Как налоговики проверяют сегодня и как будут проверять завтра

Как налогоплательщику защититься на досудебной стадии: как себя вести и что делать. Почему бизнес проигрывает налоговые споры?

Эта статья — итог моих наблюдений относительно того, почему бизнес проигрывает налоговые споры.

Каждая моя встреча с клиентом начинается с «промывки мозгов», при этом, клиенты пытаются мозги промыть мне, а я пытаюсь мозги клиентам вправить. Это без обид, никого не упрекаю, ни из-за чего не смеюсь. Телевизор работает, про «не надо кошмарить бизнес» знают все, а многие в это еще и верят.

Т.е. любой разговор клиент начинает буквально так:

«Во-первых, мы „белые и пушистые“, вели реальную деятельность, на нашем пути нам попалась однодневка, мы не знали, что она однодневка, при этом налоговики реальность сделки не оспаривают, но налоги, представляете, доначислили!

Во-вторых, при проведении проверки налоговики допустили множественные нарушения: выездную проверку проводили на своей территории (а проверка-то выездная!), допросили, представляете кого? — сторожа (!?), акт выдали нам с опозданием, решение вынесли с огромной просрочкой, а часть доказательств в дело внесли после окончания сроков проведения проверки. Одного этого уже достаточно, чтобы отменить решение.

В-третьих, так как все нарушения налицо, осталась только формальность — подать грамотно жалобу».

В ответ мне приходится очень долго и подробно объяснять, что и как необходимо было сделать.

Этой статьей я постараюсь обратить внимание моих читателей на некоторые принципиальные моменты: когда и что необходимо сделать в первую очередь, когда к вам вот-вот придут с выездной налоговой проверкой.

Начнем.

Любая выездная налоговая проверка состоит, условно говоря, из стадий. Есть, например, стадия проведения выездной налоговой проверки, есть стадия окончания выездной налоговой проверки, когда вы получили справку и Акт, есть стадия возражений на Акт ВНП, стадия вынесения Решения, далее идет стадия обжалования Решения выездной налоговой проверки, и, наконец, судебная стадия.

А есть стадия не такая и очевидная — нулевая. Это когда вы понимаете, что налоговая уже готовится к проверке и скоро вы получите решение.

Эта стадия не такая и очевидная, но любой налогоплательщик, что называется, печенкой чувствует, что она, эта проверка, скоро придет: к вам или вашим контрагентам направляются запросы, у вас истребуют именно «эти» документы, вас вызывают на опрос или допрос именно по «этим» компаниям.

В ситуации многочисленных запросов и т.п. становится понятным, какие вопросы попадут в прицел внимания налоговиков и (или) правоохранителей.

И здесь ваша задача — не сидеть сложа руки, а приложить массу усилий в легальном поле, чтобы упредить возможные негативные последствия тех или иных взаимоотношений, формализовать определённые действия, максимально предупредить попадание «нехороших» эпизодов в акт проверки.

Отсюда вывод, что налоговый спор возникает, как минимум, на нулевой стадии или в момент получения решения о проведении проверки, в момент назначения проверки, а не тогда, когда вы получите справку или Акт о проведенной выездной проверке.

Важно понимать, что если к вам пришли, то это «ж-ж-ж» неспроста. Так как выход на проверку сегодня строго ориентирован. К вам пришли не наугад, выбрали вашу компанию неслучайно, а целенаправленно.

Если к вам пришла проверка, то очевидно, и вы можете быть абсолютно уверены, что в рамках предпроверочного анализа что-то в деятельности вашей компании не так. И если еще и не готов проект доначисления, то, как минимум, у налоговиков обозначены суммы и проблемы, которые они будут решать, и над которым вам придется работать.

«И в чем эта работа заключается?», — спросите вы. Да в том же самом, когда вы получаете акт выездной налоговой проверки. Обратите внимание, фактически на нулевой стадии вам необходимо начать проводить работу, как будто вы уже получили Акт ВНП. Т.е. это:

— подготовка правовой позиции и сбор доказательств.

Но это никак не утаивание доказательств! Важно понимать, что чаще всего уход в глухую оборону это тупиковый путь. Все источники не перекроешь, есть свидетели, контрагенты, банки, правоохранители, в конце концов.

Поэтому глухая оборона не помешает налоговикам работать.

Еще раз вывод: с формированием своей позиции начинаем работать, когда проверка только началась или даже до ее начала. Именно с этого момента и начинаем ее (позицию) строить.

И, кстати, не отдаем решение проблем с проверкой на откуп бухгалтерии. Бухгалтерия сама разобраться не сможет. Нужна команда. Так как действия должны быть не шаблонные. Должны работать все. И кто-то должен формировать консолидированную позицию.

Обращаю внимание, что в некоторых случаях споры с налоговиками могут носить методологический характер (споры по нормам материального права). В этом случае можно и нужно идти в налоговую службу и улаживать «расхождения во взглядах»: встречаться с руководителем налогового органа или начальником отдела выездных налоговых проверок и т.п., в том числе подбирать, судебную практику региона и отстаивать свои интересы. Т.е. есть шанс убедить налоговиков в своей правоте.

А есть споры, которые носят не методологический характер — это когда вы поработали с однодневкой, например. В этом случае вам не поможет встреча, но вам может помочь формирование доказательственной базы.

После нулевой и первой стадии, а также после получения Акта ВНП налогоплательщик готовит возражения. И на этой стадии важно ознакомиться с материалами проверки и скорректировать свою позицию.

Кстати, задам вопрос. Скажите, если вам не дадут ознакомиться с материалами проверки — это существенное нарушение, решение будет отменено? Думаю, что разочарую многих: даже здесь нет однозначного ответа. В некоторых случаях это процедурное нарушение может привести к отмене Решения, а в некоторых случаях нет. Суд будет оценивать, насколько сильно это повлияло или могло повлиять на построение вами полноценной позиции. Суды относятся к этому нарушению крайне скептически. Вот так-то.

Следующая стадия — стадия рассмотрения материалов проверки. Важно правильно подготовить свои возражения.

Если вы на этой стадии раскроете свою позицию чуть шире, то могут произойти мероприятия дополнительного налогового контроля. Бояться или нет этих дополнительных мероприятий. Думаю, однозначно не ответить на этот вопрос. Но, чисто психологически, здесь можно усмотреть, что налоговый орган сомневается, а у вас появляются шансы доказать и отстоять свою позицию.

Кстати, по итогу доп. мероприятий не могут выявляться новые обстоятельства. Но могут появиться другие основания для новой проверки — повторной выездной, но это теоретически.

Замечания по срокам отдельных мероприятий при проведении ВНП, закрепленных в НК РФ.

Лет 10 назад за соблюдением сроков налоговики очень тщательно следили. Сегодня к срокам пренебрежительное, свободное отношение. Например, от акта до решения может пройти полгода. И по этому основанию обжаловать Решение фактически бесполезно.

Немного об апелляционной жалобе.

В апелляционной жалобе важно заявить все, чтобы потом вам не сказали, что вы это не обжаловали, и суд не оставил вашу жалобу в этой части без рассмотрения. Поэтому просим проверить решение инспекции по процедуре ее принятия. Т.е. можно не оспаривать Решение по каждому эпизоду, а заявить сразу о своем желании проверить решение в полном объеме.

Еще раз, важно все вопросы, в том числе и с доказательствами начинать решать с нулевой стадии, так как судебная процедура продлится не менее года и с непредсказуемым результатом. Еще раз, лучше решать все до суда. Это первое.

Второе. Не строить свою позицию исходя из того, что налоговики не правы.

Важно выстраивать позицию с точки зрения, а чем мы можем все это доказать? Это именно тот способ, который может привести к успеху. Важно, чтобы ваша позиция была логична и последовательна, лаконична, четко структурирована, правовая позиция обоснована «без избытка», детали приведены без усложнений, доказательства и правовое обоснование в логичной связи, а сама ваша позиция подкреплена арбитражной практикой вашего округа.

Нельзя строить позицию на ошибках налогового органа, необходимо позитивное доказывание, и ваша проактивная позиция. А в большинстве случаев у налогоплательщиков именно с этим проблема.

Надеюсь, что мои советы помогут вам вовремя, а главное, правильно отреагировать на возникшие вопросы у налогового или правоохранительного органа и верно определить стратегию и тактику своего поведения и выбора линии защиты.

Подробнее о том, как бизнес проверяют сегодня и будут проверять завтра читайте в моей одноименной книге «Как бизнес проверяют сегодня и будут проверять завтра?».

В этой книге вы найдете ответы на многие вопросы, в том числе, узнаете:

о налоговой политике государства;

о том, как налоговики выбирают жертву;

как им предписано работать с правоохранительными органами и ФСБ,

какие вопросы будут заданы на допросе вам и вашим сотрудникам.

Также в этой книге я даю рекомендации:

как себя вести при встрече с полицией;

что делать работникам вашего предприятия при проведении оперативных мероприятий на территории вашей компании и т.п.

В конце книги я рекомендую к просмотру свои видео о том, как себя вести с проверяющими, как доказывается обнал, и что делать, если вас вызвали на допрос и т.п.