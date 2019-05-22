За звонки коллекторов с них можно взыскать сумму, превышающую сам долг

Осуществляя свою деятельность, коллекторы зачастую выходят за дозволенные законом рамки. Может ли в подобных случаях что-то предпринять должник?

Конечно, может. И у него есть два основных варианта: он может игнорировать назойливых коллекторов и заносить неугодные телефонные номера в черный список либо решить проблему с помощью заявления в полицию и жалоб в иные инстанции.

Далеко не все знают, что за многократные нарушения коллекторское агентство может быть оштрафовано на крупную сумму с обязанностью выплатить должнику компенсацию. Но ключевое слово здесь — «может». Для того чтобы добиться такого результата, потребуются неопровержимые доказательства.

Идентификация

Те, кому выпало «счастье» общаться по телефону с коллекторами, прекрасно знают, что большинство из них предпочитает не говорить своего имени и названия агентства. А жаловаться на неустановленное лицо, работающее в безымянном агентстве, нет никакого смысла.

В самом начале разговора стоит потребовать у человека представиться и сообщить название агентства, от имени которого он звонит. Если коллектор уводит разговор в другую сторону или попросту отказывается представиться — разговор можно заканчивать.

«Черные» и «белые» коллекторы

Далеко не все коллекторские агентства на территории России работают легально, хотя закон разрешает заниматься данным видом деятельности только тем организациям, которые числятся в официальном государственном реестре.

Если вам надоедают коллекторы из агентства, информации о котором в реестре нет, необходимо избегать разговора с ними и незамедлительно обратиться с заявлением в полицию.

Все официально зарегистрированные агентства должны иметь на руках кредитный договор и прочие документы, подтверждающие факт образования задолженности. По запросу должника ему должны быть предоставлены копии этих документов.

Если вы убедились, что имеете дело с «белым» коллекторским агентством, можно перейти к следующему этапу — подготовке доказательной базы.

Факты и доказательства

Сбору доказательств следует уделить особое внимание. Если речь идет о телефонных разговорах, то в первую очередь в роли таковых будут выступать записи телефонных разговоров и свидетельские показания.

Часть 1 статьи 7 Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» запрещает звонки должнику с 22:00 до 08:00 в будние дни и с 20:00 до 09:00 в выходные.

Та же статья требует, чтобы звонящий должнику коллектор назвал свои Ф.И.О. и наименование кредитора. Кроме того, агентство может беседовать только непосредственно с должником. Попытки связаться с его родственниками или коллегами по работе противозаконны. Любая угроза в адрес должника является грубейшим нарушением, которое нельзя оставлять безнаказанным.

Чем больше фактов нарушения удастся доказать — тем лучше. Но каждый должен быть подкреплен железными доказательствами — суду нужно видеть, что вы ничего не приукрашиваете и не пытаетесь ввести его в заблуждение.