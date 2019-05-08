А ну-ка, разберись!

Какие подзаконные актах предписывают начислять пени при отсутствии недоимки?...
Не знаю, мне он не мешает, означает что что-то не так.
Один только минус нашел) Звуковой сигнал постоянный)) Где его выключить?))...
вот я весь год платила УСН с указанием периода в п/п = "ГД.00.2018".Мои платежи к чему привяжутс...
Все ради чего затевалась движене в 1917 году и в дальнейшем в 20 веке, а это борьба рабочих за св...
Честно говоря не помню. Мы кажется собирались его использовать, но не использовали....
Не, с требованиями, где одни нули
А не проще ли открыть ИП на УСН и сделать скидку 20% для любителей НДС? Я заметил, что для некот...
А вот я весь год платила УСН с указанием периода в п/п = "ГД.00.2018".Мои платежи к чему привяжут...
С Германией сравнивать некорректно, хоть нам и пытаются некоторые на уши приседать об очень высок...
ФНС должна законы исполнять.
ФНС может игнорировать? ))
Я думаю, что шило на мыло. Большинство бухгалтеров, которые прежде всего морально устали от этой ...
Начисление дивидендов физлицу-резиденту РФ. Если было несколько частичных выплат дивидендов физ. ...
И дописывать ничего не надо))) короче плохая программа, деньги экономит)))...
В данном случае - ни на что. Смотрим в НК, ст. 45.
Интересно как потом их суперпрограмма будет проверять 6-НДФЛ? Если так же, то пеней и штрафов "за...
Ума не приложу, за-ради чего затевалась вся эта хренотень, неужели ради этих (в масштабах страны...
Дурость, конечно. Но приказ Минфина то на что?
Я уже перестал долдонить - пишите жалобы. Настоящие, по гл. 19 НК. С требованиями исправить л/с и...
понятно, что дурость. Но у людей торги. А это вредительство в чистом виде. При наличии переплаты ...
Тоже делала расчет.Вот просто пример. Я оказываю услуги по настройке оборудования. Без НДС мои ус...
Ничего там уточнять не надо. Реквизиты получателя и КБК верные - этого достаточно для правильной ...
она не отслеживает несоответствия. Она просто тупо игнорирует ВСЕ платежки, в которых поле 107 не...
Чтобы заплатить сотруднику «чистыми» 100 рублей, бизнесмену на ОСН нужно отдать 73 рубля в бюджет...
Да вообще уже давно пора убрать этот реквизит.. есть же счет лицевой по КБК общий.У меня вот ситу...
А вот было бы интересно-читателям-воспоминания Ваши.ведь начинал работать "клерк" на Инфо-предпри...
Ладно тебе... заказные письма с требованиями уплатить 2 копейки - вот где настоящие успехи....
за 2015 нельзя подать декларацию. Срок вышел. Ровно в 12 часов ночи 31.12.18 карета превратилась ...
Когда начиню с клиентами говорить о кассах (в основном ИП на ЕНВД), то узнаю очень много нового -...
да про 3,5 млрд бред, я думаю это оборот тех кого насильно заставят стать самозанятыми...
у кого отфутболивают? я сразу подаю заявление вместе с декларацией ни разу не отфутболили, сдаю в...
В очередной раз:"У вас было 5 яблок. Мы отобрали у вас 4, в от пятого откусили всего 13% - у нас ...
как они надоели со своей ерундой вот такой, сделайте все проще без всяких полей и прочей ерунды, ...