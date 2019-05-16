Пять случаев, когда прописан, а за квартиру платить не должен

Штамп в паспорте о регистрации дает не только право проживать по указанному в нем адресу, но и обязывает платить за квартиру. И об этом нам каждый месяц исправно напоминают в квитанциях.

Но все-таки можно выделить ряд случаев, когда закон позволяет снять с себя обязанность по квартплате даже при наличии регистрации.

1. Прописан в одном месте, а проживает в другом

Имеется в виду, когда прописанный в одной квартире временно проживает в другом месте (т.е. не выехал окончательно, оставив за собой право вернуться).

В таком случае у жильца есть право частично освободиться от квартплаты за весь период своего отсутствия (при условии, что оно длилось более 5-ти дней подряд).

Если он зарегистрирован в квартире, не будучи ее собственником, то не платит за:

все коммунальные услуги, которые начисляются по показаниям счетчика (вода и водоотведение, электричество, газ). Если счетчиков нет, а техническая возможность их установить имеется, освободиться от оплаты коммунальных услуг, увы, не получится,

вывоз мусора — если в регионе действует система расчета по количеству зарегистрированных жильцов,

содержание и ремонт жилья, а также капремонт — эти расходы возлагаются только на собственника жилого помещения.

Платить ему придется только за отопление (в т.ч. расходы на газ или электричество, если они используются для отопления).

Ну а собственнику, даже если он не живет в квартире, в любом случае придется оплачивать содержание и ремонт жилья, а также взносы на капремонт.

Подтверждать временное отсутствие жильца для освобождения от квартплаты нужно каждые полгода.

2. Был членом семьи, а стал бывшим

Жильцы, которые сохранили регистрацию в квартире, но при этом добровольно выехали из нее навсегда (без намерения вернуться), признаются бывшими членами семьи собственника.

Доказав свое постоянное проживание по другому адресу, они полностью освобождаются от квартплаты по месту регистрации. Такую практику подтвердил Верховный суд РФ: бывшие члены семьи собственника, которые выехали и постоянно проживают в другом месте, не обязаны вносить коммунальные платежи по прежнему месту жительства.

То, что они не снялись с регистрационного учета, не меняет дела (определение ВС РФ № 4-КГ18-35).

3. Доначислили долг за старые годы

Долги по квартплате взыскиваются в судебном порядке, причем солидарно со всех зарегистрированных в квартире жильцов. Но следует учитывать, что по каждому платежу есть свой срок исковой давности: 3 года со дня, когда наступил срок его уплаты.

Если иск подан за рамками этого срока, задолженность уже не взыскивается.

4. Качество услуг оставляет желать лучшего

Закон предусматривает, что платить жильцы должны только за качественные коммунальные услуги. Доказав, что услуги были предоставлены несвоевременно или с нарушением нормативов, жильцы могут снизить квартплату или вовсе от нее освободиться.

Ярким примером является решение суда, по которому жилец взыскал с управляющей компании более 700 тысяч рублей в качестве компенсации: из-за непроведения текущего ремонта наружных стен дома его квартира покрылась плесенью.

5. Тарифы не утвердили

Даже если жильцы зарегистрированы в квартире и постоянно в ней проживают, они не должны оплачивать те услуги, которые выходят за рамки решения общего собрания собственников.

Так, управляющей копании было отказано во взыскании с жильцов долга по оплате содержания и текущего ремонта жилья, т.к. тарифы, по которым она начислялась не были утверждены общим собранием собственников.

От тарифов, утвержденных местной администрацией, они также существенно отличались в большую сторону (определение ВС РФ № 5-КГ14-163).

Кроме того, суды неоднократно указывали, что жильцы не обязаны платить за услуги, не входящие в минимальный перечень услуг по содержанию имущества многоквартирного дома.

Исключение составляют только те случаи, когда общее собрание собственников утвердило их перечень, стоимость и порядок оказания.

Не платите за то, от чего закон вас освобождает!