А ну-ка, разберись!

бух2007 вот я весь год платила УСН с указанием периода в п/п = "ГД.00.2018".Мои платежи к чему привяжутс... Программа ФНС педантично отслеживает период в платежках и выявляет мнимые долги

y.ponomarev Все ради чего затевалась движене в 1917 году и в дальнейшем в 20 веке, а это борьба рабочих за св... Глава ФНС отчитался перед Владимиром Путиным об успехах по самозанятым

y.ponomarev А не проще ли открыть ИП на УСН и сделать скидку 20% для любителей НДС? Я заметил, что для некот... Им плевать на ваш бизнес: как выжить в 2020 году

Анонси А вот я весь год платила УСН с указанием периода в п/п = "ГД.00.2018".Мои платежи к чему привяжут... Программа ФНС педантично отслеживает период в платежках и выявляет мнимые долги

olga_ulyanova Я думаю, что шило на мыло. Большинство бухгалтеров, которые прежде всего морально устали от этой ... Что делать, если надоело быть бухгалтером?

Alexej 2011 Начисление дивидендов физлицу-резиденту РФ. Если было несколько частичных выплат дивидендов физ. ... Вопросы-ответы про 1С для бухгалтеров

Denis90 Интересно как потом их суперпрограмма будет проверять 6-НДФЛ? Если так же, то пеней и штрафов "за... Программа ФНС педантично отслеживает период в платежках и выявляет мнимые долги

Кисыч Ума не приложу, за-ради чего затевалась вся эта хренотень, неужели ради этих (в масштабах страны... Глава ФНС отчитался перед Владимиром Путиным об успехах по самозанятым

бух2007 понятно, что дурость. Но у людей торги. А это вредительство в чистом виде. При наличии переплаты ... Программа ФНС педантично отслеживает период в платежках и выявляет мнимые долги

MissCherie Тоже делала расчет.Вот просто пример. Я оказываю услуги по настройке оборудования. Без НДС мои ус... Им плевать на ваш бизнес: как выжить в 2020 году

Старый ворчун Ничего там уточнять не надо. Реквизиты получателя и КБК верные - этого достаточно для правильной ... Программа ФНС педантично отслеживает период в платежках и выявляет мнимые долги

бух2007 она не отслеживает несоответствия. Она просто тупо игнорирует ВСЕ платежки, в которых поле 107 не... Программа ФНС педантично отслеживает период в платежках и выявляет мнимые долги

Wern Чтобы заплатить сотруднику «чистыми» 100 рублей, бизнесмену на ОСН нужно отдать 73 рубля в бюджет... Им плевать на ваш бизнес: как выжить в 2020 году

MissCherie Да вообще уже давно пора убрать этот реквизит.. есть же счет лицевой по КБК общий.У меня вот ситу... Программа ФНС педантично отслеживает период в платежках и выявляет мнимые долги

Старый ворчун Ладно тебе... заказные письма с требованиями уплатить 2 копейки - вот где настоящие успехи.... Глава ФНС отчитался перед Владимиром Путиным об успехах по самозанятым

Sigma_21 Когда начиню с клиентами говорить о кассах (в основном ИП на ЕНВД), то узнаю очень много нового -... Собственники бизнеса рады введению онлайн-касс

bestiya7460 да про 3,5 млрд бред, я думаю это оборот тех кого насильно заставят стать самозанятыми... Глава ФНС отчитался перед Владимиром Путиным об успехах по самозанятым

Старый ворчун В очередной раз:"У вас было 5 яблок. Мы отобрали у вас 4, в от пятого откусили всего 13% - у нас ... Им плевать на ваш бизнес: как выжить в 2020 году