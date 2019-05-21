Статистическая отчетность: формы, уточненки, нулевки и штрафы

Многие бухгалтеры скептически относятся к обязанности отчитываться перед Росстатом. А зря. Ведь КоАП РФ устанавливает штраф за нарушение сроков подачи статформ вплоть до 150 тыс. рублей. Как узнать, какую отчетность необходимо подавать в статистику? Как ее уточнить в случае необходимости? Как избежать санкций? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете из нашей статьи.

Отчетность в статистику должны подавать все организации

Статотчетность в обязательном порядке представляют:

юридические лица;

госучреждения;

филиалы, представительства иностранных компаний, действующих на территории РФ;

индивидуальные предприниматели.

Росстат обязан бесплатно информировать (в том числе в письменной форме) респондентов о проведении в отношении их статистического наблюдения по конкретным формам.

Руководитель юрлица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статинформацию от имени компании.

Статотчетность можно представлять:

лично или через представителя;

направить по почте с описью вложения или передать по телекоммуникационным каналам связи.

Датой предоставления отчетности является день отправки почтового отправления с описью вложения, или дата их отправки по ТКС, или дата фактической передачи в отделение статистики.

Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 № 620«Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и административных данных субъектам официального статистического учета»

Примечание редакции: Субъекты малого предпринимательства должны сдавать отчеты в статистику раз в пять лет. Такое правило установлено Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Последний раз они отчитывались за 2015 год в 2016 году. В следующий раз надо будет отчитаться за 2020 год в 2021 году.

Все остальное время в статистику отчитываются только те организации, которые попали в специальную выборку. Малым и средним предприятиям в этом случае придется сдавать отчеты ежемесячно или ежеквартально. Микропредприятия, попавшие в выборку, отчитываются в статистику раз в год. Порядок проведения выборочных статистических наблюдений на сегодняшний день установлен Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 79.

Как узнать, какие формы статучета нужно сдавать

Узнать, какие статформы следует сдавать, можно с помощью спецсервиса. Если компания сомневается в актуальности информации, размещенной в Интернете, можно обратиться за разъяснениями непосредственно в свое отделение. Чиновники обязаны бесплатно информировать респондентов в письменном виде. Если данные онлайн-сервиса и уведомления, полученного из статистики, будут отличаться, то при формировании отчетности руководствоваться нужно последним.

Кроме того, Росстат уточнил, что сведения, которые представлены на сервисе ведомства, обновляются ежемесячно. Значит, проверять информацию раз в месяц будет достаточно.

Письмо Росстата от 22.01.2018 № 04-4-04-4/6-СМИ«О статистической отчетности»

Примечание редакции: Онлайн-сервис Росстата, при помощи которого можно узнать, какие формы статотчетности нужно сдавать вашей компании, располагается по адресу: https://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes. Но проблема в том, что, если не делать проверку каждый день, можно пропустить какие-то новые формы. Поэтому «Клерк» сделал инструмент, который будет отслеживать за вашу компанию по ИНН все обязанности по отчетам в Росстат.

Форму П-4 в статистику надо подавать за каждый филиал

Городское подразделение Росстата выписало фирме штраф 20 тыс. рублей за то, что она не подала форму П-4 за филиал, который расположен в городе.

Это нарушение ст. 8 Закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ и п. 3, 4 Постановления от 18.08.2008 № 620.

Штраф притом назначен минимальный. Часть 1 ст. 13.19 КоАП РФ, по которой он выписан, предусматривает санкции до 70 тыс. рублей.

Указанную форму нужно сдавать за каждый филиал.

Правда, если структурное подразделение (например, операционные офисы банков, салоны связи, торговые объекты и тому подобное) расположено в границах одного муниципального района, городского округа, одной внутригородской территории города федерального значения (по разным почтовым адресам и на небольшом расстоянии друг от друга), то его могут отразить как одно обособленное подразделение (письмо Росстата от 28.09.2017 № 01-01-3/3169-ДР).

В данном случае у фирмы был один допофис в городе.

Компания привела довод, что этот офис не отвечает признакам филиала или представительства, изложенным в ст. 55 ГК РФ, в силу чего у нее не возникает обязанности по предоставлению статотчетности.

Суд признал аргумент ошибочным, так как к спорным правоотношениям в сфере официального статистического учета гражданское или иное законодательство РФ не применяется.

Определение Верховного Суда РФ от 18.12.2018 № 304-АД18-22604

Примечание редакции:

Указаниями по заполнению отдельных форм предусмотрено предоставление отчетности как по каждому ОП, так и по головному офису. В этом случае при заполнении отчета по компании в кодовой части формы титульного листа вместо кода ОКПО проставляется 14-значный идентификационный номер головного подразделения, увязанный с кодом ОКПО юрлица и оканчивающийся на 001. В качестве головного подразделения выступает ОП, где находится администрация предприятия или местонахождение которого соответствует юридическому адресу. Если у организации лица нет подразделений, в кодовой зоне формы проставляется код ОКПО юрлица. Таким образом, помимо перечня форм организации, необходимо проверять перечень форм головного подразделения юридического лица.

Как уточнить статотчетность: алгоритм действий

Если компания обнаружила ошибку в ранее представленной статочетности либо получила уведомление об этом от Росстата, то необходимо подать:

корректировочные формы;

письменное объяснение причин внесения исправлений.

Сделать это можно:

лично или через представителя;

направить по почте с описью вложения;

передать по ТКС.

Срок сдачи — 3 дня с момента обнаружения недочета респондентами или контролирующими органами. При этом территориальное отделение статистики не вправе отказать в приеме уточненных сведений.

Если респондент представит «уточненку» в положенный срок, то санкции ему не грозят. Несвоевременная сдача исправленной статотчетности грозит штрафом по ст. 13.19 КоАП РФ.

Письмо Росстата от 24.04.2019 № СЕ-04-4/55СМИ«Об уточнении отчетности в Росстат»

Непредставление нулевой статотчетности грозит штрафом в размере 150 тыс. рублей

Росстат разъяснил порядок представления статотчетности при отсутствии наблюдаемого события. Ведомство напомнило, что в ряде стабланков прямо указано, что они подаются исключительно при наличии определенного явления, к примеру, в рассматриваемом периоде были финансовые вложения либо компания задолжала работникам зарплату и т.п. В этом случае подавать нулевые отчеты не требуется, штрафов не будет.

Если же указание по заполнению формы статучета не содержит такой информации, то предоставление пустых отчетов обязательно. В противном случае последуют санкции по ст. 13.19: штраф для организации от 20 до 70 тыс. рублей, директор заплатит от 10 до 20 тыс. рублей. В случае рецидива ответственность ужесточится: юрлицу придется перечислить в казну вплоть до 150 тыс. рублей, а директору — до 50 тыс. рублей.

При этом чиновники разрешили вместо нулевых форм подавать в свое отделения письмо об отсутствии показателей.

Письмо Росстата от 08.04.2019 № СЕ-04-4/49-СМИ«О сдаче нулевой отчетности в Росстат»

Примечание редакции:

При этом ведомство просит респондентов не заменять «нулевки» письмами. Это важно в целях сокращения сроков проверки статотчетности и обработки данных (письмо Росстата от 17.05.2018 № 04-04-4/48-СМИ). Однако чиновники напоминают, что и тот и другой вариант исполнения обязанности по представлению отчетности законен. То есть если компания все же подаст письмо, то никакой отчетности ей не грозит.

Образец письма в отделение статистики

Письмо об отсутствии показателей для заполнения статотчетности необходимо подавать к каждому сроку ее сдачи. Иначе грозит штраф за ее непредставление (письмо Росстата от 22.01.2018 № 04-4-04-4/6-сми).

Опоздание со сдачей статотчетности даже на один день влечет отказ в ее приеме

В статбланках указаны конкретные сроки их представления, а также периодичность. В случае нарушения указанных требований компании будут оштрафованы по ст. 13.19 КоАП РФ. Напомним, что штраф для юрлиц варьируется от 20 до 70 тыс. рублей, в случае рецидива проверяющие взыщут с компании в казну 150 тыс. рублей.

Такую жесткость Росстат объясняет техническими ограничениями, которые не дают возможность включить опоздавший отчет в разработку официальной статистической информации (письмо Росстата от 15.03.2019 № 04-04-4/40-СМИ).

Письмо Росстата от 19.03.2019 № 04-04-4/42-СМИ«О бухгалтерской отчетности»

Суд отменил штраф за ошибку в статотчетности, подтвердив предельно короткие сроки для его назначения

Компанию оштрафовали за неверные данные в форме статнаблюдения. Вместо числа сотрудников, занятых в научном исследовании, предприятие указало их общее количество в фирме. Ошибка в отчете за первый квартал обнаружилась только после предоставления формы по итогам второго. Росстат решил, что срок назначения санкций за искажение должен отсчитываться с момента его обнаружения и вменил компании штраф 20 тыс. рублей.

Фирма с логикой чиновников не согласилась и обжаловала решение в суде. Компания утверждала, что срок привлечения к ответственности по спорному составу составляет два месяца и исчисляется с даты, установленной для предоставления отчетности, то есть госорган, назначая штраф в сентябре, его пропустил.

Первая судебная инстанция с доводами фирмы не согласилась, однако в апелляции арбитры их поддержали в полном объеме. Фемида указала на разъяснения, содержащиеся в п. 19 Постановления Пленума ВАС РФ от 27.01.2003 № 2 и п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 № 5. Согласно указанным позициям, уклонение от обязанности, исполнить которую нужно к конкретному сроку, не является длящимся правонарушением, а значит, и сроки привлечения к ответственности за него исчисляются с момента, когда закон был фактически нарушен, то есть с официального дедлайна по спорной отчетности.

Согласно статье 4.5 КоАП РФ для состава по ст. 13.19 КоАП этот период составляет два месяца. Таким образом, за ошибки в форме № 2-наука за I квартал, представляемой до 10.04.2018, оштрафовать фирму могли до 11 июня. Промедление Росстата более чем на три месяца заставило судьям признать его решение недействительным.

Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.03.2019 № 15АП-1198/2019

Статотчетность примут только в электронном виде

Чиновники выставили для публичного обсуждения проект поправок в закон о статистическом учете. Авторы новшеств предлагают обязать компании и ИП подавать в статистику статотчетность исключительно в электронном виде. Напомним, что сейчас такой способ подачи статбланков является добровольным.

В случае принятия закона коррективы заработают с нового года. При этом представители малого бизнеса получат годовую отсрочку.

Примечание редакции:

Если поправки одобрят, то, возможно, попутно будут внесены изменения в КоАП РФ, устанавливающие штраф за нарушение способа подачи статотчетности, либо законодатели пропишут, что отчетность на бумаге будет считаться непредставленной. В связи с этим санкции будут применяться как за нарушение сроков подачи статбланков.