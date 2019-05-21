Девять лайфхаков для удаленной работы: как мотивировать себя работать в пижаме

Работать из дома по найму или иметь собственный интернет-проект — популярная идея в наши дни. Возможность свободного графика, отсутствие необходимости стоять в пробках или толкаться в транспорте манят творческих людей и фрилансеров. Однако, не все новоиспеченные «удаленщики» справляются с новым режимом дня и возвращаются обратно в офисы. Как сполна насладиться прелестями удаленной работы, рассказала наш эксперт по созданию обучающих онлайн-проектов Юлия Пряхина, которая уже 6 лет успешно работает исключительно в домашней обстановке.

Поймите, что вас стимулирует

Когда перед вами маячит большая амбициозная цель, вас меньше соблазнят сериалы и перекусы в свободное время. И напротив: если вами движет только желание заработать денег и больше ничего, ваш мозг быстро «докажет» вам, что лучше полежать на диване и сохранить энергию, чем делать нудную работу.

Возьмите бумагу и запишите, какие возможности открывает перед вами удаленная работа или бизнес. Возможно, вы мечтаете о путешествиях (запишите, в какую страну и на сколько вы хотите поехать). Или желаете купить собственный дом (посчитайте сумму и прикиньте, сколько в месяц нужно откладывать). Чем конкретнее будет прописана идея, тем более реальной будет казаться. И в очередной раз, когда вам будет лень работать, вы посмотрите в заметки и решите: хотите ли вы на шаг приблизиться к мечте или выбираете снова оставаться на месте.

Хорошо работают и короткие цели, на 2–4 месяца: если вам действительно хочется в отпуск, вы сумеете убедить себя, что отдых скоро, а сейчас время собраться.

Юлия: «Меня очень вдохновляет возможность путешествия на горизонте в 2–3 месяца. Посетила 34 страны и не могу остановиться. Знаю точно: работается легче, когда знаешь. что скоро будут новые впечатления. Хотя свой проект я люблю и с удовольствием встаю каждое утро».

2. Проведите границу между работой и жизнью

Разделите свое рабочее время и пространство. Выделите часы работы и личное время. Например, с 9 до 12 вы работаете, затем спорт и обед, после 15 вы снова принимаетесь за дела. В 19 закрываете ноутбук до завтрашнего утра. Примите это за правило, которое нельзя нарушать.

Определите для себя рабочее место: стол или уголок в комнате. Старайтесь находиться там только в рабочие часы. Психологически мы связываем место с рабочим настроем. Поэтому работать, лежа в кровати — не рекомендуется. Либо вы будете засыпать, либо ваш сон будет тревожным из-за рабочих мыслей.

Если ваши домашние находятся дома, когда вы работаете, повесьте табличку «Не беспокоить» и расскажите, насколько серьезными для вас являются границы рабочего времени.

Юлия: «Мое рабочее время — строго с 10 до 18–18.30. Затем ребенок приходит из садика и начинается семейное время. Это помогает не ощущать себя трудоголиком!»

Работайте в эффективные часы

Если вам лучше думается в утренние часы, ни в коем случае не теряйте это время, сидя в соцсетях за чашкой кофе. Возьмите за правило: первые три часа дня делайте важные дела. Не путайте со срочными: важными делами являются те, которые принесут большие плоды в долгосрочной перспективе. Но часто мы не занимаемся ими, так как погрязли в текучке.

Если ваш мозг, напротив, разгоняется к 14–15 часам, то утро посвятите рутине, а креативные задачи оставьте на послеобеденное время. Кто-то наиболее эффективен вечером. Тогда утро и день вы можете посвятить спорту, рутине, совещаниями, а по вечерам решать творческие задачи.

Не пытайтесь подстраиваться под принятый график на вашей работе. Поймите, в какие часы вы эффективны, и донесите это до руководителя. Подтвердите результатами и желаемый график будет ваш.

Юлия: «Поняла, что мои эффективные часы — первая половина дня. С утра я не захожу в почту и не проверяю мессенджеры. Первым делом делаю 2–3 важные задачи. И только после этого включаю скайп и читаю сообщения от команды».

Уберите помехи

Когда вы работаете дома, соблазны неизбежны. Отдохнуть за сериалом, перекусить, посидеть в соцсетях — эти занятия так и манят. Вспоминается пословица: «работа не волк, в лес не убежит».

Даже если вы супер-мотивированы на достижения, помехи могут стать отвлекающим фактором. Уберите все уведомления из соцсетей. Не работайте с видом на холодильник. Используйте «помехи» как рычаг: «когда сделаю отчет, посмотрю сериал», «перекушу, когда сделаю все важные звонки».

Юлия: «Гостиная, где стоит мой рабочий стол, сопряжена с кухней и холодильник я вижу постоянно! Помогает лимит — попить чай можно 2–3 раза за весь рабочий день. На звуки мессенджеров я не реагирую и по возможности отключаю».

Думайте на шаг вперед

В первом пункте мы говорили о мотивирующей цели. А что будет после того, как вы ее достигните? Например, ваша следующая цель — стать руководителем отдела. А что дальше? Откроете свою компанию? Пойдете по карьере выше? Что это вам даст?

Иногда важно увидеть путь в более далекой перспективе. Это позволит вам сверяться с внутренним компасом: мне это действительно важно? И, конечно, поднимет вашу мотивацию: если вы захотите пройти эти два шага быстрее, вам нужно прямо сейчас приниматься за работу!

Юлия:«Сейчас моя цель — старт нового проекта. Думаю не только о ближайших перспективах, а и о том, как проект будет работать через несколько лет. Это позволяет снизить тревожность относительно старта (начало нового дела всегда нелегко дается) и вдохновиться новыми возможностями».

Ставьте себе жесткие дедлайны

Предпринимательницы часто говорят о том, что рождение детей способствовало росту успеха их компаний. Когда у вас маленький ребенок до года, вы имеете 5–6 рабочих часов в день, пока он спит. Не успели в этот срок, переносите дела на завтра. Дети учат работать в режиме жестких дедлайнов.

Мы не предлагаем вам заводить детей, если это не входит в ваши планы! Однако, вы можете воспользоваться принципом «лимита на работу»: сколько времени вы отведете на дела, столько они и займут. Например, ваш рабочий день завершается в 18 часов и если вы не успели сделать намеченное — переносите это на завтра. Понимание, что время ограничено, заставляет подумать над оптимизацией выполнения задач.

Еще лайфхак: ставьте таймер на определенную задачу. Например, вы знаете, что отчет занимает у вас примерно час. Включите таймер на 45 минут. Его работа сама по себе дает ощущение, что важно уложиться в срок. С очень большой долей вероятности вы действительно закончите работу в отведенное время. Помните про лимиты и, конечно, ставьте реальные сроки.

Юлия: «Таймер — мой лучший друг! Когда я знаю, что могу засидеться с интересной задачей и не успеть другие важные дела, я ставлю таймер на 40–60 минут. После этого встаю и разминаюсь: в моем кабинете всегда есть коврик для йоги. Далее принимаю решение: могу ли я делать эту задачу дальше, либо важно успеть что-то еще и переключиться».

Включайтесь в рабочий день без промедления

Когда вы работаете в офисе, у вас есть ритуалы: попить кофе, перекинуться с коллегами новостями, обсудить, кто с кем и как вчера отдохнул. При «переезде» на удаленку сохраняется желание растянуть начало дня. И вот вы не замечаете, как прошло два рабочих часа, а вы не сделали ничего значимого.

Наши рекомендации:

не включайте соцсети перед началом работы,

для плавного включения составьте список дел на сегодня, пробегитесь по плану недели, поставьте дедлайны (см пункт 6), оцените, реален ли план на день или вы запланировали слишком много. Можно поставить таймер, чтобы включение в рабочий режим длилось, например, 15 минут, не более,

не проверяйте почту, перед тем, как сделать хотя бы пару важных дел. Не бойтесь, что пропустите что-то важное: как правило, по важным и срочным поводам звонят, а не пишут. А погружение в сообщения может отвлечь вас и занять все ваше продуктивное время.

Юлия: «Мой ритуал включения в работу выглядит так: я открываю блокнот и проставляю приоритеты: в каком порядке я буду делать задачи. 15 минут вдумчивого планирования сильно облегчают работу. Например, я могу увидеть, что запланировала слишком много и решить что-то убрать из списка. С утра мне важно испытывать позитивные эмоции, глядя в блокнот, а не панику от того, что я что-то не успею».

Планируйте сначала отдых

Может показаться, что это странная рекомендация, ведь мы говорим о работе. Однако, если у вас есть четкий план по отдыху на неделю, вы приложите усилия, чтобы успеть все рабочие задачи вовремя. Ведь в этом случае вы отправитесь отдыхать со спокойной душой, не переживая о несделанном.

Юлия: «В моем блокноте есть такие дела как „занятие йогой“, „почитать книгу“, „сходить на мероприятие“. Мне нравится планировать отдых по вечерам на всю неделю и знать, что я буду делать в выходные. А иногда я планирую „ничего не делать“. Обычно это происходит в субботу. Такие расслабленные и спонтанные дни очень важны для меня. Без таких ритуалов я будто задыхаюсь».

Одевайтесь как в офис

Какой соблазн позавтракать в пижаме и в ней же сесть за рабочий стол! Перед рабочим временем проводите те же ритуалы, что и перед выходом в офис: переодевайтесь, наносите макияж (для девушек), причесывайтесь и т. д. Это позволит переключиться на рабочий лад и настроиться на выполнение задач. Не обязательно надевать деловой костюм или юбку-карандаш: важно, чтобы ваша «рабочая» одежда отличалась от домашней. В этом случае, переодеваясь, вы психологически переключаетесь в рабочий или домашний режим.

Юлия: «Этим правилом я частенько пренебрегаю: моя „рабочая“ одежда — футболка и штаны для йоги (помните, я в любой момент могу соскочить с кресла и начать делать „Приветствия солнцу“). Но мне, как и любой девушке, нравится делать макияж, наносить духи. Готовиться к рабочему дню как к чему-то значимому».

Выполнить эти рекомендации по силе каждому. Попробуйте их все и определите, что лучше сработало лично для вас. Важен результат: вы спокойно и эффективно работаете дома, решаете задачи, успеваете отдыхать. Вы довольны собой и своей работой. В этом случае удаленная работа откроет для вас все свои плюсы и поможет достигать всех ваших целей.