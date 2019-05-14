К чему приводит слишком простая подпись на документах

В жизни нам часто приходится ставить свою подпись на документах: тем самым мы выражаем свое согласие с тем, что в них написано. Какой будет его подпись, каждый решает для себя сам, но образцом для официальных документов принято считать подпись в паспорте.

Закон не содержит каких-то специальных требований к построению подписи, поэтому теоретически даже самый обычный «крестик» придает документу юридическую силу, если человек поставил его собственноручно.

Вот только юристы очень не советуют легкомысленно относиться к выбору личной подписи и вот почему.

Подпись — обязательный реквизит любого официального документа. А это значит, что она способна породить самые серьезные правовые последствия для ее автора: возложить обязанности, наделить правами и т.д.

Поэтому широчайшие возможности получает тот, кто может точь-в-точь повторить подпись другого человека. Он может получить кредит или продать квартиру от имени другого лица, а вот деньги получить в свои руки.

Подделка подписи на документах — один из старейших, но самых популярных методов мошенничества, который по сей день действует безотказно. Разумеется, чем проще подпись, тем проще ее подделать. Но главная опасность не в этом.

Страшнее всего то, что подделку простой подписи практически невозможно доказать.

Приведу реальный пример из судебной практики:

С исковым заявлением обратился мужчина, ссылаясь на то, что его единственная квартира была продана, а он договор не подписывал.

Как следует из обстоятельств дела, истец был собственником однокомнатной квартиры, проживал в ней один и нередко скрашивал одинокие вечера за бутылкой.

Жилье он продавать не собирался, а все документы на квартиру специально передал на хранение бывшей жене. Но это не помогло: мошенники, получив образец его подписи, сделали нотариальную доверенность, поставили за него все подписи — и стал мужчина в одночасье бездомным.

Порядок таков, что если сторона заявляет о подделке подписи на документе, суд обязан назначить почерковедческую экспертизу. Так и было сделано: мужчина предоставил образцы своей подписи, направили эксперту.

Но ответ пришел, как и ожидалось, неоднозначный: «решить вопрос в категорической форме не представилось возможным... Выявить достаточное количество совпадающих признаков не удалось из-за простоты строения исследуемых подписей, состоящих в основном из дуговых и прямолинейных элементов».

Одним словом, подпись слишком простая для того, чтобы с точностью определить, подделана она или нет. А как еще доказать подделку подписи, как не заключением эксперта?

Свидетельские показания, аудиозаписи или внешний осмотр документа судьей здесь не помогут. Этот вопрос требует специальных познаний — а значит, иные доказательства, кроме экспертизы, не принимаются.

Конечно, если есть вероятность, что другой эксперт сможет дать однозначный ответ, судья должен назначить повторную экспертизу. Но «недостаточность почеркового материала» при простой подписи — это практически приговор, вряд ли другая экспертиза изменит ситуацию.

Ну а раз факт подделки не доказан, значит, подписанный документ считается действительным, и мужчина продал свою квартиру: суд отказал ему в удовлетворении иска (решение Бабушкинского районного суда г. Москвы, дело № 2-14/13).

Можно ли усложнить свою подпись, если в паспорте уже проставлен простой образец?

Вопреки расхожему мнению это вполне возможно. Закон не ставит обязательных условий относительно того, что подпись должна соответствовать паспортному образцу.

Вопросы могут возникнуть только при подписании банковских документов: у сотрудников кредитных организаций свои внутренние инструкции на этот счет.

Но все же никто не вправе запретить гражданину менять свою подпись. Главное — чтобы он мог доказать, что она была проставлена именно его рукой (повторить эту подпись на образцах для экспертного исследования).

Помните, что длинный, сложный автограф — это не только стильно, но и гораздо более безопасно!