Клерк.Ру

Таблица: работа в выходные и праздники

Роструд ответил на самые частые вопросы. 

                         Вопрос                            Ответ
Сколько дней в году можно работать по выходным и праздничным дням с согласия и при отсутствии ограничения на работу в выходной день по данной должности и данному лицу? Нормами действующего законодательства не установлены какие-либо ограничения по количеству привлечений работника к работе в выходные или нерабочие праздничные дни. Однако привлечение работника к работе в выходные или нерабочие праздничные дни может осуществляться исключительно в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного осуществления которых зависит в дальнейшем слаженная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений
Являются ли переработкой уже оплаченные в двойном размере часы, отработанные в праздничные дни сверх нормы рабочего времени, или они исключаются из нее сразу после оплаты? Входят ли оплаченные в двойном размере часы, отработанные в праздничные дни сверх нормы, в допустимые 120 сверхурочных часов на конец учетного периода? Если с согласия работника денежная компенсация за работу в праздничные дни заменяется предоставлением ему другого дня отдыха, этот день предоставляется без сохранения заработной платы?

При суммированном учете работа в праздничные дни учитывается для определения допустимых сверхурочных часов.

Если работник выбирает день отдыха, то работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а оклад в том месяце, когда используется день отдыха, выплачивается в полном объеме

В каких случаях работодатель вправе привлекать работников к работе в выходные и праздничные дни? Как такая работа должна оплачиваться?

Работодатель вправе привлекать сотрудников к работе в их выходные и в праздничные дни в следующих случаях и порядке:

1) с письменного согласия работника:

— при необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя. К этим случаям не относится ситуация с  большим объемом работы и т.п. случаи;

2) без согласия работника:

— для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;

— для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;

— для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части;

3) в порядке, устанавливаемом коллективным договором, локальным нормативным актом организации, трудовым договором:

— творческих работников СМИ, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, чьи работы, профессии, должности указаны в перечне, утвержденном Правительством РФ;

4) с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (если он есть):

— в остальных случаях.

Также работа в нерабочие праздничные дни допускается:

— на непрерывно действующих предприятиях, осуществляющих производство работ, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям;

— по работам, вызываемым необходимостью обслуживания населения;

— по неотложным ремонтным и погрузочно-разгрузочным работам.

Как правило, если деятельность организации связана с выполнением таких неотложных и (или) непрерывных работ, то применяется сменный график работы, и в этом графике заранее планируется работа в праздничные дни.

Во всех случаях привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя.

Оплата за работу в выходные и праздничные дни производится в размере, определенном коллективным договором, положением об оплате труда (или ином аналогичном документе) организации, трудовым договором, но не менее чем в двойном размере. Вместо повышенной оплаты по желанию работника (а не по выбору работодателя) за каждый день работы в выходной или праздничный день может предоставляться дополнительный день отдыха

Кого нельзя привлекать к работе в выходные и нерабочие праздничные дни даже в случаях, когда такая работа допускается?

Запрещается привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни:

— беременных женщин,

— несовершеннолетних лиц, за исключением творческих работников СМИ, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц творческих профессий в соответствии с перечнями, утверждаемыми Правительством РФ.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни следующих работников допускается с их письменного согласия и только при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением:

— инвалидов;

— женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;

— матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет;

— работников, имеющих детей-инвалидов;

— работников, осуществляющих в соответствии с медицинским заключением уход за больными членами их семей.

Указанные лица должны быть под подпись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день

Как оплачиваются дни нахождения в командировке в выходной или нерабочий праздничный день?

Если работник находился в командировке в свой выходной день, но при этом в этот день не работал, то работодатель обязан оплатить ему за такой выходной день только суточные.

Если работник, находясь в командировке, в свой выходной день работал, то работодатель выплачивает ему за этот день суточные и (по выбору работника) оплату не менее чем в двойном размере либо оплату в одинарном размере с предоставлением неоплачиваемого дополнительного выходного дня

Имеет ли право работодатель при сменной рабочей неделе с предоставлением выходных дней по скользящему графику установить работнику такой график, при котором у него в течение квартала все выходные выпадают только на понедельник и вторник?

Да, имеет, поскольку при работе с предоставлением выходных дней по скользящему графику такие дни могут предоставляться в любые дни недели. Дополнительно сообщаем, что сменный график работы будет правомерен при одновременном выполнении следующих условий:

— продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не будет превышать нормальное число рабочих часов;

— будет отсутствовать работа в течение двух смен подряд;

— продолжительность междусменного отдыха будет вдвое больше продолжительности работы;

— продолжительность еженедельного непрерывного отдыха будет не менее 42 часов

Как оплатить работнику выходные и праздничные дни, которые пришлись на период повышения его квалификации?

Обучение в выходные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. Таким образом, работодатель обязан выплатить работнику средний заработок в двойном размере за повышение квалификации в выходной день или праздничный день.

Трудовым договором, коллективным договором или локальным нормативным актом может быть установлен более высокий размер оплаты обучения в выходной день

Если сотрудник в мае отработает в выходной день, а день отгула возьмет в июне, как ему будет рассчитана зарплата в феврале?

Если за работу в выходной день работник возьмет дополнительный день отдыха, то работу в выходной день ему оплатят в обычном одинарном размере. За месяц в таком случае заработная плата составит оклад плюс доплата в размере одной дневной ставки. День отдыха за работу в выходной день не будет включаться в норму рабочего времени того месяца, в котором он будет использован.

Дополнительный день отдыха за работу в выходной или нерабочий праздничный день не оплачивается. То есть в мае работник должен получить полный оклад при условии, что он отработает месячную норму рабочего времени и выполнит нормы труда

Можно ли привлечь к работе в выходной день (субботу или воскресенье) водителя автомобиля, если еженедельный непрерывный отдых будет менее 42 часов? При привлечении работника, которому установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота и воскресенье), к работе в один из выходных дней требование о еженедельном непрерывном отдыхе продолжительностью 42 часа будет соблюдено
При выходе на работу в выходной или нерабочий праздничный день, но отработав при этом не 8, а 5 часов, работнику положен день отдыха на целый день или только на отработанные 5 часов? Если за работу в выходной или нерабочий праздничный день работник захочет воспользоваться дополнительным днем отдыха, то ему должен быть предоставлен целый день независимо от количества времени, отработанного в выходной или нерабочий праздничный день. Такое правило установлено ч. 4 4 ст. 153 ТК РФ

Интернет-сайт «Онлайнинспекция.РФ»

Посетить семинар по теме «Трудовые отношения»

Все семинары по теме Трудовые отношения