустило подробную инструкцию по заполнению платежного поручения на оплату алиментов. В документе в обязательном порядке необходимо отразить:

номер и дату;

сумму (цифрами и прописью);

реквизиты организации – отправителя платежа (наименование, ИНН, КПП, адрес, банковские реквизиты);

реквизиты получателя платежа (Ф.И.О., адрес местожительства и его банковские реквизиты);

назначение платежа, в котором указываются данные исполнительного листа или соглашения об уплате алиментов (информация об организации, выдавшей исполнительный документ, дата выдачи, номер дела или материалов, на основании которых выдан исполнительный документ, период, за который удержаны деньги, и сумма платежа);

очередность и вид платежа (по п. 2 ст. 855 ГК РФ алименты являются платежом первой очереди, поэтому в соответствующем поле «21» поручения необходимо проставить цифру 1).

Ведомство объяснило, почему данные реквизиты являются обязательными для заполнения:

согласно ст. 109 СК РФ организация по месту работы плательщика алиментов обязана ежемесячно удерживать и перечислять алименты из его заработной платы или иного дохода. Основанием для оплаты являются либо нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов, либо исполнительный лист;

на оплату алиментов дается три дня с момента выплаты зарплаты. Это требование установлено ч. 3 ст. 98 Закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ и ст. 109 СК РФ.

Если адрес получателя алиментов неизвестен, перечислить их следует на расчетный счет структурного подразделения территориального органа ФССП РФ (пп. 9 п. II приложения № 1 к методическим рекомендациям по порядку исполнения требований исполнительных документов о взыскании алиментов (утв. ФССП РФ 19.06.2012 № 01-16).

Если алименты перечисляются на банковскую карту физического лица, то у получателя необходимо уточнить реквизиты банка и номер лицевого счета.