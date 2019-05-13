«Такском» консолидировал решения по маркировке для малого бизнеса

Имея солидную экспертизу содействия бизнесу и государству, компания «Такском» предложила готовое и выгодное решение для предприятий розницы, попадающих под систему прослеживаемости и маркировки.

Комплексное решение компании — это тарифный план, включающий услуги ОФД и доступ к ПО «Такском-Файлер».

ОФД «Такском» обеспечит бесперебойную передачу чеков в ФНС и систему маркировки. После «пробития» товара на кассе, коды из чека сразу будут направлены в систему прослеживаемости для фиксации продажи. Флагманский онлайн-сервис компании позволит круглосуточно принимать и подписывать УПД и накладные — это обеспечит подтверждение поступления маркированных продуктов в систему прослеживаемости. Сверять поступивший товар с накладной можно непосредственно в самом приложении «Файлер», просто сканируя коды упаковки камерой мобильного устройства.

Стоимость тарифного плана — 4000 рублей на 13 месяцев. Клиенты ОФД «Такском» смогут подключить сервисы работы с маркировкой на текущем тарифе всего за 1 000 рублей.

«Комплексное решение для передачи чеков в ФНС и контроля за поступлением маркированных продуктов в систему прослеживаемости — это еще один шаг компании по обеспечению безболезненного перехода малого бизнеса на новые условия работы. Около двадцати лет являясь надежным проводником интересов бизнеса в государственных контролирующих органах, «Такском» предлагает проверенные программные решения, позволяющие всем участникам процесса интегрироваться в создаваемую систему»,− прокомментировал Константин Головкин, руководитель коммерческого департамента.

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