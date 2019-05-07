Таблица: работа в выходные и праздники

Роструд ответил на самые частые вопросы.
|Вопрос
|Ответ
|Сколько дней в году можно работать по выходным и праздничным дням с согласия и при отсутствии ограничения на работу в выходной день по данной должности и данному лицу?
|Нормами действующего законодательства не установлены какие-либо ограничения по количеству привлечений работника к работе в выходные или нерабочие праздничные дни. Однако привлечение работника к работе в выходные или нерабочие праздничные дни может осуществляться исключительно в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного осуществления которых зависит в дальнейшем слаженная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений
|Являются ли переработкой уже оплаченные в двойном размере часы, отработанные в праздничные дни сверх нормы рабочего времени, или они исключаются из нее сразу после оплаты? Входят ли оплаченные в двойном размере часы, отработанные в праздничные дни сверх нормы, в допустимые 120 сверхурочных часов на конец учетного периода? Если с согласия работника денежная компенсация за работу в праздничные дни заменяется предоставлением ему другого дня отдыха, этот день предоставляется без сохранения заработной платы?
При суммированном учете работа в праздничные дни учитывается для определения допустимых сверхурочных часов.
Если работник выбирает день отдыха, то работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а оклад в том месяце, когда используется день отдыха, выплачивается в полном объеме
|В каких случаях работодатель вправе привлекать работников к работе в выходные и праздничные дни? Как такая работа должна оплачиваться?
Работодатель вправе привлекать сотрудников к работе в их выходные и в праздничные дни в следующих случаях и порядке:
1) с письменного согласия работника:
— при необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, индивидуального предпринимателя. К этим случаям не относится ситуация с большим объемом работы и т.п. случаи;
2) без согласия работника:
— для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
— для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;
— для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части;
3) в порядке, устанавливаемом коллективным договором, локальным нормативным актом организации, трудовым договором:
— творческих работников СМИ, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, чьи работы, профессии, должности указаны в перечне, утвержденном Правительством РФ;
4) с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (если он есть):
— в остальных случаях.
Также работа в нерабочие праздничные дни допускается:
— на непрерывно действующих предприятиях, осуществляющих производство работ, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям;
— по работам, вызываемым необходимостью обслуживания населения;
— по неотложным ремонтным и погрузочно-разгрузочным работам.
Как правило, если деятельность организации связана с выполнением таких неотложных и (или) непрерывных работ, то применяется сменный график работы, и в этом графике заранее планируется работа в праздничные дни.
Во всех случаях привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя.
Оплата за работу в выходные и праздничные дни производится в размере, определенном коллективным договором, положением об оплате труда (или ином аналогичном документе) организации, трудовым договором, но не менее чем в двойном размере. Вместо повышенной оплаты по желанию работника (а не по выбору работодателя) за каждый день работы в выходной или праздничный день может предоставляться дополнительный день отдыха
|Кого нельзя привлекать к работе в выходные и нерабочие праздничные дни даже в случаях, когда такая работа допускается?
Запрещается привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни:
— беременных женщин,
— несовершеннолетних лиц, за исключением творческих работников СМИ, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц творческих профессий в соответствии с перечнями, утверждаемыми Правительством РФ.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни следующих работников допускается с их письменного согласия и только при условии, что это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением:
— инвалидов;
— женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;
— матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет;
— работников, имеющих детей-инвалидов;
— работников, осуществляющих в соответствии с медицинским заключением уход за больными членами их семей.
Указанные лица должны быть под подпись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день
|Как оплачиваются дни нахождения в командировке в выходной или нерабочий праздничный день?
Если работник находился в командировке в свой выходной день, но при этом в этот день не работал, то работодатель обязан оплатить ему за такой выходной день только суточные.
Если работник, находясь в командировке, в свой выходной день работал, то работодатель выплачивает ему за этот день суточные и (по выбору работника) оплату не менее чем в двойном размере либо оплату в одинарном размере с предоставлением неоплачиваемого дополнительного выходного дня
|Имеет ли право работодатель при сменной рабочей неделе с предоставлением выходных дней по скользящему графику установить работнику такой график, при котором у него в течение квартала все выходные выпадают только на понедельник и вторник?
Да, имеет, поскольку при работе с предоставлением выходных дней по скользящему графику такие дни могут предоставляться в любые дни недели. Дополнительно сообщаем, что сменный график работы будет правомерен при одновременном выполнении следующих условий:
— продолжительность рабочего времени за учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не будет превышать нормальное число рабочих часов;
— будет отсутствовать работа в течение двух смен подряд;
— продолжительность междусменного отдыха будет вдвое больше продолжительности работы;
— продолжительность еженедельного непрерывного отдыха будет не менее 42 часов
|Как оплатить работнику выходные и праздничные дни, которые пришлись на период повышения его квалификации?
Обучение в выходные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. Таким образом, работодатель обязан выплатить работнику средний заработок в двойном размере за повышение квалификации в выходной день или праздничный день.
Трудовым договором, коллективным договором или локальным нормативным актом может быть установлен более высокий размер оплаты обучения в выходной день
|Если сотрудник в мае отработает в выходной день, а день отгула возьмет в июне, как ему будет рассчитана зарплата в феврале?
Если за работу в выходной день работник возьмет дополнительный день отдыха, то работу в выходной день ему оплатят в обычном одинарном размере. За месяц в таком случае заработная плата составит оклад плюс доплата в размере одной дневной ставки. День отдыха за работу в выходной день не будет включаться в норму рабочего времени того месяца, в котором он будет использован.
Дополнительный день отдыха за работу в выходной или нерабочий праздничный день не оплачивается. То есть в мае работник должен получить полный оклад при условии, что он отработает месячную норму рабочего времени и выполнит нормы труда
|Можно ли привлечь к работе в выходной день (субботу или воскресенье) водителя автомобиля, если еженедельный непрерывный отдых будет менее 42 часов?
|При привлечении работника, которому установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными (суббота и воскресенье), к работе в один из выходных дней требование о еженедельном непрерывном отдыхе продолжительностью 42 часа будет соблюдено
|При выходе на работу в выходной или нерабочий праздничный день, но отработав при этом не 8, а 5 часов, работнику положен день отдыха на целый день или только на отработанные 5 часов?
|Если за работу в выходной или нерабочий праздничный день работник захочет воспользоваться дополнительным днем отдыха, то ему должен быть предоставлен целый день независимо от количества времени, отработанного в выходной или нерабочий праздничный день. Такое правило установлено ч. 4 4 ст. 153 ТК РФ
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