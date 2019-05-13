Банки берут комиссию при зачислении денег на счет без согласия клиента. Судьи против

Многим знакома ситуация. Гражданин открыл счет в банке. На момент заключения договора банковского счета операции по зачислению денег на счет были бесплатными. Спустя некоторое время на счет гражданина поступают денежные средства, а банк удерживает комиссию в размере превышающем все разумные пределы. Просто кредитная организация применила тарифы, которые были введены после заключения договора банковского счета. При этом его об этих изменениях гражданина никто не информировал.

До недавнего времени, обжаловать действия банка в суде было практически бесполезно, но в настоящее время ситуация начинает меняться в пользу потребителя.

В апреле 2019 года Верховный суд (Определение ВС РФ от 02.04.2019 N 16-КГ18-57) рассмотрел иск гражданина Демченко А.В. к ПАО «Совкомбанк» о взыскании денежных средств, процентов за пользование чужими денежными средствами, штрафа и компенсации морального вреда и вынес решение в пользу гражданина.

Суть дела :

4 октября 2016 года, гражданин Демченко А.В. и ПАО «Совкомбанк» заключили договор банковского счета физического лица в рублях, по условиям которого стоимость оказываемых банком услуг по обслуживанию счета, а также выдача денежных средств со счета клиента регулируются тарифами банка, клиент предоставляет банку акцепт на списание со своего счета платы за услуги согласно тарифам банка, действующим на день совершения операции.

На основании данного договора был открыт текущий счет, предназначенный для осуществления расчетно-кассового обслуживания клиента Демченко А.В., не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности.

При заключении договора банковского счета физического лица в рублях Демченко А.В. был ознакомлен с условиями по договору банковского счета, размещенными на официальном сайте банка.

На момент заключения данного договора операции по зачислению денежных средств в безналичном порядке по финансовому продукту не являлись платными.

С услугами и тарифами именно такого содержания был ознакомлен истец при заключении договора.

Но с 15 ноября 2016 г. банком введены иные тарифы, утвержденные решением Правления банка, согласно которым при зачислении на счет в безналичном порядке денежных средств от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в размере свыше 600 000 руб. (накопительным итогом в течение месяца с момента поступления денежных средств) взимается комиссия в размере 20%.

На основании данных изменений банк 10 марта 2017 г. списал со счета Демченко А.В. комиссию в сумме 120 000 руб. в связи с зачислением на его счет поступивших от юридических лиц денежных средств в общей сумме 1 200 000 руб.

Демченко А.В. направил в банк претензию с требованием о возврате комиссии в размере 120 000 руб. Данное требование банком исполнено не было.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации приняло решение в пользу гражданина Демченко А.В. по следующим основаниям:

Согласно пункту 1 статьи 851 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, предусмотренных договором банковского счета, клиент оплачивает услуги банка по совершению операций с денежными средствами, находящимися на счете.

В соответствии со статьей 30 Федерального закона Российской Федерации от 2 декабря 1990 г. N 395-I «О банках и банковской деятельности» (далее — Закон о банках и банковской деятельности) отношения между Банком России, кредитными организациями и их клиентами осуществляются на основе договоров.

Статья 29 Закона о банках и банковской деятельности прямо предусматривает, что комиссионное вознаграждение по банковским операциям устанавливается кредитной организацией по соглашению с клиентами, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Закон не содержит запрета банкам изменять условия банковского обслуживания и устанавливать иные размеры комиссий или новые комиссии, но в случаях с клиентами — физическими лицами до оказания услуги должно быть достигнуто соответствующее соглашение о возможности изменения договора банковского обслуживания в форме, которая позволяет однозначно установить согласие потребителя на обслуживание на этих условиях и добровольный выбор им объема оказанных услуг.

При этом пунктом 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2016 г. N 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении» предусмотрено, что если одностороннее изменение условий обязательства совершено тогда, когда это не предусмотрено законом, иным правовым актом или соглашением сторон или не соблюдено требование к их совершению, то по общему правилу такое одностороннее изменение условий договора не влечет юридических последствий, на которые они были направлены.

На момент заключения договора банковского счета операции по зачислению средств в безналичном порядке по финансовому продукту не являлись платными.

Доказательств, свидетельствующих о том, что стороны договора согласились изменить его условия, суды не нашли.

При таких обстоятельствах следовало руководствоваться теми условиями обслуживания банковского счета истца, которые были установлены в заключенном им договоре и содержались в правилах банка, существовавших на дату заключения этого договора.

Ссылка на положения 115-ФЗ о том, что банк был вправе взимать спорную комиссию при выявлении обстоятельств, дающих основание отнести сделки клиента к сомнительным, неправомерна, так как в данном федеральном законе не содержатся нормы, позволяющие кредитным организациям в качестве мер противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, устанавливать специальное комиссионное вознаграждение.