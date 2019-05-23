Как ИП вернуть «старые» страховые взносы

Разберем возможность возврата уплаченных до 01.01.2017 взносов ИП на упрощенке (доходы-расходы) или ЕСХН и не производящие выплаты физлицам.

Почему возникли споры о возврате излишне уплаченных страховых взносов?

Основаниями для расчета суммы уплачиваемых страховых взносов являлись сведения о доходах от деятельности налогоплательщиков за расчетный период, переданные налоговыми органами в Пенсионный фонд РФ.

В адрес Пенсионного фонда РФ направлялись сведения только о доходах, без учета расходов плательщика страховых взносов (если система налогообложения предусматривает учет расходов). Пенсионный фонд РФ из полученных от налоговиков данных и рассчитывал сумму страховых взносов, подлежащих уплате.

Однако, в Постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 30.11.2016 № 27-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 части 8 статьи 14 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» Конституционный суд разъяснил, что взаимосвязанные положения пункта 1 части 8 статьи 14 Закона № 212-ФЗ и статьи 227 НК РФ в той мере, в какой на их основании решается вопрос о размере дохода, учитываемого для определения размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, подлежащих уплате индивидуальным предпринимателем, уплачивающим НДФЛ и не производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования предполагают, что для данной цели доход индивидуального предпринимателя подлежит уменьшению на величину фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением дохода.

Поскольку принцип определения объекта налогообложения плательщиками НДФЛ аналогичен принципу определения объекта налогообложения для плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, единый сельскохозяйственный налог, судебная практика пошла по тому пути, что изложенная КС РФ в постановлении от 30.11.2016 № 27-П правовая позиция подлежит применению и в рассматриваемой ситуации при определении размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, подлежащих уплате плательщиками страховых взносов, не производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, применяющими УСН, и выбравшими в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов.

В свою очередь, если индивидуальный предприниматель самостоятельно выбрал упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы», страховые взносы уплачиваются исходя из всей суммы полученных налогоплательщиков доходов, безотносительно произведенных им расходов.

Такие налогоплательщики, применяющие УСН, уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму уплаченных страховых взносов.

Из определения Конституционного суда Российской Федерации от 25.01.2018 № 45-0 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Меренкова Виктора Ивановича на нарушение его конституционных прав частями 1 и 3 статьи 5, а также статьями 14 — 16 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» следует, что индивидуальные предприниматели, самостоятельно выбравшие упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы», для которой предусмотрена более низкая ставка налога, уплачивают страховые взносы исходя из всей суммы полученных налогоплательщиком доходов безотносительно от произведенных им расходов; при этом, однако, такие налогоплательщики уменьшают сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за налоговый (отчетный) период, на сумму уплаченных страховых взносов (пункт 3.1 статьи 346.21 НК РФ).

После выхода указанного Постановления КС РФ индивидуальные предприниматели стали обращаться с соответствующими заявлениями в Пенсионный фонд РФ, однако столкнулись с отказом в возврате излишне уплаченных страховых взносов, что повлекло обращение в арбитражные суды. В следующем номере мы разберем, куда нужно обратиться индивидуальному предпринимателю (как условие для дальнейшего обращения в суд), в каком порядке и как суды разрешают споры о возврате страховых взносов.

Способы возврата

Действующее процессуальное законодательство предусматривает два способа возврата страховых взносов: путем оспаривания отказа Пенсионного фонда РФ либо путем обращения с исковым заявлением к Пенсионному фонду РФ о взыскании излишне взысканных страховых взносов. Разберем каждый.

1. Оспаривание отказа Пенсионного фонда РФ в возврате излишне уплаченных страховых взносов

Согласно статье 26 Федерального закона № 212-ФЗ суммы излишне уплаченных страховых взносов подлежат возврату страхователю по его заявлению, которое может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы.

В связи с принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 250-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование» полномочия по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование с 01.01.2017 переданы налоговым органам.

Вместе с тем, статьей 20 Закона № 250-ФЗ определено, что контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, подлежащих уплате за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, осуществляется соответствующими органами Пенсионного фонда Российской Федерации в порядке, действовавшем до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

В соответствии с пунктами 1, 4 статьи 21 Закона № 250-ФЗ решение о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов за отчетные (расчетные) периоды, истекшие до 1 января 2017 года, принимается соответствующими органами Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного заявления (заявления, представленного в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи) страхователя о возврате излишне уплаченных (взысканных) сумм страховых взносов, пеней и штрафов.

На следующий день после принятия решения о возврате сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов орган Пенсионного фонда Российской Федерации, орган Фонда социального страхования Российской Федерации направляют его в соответствующий налоговый орган.

Из положений указанных статей 19-21 и иных положений Закона № 250-ФЗ следует, что разграничение полномочий по контролю за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов между органами фондов и налоговыми органами произведено по дате — 01.01.2017, причем в законе не заложена возможность споров между фондами и налоговыми органами, то есть, налоговые органы принимают и используют ту информацию, которую им передает соответствующий фонд за подконтрольные ему периоды.

Следовательно, налоговый орган просто исполняет решение Пенсионного фонда о возврате уплаченных взносов, не имея возможности его оспорить, поэтому если возникла необходимость в возврате средств из бюджета Пенсионного фонда, то именно фонд должен принять соответствующие решения и передать их к исполнению в налоговый орган.

Таким образом, индивидуальному предпринимателю следует обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации с соответствующим заявлением о возврате сумм излишне уплаченных страховых взносов за периоды, возникшие до 01.01.2017. После получения отказа в возврате страховых взносов (а судя по сложившейся правоприменительной практике именно отказ получит индивидуальный предприниматель) в течение трех месяцев (срок на обжалование решений, действий/бездействий, предусмотренный частью 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) в арбитражный суд с заявлением об оспаривании именно отказа Пенсионного фонда Российской Федерации в возврате излишне уплаченных страховых взносов, т.е. оспариваться будут действия Пенсионного фонда Российской Федерации.

Государственная пошлина составит 300 рублей (пункт 2.1 статьи 333.21 Налогового кодекса РФ).

2. Обращение с исковым заявлением к Пенсионному фонду РФ (территориальный орган) о взыскании излишне взысканных страховых взносов

В пункте 65 Постановление Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации» разъяснено, что при рассмотрении исков налогоплательщиков о возврате (возмещении) сумм налогов, пеней, штрафа, судам необходимо исходить из того, что положения Налогового кодекса Российской Федерации не содержат специальных требований об обязательной досудебной процедуре урегулирования таких споров.

Поэтому указанные имущественные требования налогоплательщик может предъявить в арбитражный суд независимо от оспаривания ненормативных правовых актов налоговых органов и по основаниям, в том числе, необоснованности начисления сумм налога, пеней, штрафа, уплатив государственную пошлину в соответствующем размере (подпункт 1 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ).

Следовательно, требования предпринимателя в данном споре будут подлежать рассмотрению по существу независимо от факта оспаривания решений о взыскании страховых взносов в порядке искового производства.

При этом, с учетом того, что в данном случае требование является имущественным, то есть подлежащим оценке, то государственная пошлина будет рассчитываться с учетом положений подпункта 1 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса РФ, то есть исходя из цены иска.

А что со сроком?

Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона № 212-ФЗ плательщики страховых взносов имеют право на своевременный зачет или возврат сумм излишне уплаченных страховых взносов, пени, штрафов.

При этом в силу пункта 13 статьи 26 Федерального закона № 212-ФЗ зачет или возврат суммы излишне уплаченных страховых взносов производится органом контроля по заявлению плательщика, поданному в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы.

Как ранее указывалось, с 01.01.2017 года порядок и сроки возврата излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов регулируется положениями статей 78, 79 Налогового кодекса РФ.

Пунктами 2, 6 статьи 78 Налогового кодекса РФ установлено, что зачет или возврат суммы излишне уплаченного налога производится налоговым органом по месту учета налогоплательщика, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, без начисления процентов на эту сумму, если иное не установлено настоящей статьей по письменному заявлению налогоплательщика в течение одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления.

Согласно пункту 7 статьи 78 Кодекса заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

В то же время применительно к пункту 3 статьи 79 Кодекса с иском в суд налогоплательщик вправе обратиться в течение трех лет считая со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права на своевременный зачет или возврат указанных сумм.

Таким образом, положения Налогового кодекса РФ аналогичны Федеральному закону № 212-ФЗ.

Следовательно, при формировании Пенсионным фондом РФ позиции по делу, где индивидуальный предприниматель возвращает излишне уплаченные страховые взносы, фонд будет указывать на пропуск трехлетнего срока на обращение.

Однако, в таких ситуациях суды не считают срок на обращение пропущенным (Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 февраля 2019 г. № 20АП-9047/18, Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 марта 2019 г. № 19АП-9833/18, Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 марта 2018 г. № 17АП-1878/18).

Так суды придерживаются позиции, что о факте излишней уплаты страховых взносов индивидуальным предпринимателям стало известно в связи с принятием Конституционным Судом Российской Федерации постановления от 30.11.2016 № 27-П по итогам рассмотрения дела о проверке конституционности пункта 1 части 8 статьи 14 Федерального закона № 212-ФЗ и статьи 227 Налогового кодекса РФ.

При этом, основанием к рассмотрению указанного дела Конституционным Судом Российской Федерации явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации указанные законоположения.

Следовательно, до принятия КС РФ указанного постановления имелась неопределенность в вопросе о порядке исчисления базы для расчета страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию, зависящей от размера доходов индивидуального предпринимателя.

В связи с чем срок на обращение в суд за возвратом уплаченных сумм взносов следует исчислять с даты принятия указанного постановления Конституционным Судом Российской Федерации, устранившего неопределенность в спорном вопросе.

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30.11.2016 N 27-П вступило в силу 02.12.2016 и действует непосредственно.

Таким образом, срок на возврат сумм излишне уплаченных страховых взносов в судебном порядке (оспаривание действий либо подача искового заявления) не пропущен, а индивидуальный предприниматель на сегодняшний день имеет возможность вернуть излишне уплаченные страховые взносы.