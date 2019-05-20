Охрана труда: новые требования в 2019 году

В 2019 г. изменились правила эксплуатации энергоустановок и некоторых инструментов и приспособлений, уточнены правила проведения специальной оценки условий труда.

Изменения 2019 года по отраслям

В Правила охраны труда (ПОТ) при эксплуатации энергоустановок Приказом Минтруда РФ от 15.11.2018 г. № 704н внесены изменения, касающиеся контроля за соблюдением данных правил. С 25 января 2019 г. наряду с Рострудом и ГИТ контролирующие мероприятия осуществляет Госэнергонадзор.

В ПОТ при эксплуатации тепловых энергоустановок внесены подобные изменения Приказом Минтруда РФ от 15.11.2018г. № 703н. Изменения предусматривают, что контроль за соблюдением требований ПОТ во время производственных процессов и эксплуатации тепловых энергоустановок будет осуществлять Госэнергонадзор. Другие контролирующие мероприятия, касающиеся соблюдения Правил, осуществляются Рострудом и ГИТ.

В рамках правил охраны труда изменения коснулись еще трех отраслей. Приказом Минтруда РФ от 20.12.2018г. № 826н внесены изменения в ПОТ при работе на высоте, в строительстве и при работе с инструментом и приспособлениями. Приказ действует с 29 января 2019 г. и подразумевает следующие нововведения:

перед эксплуатацией лестниц для высотных работ они должны пройти испытания;

эксплуатируемый ручной инструмент должен быть в исправном состоянии и соответствовать требованиям безопасности;

работы, выполняемые на плоских и скатных крышах, работы под действием сжатого воздуха должны проводиться с учетом требований ПОТ при строительстве.

Специальная оценка условий труда обязательна для всех

Специальная оценка условий труда (СОУТ) — комплекс мер, направленных на анализ условий труда в конкретной организации и выявление нарушений действующих норм законодательства. СОУТ проводят аккредитованные Рострудом организации, список которых представлен на официальном сайте Роструда.

Согласно ст. 8 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О специальной оценке условий труда» СОУТ проводится не реже одного раза в пять лет, а в случаях изменений в производственном процессе, использования новых технологий или материалов, возникновения новых трудовых зон СОУТ проводится внепланово. Также СОУТ должна быть проведена раньше, если возникла аварийная ситуация, у сотрудников были диагностированы профессиональные заболевания или же поступила просьба от работников о проведении внеплановой спецоценки условий труда.

С 2019 г. СОУТ обязательна для всех организаций, в том числе для малых и микропредприятий. Если на момент проверки Рострудом в организации не будет проведена спецоценка, то на должностное лицо и организацию налагается штраф согласно ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ. Для должностного лица он составит от 5000 до 10 000 руб., для организации от 60 000 до 80 000 руб. Для ИП штраф за отсутствие СОУТ может быть от 5000 до 10 000 руб.

Также с 2019 г. отсутствует возможность осуществлять СОУТ поэтапно. Ранее это позволялось организациям, где были выявлены вредные и опасные для здоровья и жизни факторы.

СОУТ могут не проводить организации, в которых работники трудятся дистанционно либо на дому. Также от СОУТ освобождаются работодатели — физлица, не зарегистрированные в качестве ИП, и религиозные организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством.

Руководителям компаний нужно помнить, что если численность сотрудников станет больше 50 человек, появляется обязательство ввести в штатное расписание должность специалиста по охране труда, либо организовать отдельную службу. В соответствии с Рекомендациями по организации работы службы охраны труда в организации, которые введены Постановлением Минтруда России от 08.02.2000 № 14 (ред. от 12.02.2014) не обязательно выделять на эту должность отдельного сотрудника, допустимо совмещение с основными обязанностями, но только в том случае, если квалификация работника соответствует требованиям Приказа Минтруда РФ от 04.08.2014 № 524н.

Обязанности работодателя и работников

Напомним, что основные требования к работодателям и работникам в сфере охраны труда перечислены в ст. 212 ТК РФ.

Обязанности работодателя:

обеспечение безопасности работников во время исполнения ими своих обязанностей;

использование средств защиты здоровья и жизни сотрудников (СИЗ). Средства защиты должны быть сертифицированы по установленному законом порядку. Выдача и обновление СИЗ происходит за счет работодателя;

разработка инструкций по охране труда и других документов, описывающих особенности организации безопасного труда для различных профессий;

организация обучения сотрудников правилам безопасного выполнения своих трудовых функций и проверка этих знаний;

информирование работников о рисках, возникающих в результате отклонения от правил техники безопасности;

предотвращение несчастных случаев и профзаболеваний путем принятия необходимых для этого мер.

Обязанности работника в сфере охраны труда: