Хранитель активов: как поможет защититься от налоговиков

Это компания, ИП или физлицо, на котором числится имущество основной компании. Делают это для того, чтобы защитить имущество от кредиторов, рейдерского захвата и налоговиков.

Хранитель официально владеет имуществом, а основная компания арендует это имущество, попутно снижая свои налоги.

Хранителем может выступать ООО или ИП на УСН 6%. Нужно только соблюдать порог в 150 млн. руб. доходов в год и 150 млн. стоимости основных средств на балансе.

Основная компания арендует имущество и на арендные платежи снижает налоговую базу по налогу на прибыль. Можно прописать в договоре аренды, что расходы по содержанию имущества несет арендатор, и тогда базу по прибыли можно уменьшить еще больше.

Если имущество оценивается не по кадастровой стоимости, то хранитель-упрощенец не платит с него налог, тоже профит. Вариант с ИП опаснее тем, что если ООО можно контролировать, будучи учредителем, то предпринимателя официально контролировать нельзя, все имущество будет принадлежать ему. Это должен быть очень надежный человек, которому доверяешь на 100%.

Чтобы налоговики не обвинили в уходе от налогов, нужно чтобы арендная плата не была ниже рыночной, и желательно, чтобы основная компания не была единственным арендатором. Нужно, чтобы у упрощенца были и другие клиенты. Но подбирать их нужно осторожно, ведь основная цель — сохранить имущество от притязаний кредиторов и налоговой.

Если хранитель будет на ОСНО, можно перераспределить нагрузку НДС внутри группы, но сначала нужно все тщательно просчитать со специалистом.

Имущество можно продать хранителю или передать взносом в уставный капитал, но безопаснее всего — сразу приобрести его в собственность хранителя, а не передавать туда-сюда. И по налогам так выгоднее.

Хранителем может быть и физлицо, которое тоже сдает имущество в аренду. Но тогда с доходов от аренды физлицо будет платить 13% НДФЛ. И нужно учитывать, что за систематическое получение доходов от аренды могут вменить предпринимательскую деятельность и доначислить налоги.

Еще варианты — паевый инвестиционный фонд и производственный кооператив, куда передается имущество. Но это варианты сложные и есть много нюансов, которые нужно знать и учитывать.

Здесь я лишь вкратце говорю о возможностях. Всегда и все просчитывай со специалистами, прежде чем что-то применять.