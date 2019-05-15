ТОП волнений бухгалтеров: оформление самозанятых и вранье налоговиков

Обзор самых важных топиков недели в «Красном уголке бухгалтера».

Какие документы выдаёт самозанятый своим контрагентам?

Сейчас самозанятых по стране больше 60 тысяч: значит, у юрлиц и ИП вырастают шансы, что их контрагентом будет самозанятое лицо.

Как работать с самозанятыми, какие от них требовать документы, для подтверждения выполненных работ, оказанных услуг?

Вопрос по самозанятому. Организация платит за услуги самозанятому. Что с него спрашивать в документальном виде? С ИП понятно (акт), а с этим вариантом я еще не сталкивалась. Чек? Или ссылка на приложение? — Юлия Криницкая

Конечно же, первоочередной документ — чек, сформированный в приложении.

В случае, если даже самозанятый и лишится своего статуса и права на специальный налоговый режим, то вы не должны будете пересчитывать свои налоговые обязательства:

«При этом утрата физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, права на применение специального налогового режима НПД или аннулирование налоговым органом его постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД не является основанием для непризнания в составе расходов затрат, осуществленных (понесенных) покупателем (заказчиком), при условии наличия чека, подтверждающего оплату товаров (работ, услуг) и соответствующего требованиям статьи 14 Закона» — разъяснения приведены в письме ФНС от 16.04.2019 № СД-4-3/7089@.

«Договоры никто не отменял. И сам по себе чек ничего, кроме оплаты не доказывает. И акт хорошо бы. Чек означает оплату, он отправляется в налоговую, чтобы ему налог посчитали. А отношения согласно ГК от этого чека вообще не зависят. Случись спор с исполнителем, в суде чек роли играть не будет» (Надежда Камышева).

В итоге, комплект документов при работе с самозанятыми выглядит следующим образом:

— чек;

— договор, в котором прописывается все существенные условия: работы/услуги, срок, стоимость и т.д. Также указываем, что договор заключен не просто с физическим лицом, а с самозанятым;

— акт, который подтвердит как само выполнение работ, оказание услуг, так и отсутствие претензий у сторон к друг другу.

Формулировки для договора, заключенного с самозанятым

Раз мы затронули тему замозанятых и разобрали, какие документы необходимы контрагентам при работе с самозанятыми, то давайте пройдемся по договору и посмотрим, какие пункты в него следует включить.

Наш коллега задался этим вопросом и делится своими наработками.

По поводу договоров с физическими лицами — налогоплательщиками по налогу на профессиональный доход (самозанятыми).

Разработал для себя несколько формулировок. Кому понравятся, можете брать на вооружение.

В договорах с ИП на НПД пункты 3 и 4 можно не применять. Преамбула договора

совместно именуемые «Стороны», в соответствии с федеральным законом «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“ в городе Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» от 27.11.2018 № 422-ФЗ и законодательством Российской Федерации заключили настоящий договор о нижеследующем Порядок расчетов

1. Стоимость услуг не облагается НДС в связи с постановкой Исполнителя на учет в качестве налогоплательщика по налогу на профессиональный доход.

2. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента оплаты Исполнитель формирует и направляет Заказчику на адрес электронной почты уполномоченного представителя Заказчика ______@_____.ru чек, сформированный в мобильном приложении «Мой налог» или личном кабинете налогоплательщика НПД «Мой налог» и отвечающий требованиям статьи 14 федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. В случае непредоставления указанных чеков не позднее 9-го числа месяца, следующего за периодом, в котором произведены расчеты, Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней вернуть Заказчику полученные им денежные средства на сумму непредоставленных чеков.

3. Исполнитель возмещает расходы Заказчика, связанные с оплатой его услуг после снятия Исполнителя с учета в качестве налогоплательщика по налогу на профессиональный доход. Обязанности исполнителя

4. Своевременно, до очередной оплаты его услуг, информировать Заказчика о снятии с учета в качестве налогоплательщика по налогу на профессиональный доход. — Александр Смирнов

Коллеги, работая с самозанятыми, какие условия вы порекомендовали бы включить в договор?

А в России с налогами всё хорошо!

Снова Мишустин докладывает о повышенной собираемости налогов. Из чего, если ВВП не растет. — Лидия Тернова

Мы с вами живём чуть в другой реальности, чем господин Мишустин, и знаем, что не всё так гладко в нашем государстве с налоговой системой.

Блокировки расчетных счетов — одно из последних зол контролирующих органов: когда одни и те же суммы списываются не то что дважды, но даже трижды; когда, все недоимки, пени списаны, но счет не разблокируют, да и разобраться невозможно, что случилось на самом деле, т.к. программа у налоговиков не работает:

«Особенно высока собираемость налогов по 2-3 захода, с блокировкой счетов, зависшей программой — вместо того чтобы сразу посмотреть ситуацию, инспектор записывает тел и ИНН фирмы и при отвисании программы может разобраться с вопросом — производительность зашкаливает....» (Ната Букашева);

«Спасибо Мишустику. Загрузила банк, а там блокировки по счетам на суммы 26 тыс и 18 тыс. Мелочь конечно. Но ни требований, ни звонков, залезла в Контур (последнее требование в феврале и то, просьба платежки в Платон прислать)... Про дозвониться им, молчу... Сверка на конец года хорошая....

С миру по нитке Мишустику на премию» (Anna Levchatkina);

НДС — здесь лучше промолчать, т.к. несправедливости больше, чем при работе с НДС не существует: когда налогоплательщик свой законный НДС не можешь поставить к возмещению — тут же раздаётся телефонный звонок от инспектора и вызывают на беседу, которая сводится сначала к рекомендации подать корректировку и забыть о возмещении. Как развивается сюжет далее — все прекрасно знают. А снятые вычеты по счетам-фактурам, полученным от неблагонадежных контрагентов по мнению инспекции?

«Наслышаны, как руки выкручивают при НДС» (Ната Букашева).

Полностью соглашусь с коллегой:

«Народ...цинизм нашем государстве зашкаливает.....ни прибыли, ни денег нет...но налоги исправно платим...незавершенка растет... бизнес ради бизнеса...» (Барынина Анна).

Работая в малом бизнесе, вижу, как он загибается, что лет 12-15 назад была совсем другая экономическая ситуация. Да, были проверки, но более справедливые. Да, были требования, но не десятками же. А вот обнуления деклараций не припомню, да и не боялись НДС возмещать; не бегали на вечные беседы, да допросы в налоговую, и платили же налоги, и малый бизнес жил, и государство получало свою долю. А сейчас?