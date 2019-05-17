Учет подарков и сувениров: Минфин всех запутал

Деятельность многих учреждений бюджетной сферы связана с проведением массовых или публичных мероприятий: спортивные соревнования, юбилейные торжества, конкурсы юных талантов, научные конференции и т.д. На таких мероприятиях его участникам и призерам вручаются памятные подарки и сувениры. Еще в прошлом году бухгалтерский учет подарков и сувениров не вызывал особых вопросов у бухгалтеров, но в 2019 году возникли проблемы. Найти оптимальное решение не помогли и разъяснения Минфина России.

Особенности сферы

Целью вручения подарков и сувениров, как правило, является поощрение определенной категории лиц (ветераны, спортсмены, конкурсанты и т.д.) или привлечение внимания к теме проводимых мероприятий (здоровый образ жизни, памятные даты, культурные события и т.п.). Стоимость таких подарков и сувениров в большинстве случаев небольшая, поэтому они раздаются даром. Согласно пункту 1 статьи 574 ГК РФ передача дара осуществляется посредством его вручения или символической передачи. При этом, если стоимость дара не более трех тысяч рублей, то в соответствии с пунктом 2 статьи 574 ГК не требуется оформления каких-либо бумаг (договоров дарения) со стороны учреждения, то есть дарителя.

Подарки и сувениры, которые распространяются учреждениями на массовых и публичных мероприятиях чаще всего содержат символику мероприятия или организатора: ручки, календари, брелки, блокноты и т.п. Для подтверждения факта проведения мероприятия в бухгалтерию может представляться фотоотчет. Соответственно в бухгалтерском учете отражаются хозяйственные операции по приобретению, оприходованию и списанию таких подарков и сувениров.

Еще в прошлом году такие объекты учета согласно пункту 345 Инструкции № 157н отражались на забалансовом счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры». А их приобретение производилось по статье 290 «Прочие расходы» КОСГУ и, затем они, как правило, сразу списывались на нужды учреждения.

Суть проблемы

Однако в первом квартале этого года вокруг учета подарков и призов в бухгалтерском сообществе разгорелась острая дискуссия, и пример этому обсуждение на форуме Клерка» . Причем, после бурных обсуждений бухгалтерское сообщество к единому мнению так и не пришло.

Что интересно — в текущем году в порядке учета подарков и сувениров, предусмотренном Инструкцией № 157н ничего не изменилось. Но брожение умов вызвал приказ Минфина России от 29.11.2017 № 209н, вступивший в силу с 1 января 2019 года. Согласно этому приказу по подстатье 349 «Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения» КОСГУ следует производить оплату договоров на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам однократного применения, в частности, и подарочной и сувенирной продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи (в том числе: поздравительных открыток и вкладышей к ним; приветственных адресов, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и удостоверений лауреатов конкурсов для награждения и тому подобное; цветов и т.п.). Но так как с применением КОСГУ 349 отражаются операции по балансовому счету 10500 «Материальные запасы», то, если следовать букве Приказа № 209н, всю сувенирную продукцию надо ставить на баланс. А это не всегда удобно и целесообразно! Кроме того, никто не отменял учета подарков и сувениров на забалансовом счете 07.

Активное обсуждение возникшей проблемы на портале Клерка велось с января по апрель. Одни участники обсуждения склонялись к целесообразности учета подарков в отдельных случаях на балансовом счете, других напрягал параллельный учет, как на балансе, так и за балансом. Высказывались предположения, что Минфин в Приказе № 209н просто ошибся и имел в виду совсем иное. В итоге многие решили вести учет одновременно как по балансовому счету 10500, так и по забалансовому 07 — во всяком случае, это удовлетворит как требованиям Приказа № 209н, так и положениям Инструкции № 157н.

Письма Минфина

Масла в огонь подлил и сам Минфин в своем письме от 14.03.2019 № 02-06-10/16864 в котором предложил следующее:

— если сувениры и подарки поступают сначала на склад, то их нужно приходовать на 10536 349, а затем с момента выдачи со склада до момента вручения учитывать на забалансовом счете 07;

— а если сувениры и подарки приобретаются и сразу вручаются, то такие расходы надо сразу относить на счет 40120 272.

Логика в позиции Минфина есть, но его предложения, еще больше запутали бухгалтерское сообщество.

Во-первых, если подарки и сувениры подлежат учету на балансовом счете, значит ли это, что они являются активом согласно требованиям Федерального стандарта «Концептуальные основы», утвержденного приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н? Ведь в соответствии с пунктом 36 данного стандарта активом признается имущество, от которого ожидается поступление полезного потенциала или экономических выгод. А какие выгоды и потенциал ожидать от подарков и сувениров, раздаваемых детям, ветеранам или спортсменам? Поэтому учет таких предметов за пределами баланса, то есть на счете 07, согласно требованиям Инструкции № 157н выглядит более целесообразным.

Во-вторых, Приказ № 209н предполагает приобретение подарков и сувениров по КОСГУ 349, но Инструкция № 157н не содержит бухгалтерских записей, позволяющих произвести списание, минуя балансовый счет 10500, сразу на счет 40120 272. Очевидно, что до появления в Инструкции № 157н необходимых проводок, последовать совету Минфина не получится. Кроме того, при этом возникают сомнения в корректности формирования ряда показателей отчетности. Тем не менее, Минфин сообщил, что при подготовке очередных изменений в Инструкцию № 157н приведенный в письме порядок отражения в бухгалтерском учете сувениров будет уточнен.

Спустя месяц Минфин России предпринял еще одну попытку разъяснить свою позицию о приобретении подарков (сувенирной продукции), направив письмо от 26 апреля 2019 г. № 02-07-07/31230. В этом письме в целом повторяется смысл предыдущего письма от 14 марта. При этом уточняется, что подарки и сувенирная продукция, по мнению Минфина, являются материальными ценностями, которые следует учитывать на балансовом счете 10500 «Материальные запасы». Далее финансовое ведомство даже предполагает, что подарки и сувениры могут быть «реклассифицированы», то есть перестать быть таковыми. Наверное, это можно изобразить так: руководитель учреждения принял решение шариковые ручки и календари с логотипом учреждения не раздавать на праздниках, а отправить на нужды учреждения (раздать в подразделения). Но тут возникает вопрос с целевым использованием средств: ведь подарки и сувениры приобретаются за счет средств, выделенных непосредственно для проведения соответствующих мероприятий. Если сувенирку, например, раздать в подразделениях учреждения, то очевидно, что программа мероприятий не будет выполнена полностью!

В письме от 26 апреля 2019 г. № 02-07-07/31230 Минфин все же допускает списание подарков и сувениров сразу счет 040120272, но только в том случае, если порядок проведения торжественных и протокольных мероприятий, утвержденный субъектом учета, не предусматривает их хранение(на складах учреждения).Но для того, чтобы воспользоваться таким разъяснением Минфина в учреждении должно быть разработаны и утверждены:

— порядок проведения торжественных и протокольных мероприятий, которым НЕ предполагается хранение подарков и сувениров до момента их вручения;

— соответствующие положения в учетной политике.

При наличии этих локальных актов бухгалтера смогут сократить число учетных операций и немного облегчить себе работу. Но как уже было сказано выше, в Инструкции № 157н пока не содержится учетных операций, позволяющих списывать материальные запасы на счет 40120272, минуя счет 10500.

Из содержания упомянутых писем Минфина: финансовое ведомство настаивает на том, что подарки и сувениры — это материальные ценности, являющиеся активом, то есть обладающие полезным потенциалом и экономической выгодой. Тут намечается некоторая интрига, так как положения Гражданского кодекса, Налогового кодекса, федеральных стандартов учета не согласуются с такой позицией Минфина. Поэтому рекомендуем внимательно следить за развитием событий!