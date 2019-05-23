Не так давно изменились правила вынесения решения по итогам налоговых проверок. Причем новшества добавили прав налогоплательщикам. Теперь инспекторы обязаны знакомить их с собранной информацией еще до рассмотрения материалов проверки, а также вручать дополнение к акту налоговой проверки в течение 5 рабочих дней и еще 15 дней давать на подачу письменных возражений.

Все это полезные для бизнеса дополнения, но вот вопрос, ответ на который может обрадовать еще больше: подлежит ли решение ИФНС отмене, если инспекция не выполнит новые указания?

Вопрос второй: по каким вообще формальным нарушениям инспекции при оформлении результатов проверки их решение может быть отменено?

Не исключено, что ответы пригодятся по итогам отчетной кампании за I квартал 2019 года.

Фирму обязаны заранее ознакомить с материалами проверки и допмероприятий

В сентябре 2018 года в НК РФ были включены следующие новшества.

Ознакомление с материалами

Налоговые органы теперь обязаны еще до рассмотрения материалов проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля ознакомить с ними проверяемое лицо.

Правда, не указано, насколько «до»: за неделю, день или час. Очевидно, что срок должен быть достаточен для ознакомления представителя компании со всеми собранными инспекторами документами.

Дополнение к акту проверки

После окончания дополнительных мероприятий налогового контроля (допрос свидетелей, истребование документов, проведение экспертизы) инспекторы обязаны составить дополнение к акту проверки.

Ранее такого требования не было, отдельным документом указанные мероприятия не оформлялись вовсе.

Вручение дополнения

В течение 5 дней после составления дополнение должно быть передано налогоплательщику: вручено лично под расписку или передано иным способом, свидетельствующим о дате его получения.

Срок для оспаривания

В течение 15 дней налогоплательщик имеет право оспорить это дополнение.

Допрос свидетеля

Свидетелю после допроса должна быть вручена лично под расписку копия протокола допроса. В случае его отказа от получения копии этот факт отражается в протоколе.

Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

Примечание редакции: Ранее срок вручения результатов дополнительных мероприятий налогового контроля законодательно не был урегулирован. Пробел восполняли разъяснения Пленума ВАС РФ, согласно которым данный срок должен быть аналогичен сроку вручения акта налоговой проверки, то есть составлять 5 рабочих дней (п. 28 Постановления от 30.07.2013 № 57). Фактически эти разъяснения теперь прописали в кодексе (под «днями» в НК РФ по умолчанию понимаются рабочие дни, п. 6 ст. 6.1).

Что касается вручения свидетелю копии протокола его допроса, то ранее кодекс этого не требовал. Поэтому налоговики считали, что не обязаны ее выдавать. Минфин их поддерживал ( письмо от 06.11.2009 № 03-02-08/82 ). Судьи тоже (Постановление Двенадцатого ААС от 21.03.2019 № 12АП-1159/2019). Отсутствие же на руках копии протокола допроса затрудняло подготовку возражений против них.

Решение отменяется, если фирме не обеспечили участие в рассмотрении материалов

В пункте 14 ст. 101 НК РФ приведены формальные нарушения, которые неизбежно являются основанием для отмены решения по проверке:

а) необеспечение возможности проверяемого лица участвовать в рассмотрении материалов проверки;

б) необеспечение возможности этого же лица представить свои объяснения.

Кроме того, основаниями для отмены решения инспекции вышестоящим налоговым органом или судом могут быть иные нарушения процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки, если они привели или могли привести к принятию неправомерного решения.

«НК Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 № 146-ФЗ

Примечание редакции: Данные правила могут быть применены в случае неисполнения налоговиками своих новых обязанностей по ознакомлению компании с материалами проверки до их рассмотрения в кабинете ИФНС и по ознакомлению с дополнениями плюс по выдержке 15 дней для получения возражений.

Ведь новшества напрямую направлены на то, чтобы обеспечить полноценное участие компании в рассмотрении материалов и предоставление ей возможности подготовить обоснованные возражения. Тем более если неисполнение инспекторами вышеназванных обязанностей могло привести к принятию неправомерного решения.

Данный вывод подтверждается и ранее сложившейся судебной практикой.

Так, Арбитражный суд Московского округа признал решение ИФНС недействительным, мотивировав тем, что в ходе проведения дополнительных мероприятий налогового контроля компания фактически была лишена возможности подготовить и представить объяснения в отношении результатов данных мероприятий и итоговых выводов инспекции, так как не была ни заблаговременно извещена о факте рассмотрения всех материалов проверки, ни заблаговременно ознакомлена с результатами проведенных допмероприятий (Постановление от 09.02.2015 № Ф05-16883/2014).

Решение отменяется, если фирму не известили о дате и времени рассмотрения

Пленум ВАС РФ разъяснил, что нарушением существенных условий процедуры рассмотрения материалов проверки и, следовательно, основанием для отмены решения ИФНС в силу п. 14 ст. 101 НК РФ являются:

1) неизвещение или ненадлежащее извещение проверяемого лица о месте и времени рассмотрения материалов проверки и принятие решения в отсутствие этого лица.

При этом извещение может быть произведено не только путем направления по почте заказного письма с уведомлением о вручении или вручения его адресату непосредственно, но и каким-либо иным способом. Например, путем направления телефонограммы, телеграммы, по факсимильной связи или передано в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

2) вынесение решения по результатам рассмотрения материалов налоговой не тем руководителем (замруководителя) ИФНС, который рассматривал эти материалы, в том числе возражения проверяемого лица, и непосредственно исследовал все имеющиеся доказательства.

Налогоплательщик вправе ссылаться на такие нарушения в суде при условии, что он указывал на них в жалобе в УФНС.

Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации»

Примечание редакции: Инспекции недостаточно просто подтвердить, что извещение направлено в адрес налогоплательщика. До рассмотрения материалов чиновники должны убедиться, что налогоплательщик (законный представитель) это извещение получил (пп. 2 п. 3 ст. 101 НК РФ). Типичный пример. Компания заявила, что не была извещена о проводимых мероприятиях налогового контроля, не получала ни акт камеральной проверки, ни уведомление о вызове для рассмотрения материалов, ни требование о предоставлении документов. Суд отверг довод инспекции о направлении указанных документов заказными письмами. Копии почтовых уведомлений об их вручении инспекция представить не сумела, что было расценено судьями как свидетельство неполучения фирмой почтовой корреспонденции (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 20.01.2015 № Ф05-15735/2014).

Более того, даже полученное компанией извещение является ненадлежащем в том случае, если письмо ИФНС принял неуполномоченный сотрудник фирмы. То есть тот, который не является ни законным представителем компании – гендиректором, ни представителем по доверенности. Даже если этот сотрудник является главным бухгалтером организации ( Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 29.03.2018 № Ф02-45/2018 ).

Решение отменяется, если компанию не известили о переносе срока рассмотрения

Налоговый орган привлек общество к ответственности по ст. 123 НК РФ за несвоевременное перечисление НДФЛ в размере 1,7 млн рублей, удержанного с зарплаты работников. Затем выставил требование об уплате штрафа.

Организация оспорила решение налоговиков, сославшись на то, что они не обеспечили ей возможность участвовать в процессе рассмотрения материалов налоговой проверки – лично гендиректору или представителю общества и представить объяснения, то есть допустили нарушение существенных условий процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки.

Суд установил, что инспекцией в адрес общества было направлено извещение о времени и месте рассмотрения материалов налоговой проверки от 22.01.2018, согласно которому рассмотрение материалов должно было состояться 29.01.2018 в 16:00.

Вместе с тем из протокола рассмотрения материалов следует, что данное мероприятие состоялось 30.01.2018 в то же время. По его итогам инспекция вынесла решение о привлечении общества к ответственности. При этом ИФНС не представила доказательства извещения компании о рассмотрении материалов в указанную дату.

В связи с этим суды пришли к выводу, что налоговый орган действительно не предоставил обществу возможность участвовать в процессе рассмотрения материалов, чем нарушил существенные условия процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки. В силу пункта 14 ст. 101 НК РФ это является безусловным основанием для отмены принятого решения.

Исходя из изложенного, решение инспекции было признано недействительным.

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 05.04.2019 № А81-4953/2018

Решение отменяется, если протокол осмотра получен по истечении срока проверки

ИП обратился в арбитражный суд с требованием признать незаконным решение ИФНС о привлечении его к ответственности. В качестве основания он указал на то, что налоговым органом не соблюдены процессуальные требования к производству по делу о налоговом правонарушении.

1. Протокол осмотра получен по истечении срока проведения проверки.

Предприниматель подал декларацию по УСН, указав в ней доход в размере 5,3 млн рублей и расходы в размере 4,8 млн рублей.

Инспекция отказала в признании расходов, сославшись на то, что данные расходы арендного характера – на содержание помещений, приобретение стеллажей, офисной мебели, поломоечной машины и уборку территории – хотя и подтверждены документами, но не факт, что относятся к арендуемым помещениям.

Для доказательства обратного инспекторы провели осмотр арендованных территории и помещений, а также направили запрос субарендатору.

Однако данные действия были совершены уже после истечения срока проведения камеральной проверки и даже после рассмотрения апелляционной жалобы предпринимателя в управлении ФНС РФ.

Следовательно, протокол осмотра территории и помещений, а также ответ субарендатора – это документы, добытые с нарушением порядка, в связи с чем они не отвечают критерию допустимости доказательств и не могут быть положены в основу решения по итогам камеральной проверки.

2. Расхождение между суммой в декларации и на счете – не повод для истребования документов.

По данным ИФНС на расчетный счет ИП за тот же период поступило 63 млн рублей. Ссылаясь на данное расхождение, инспекция направила бизнесмену требование представить книгу учета доходов и расходов, книгу кассира-операциониста и другие документы, подтверждающие полученные доходы.

Однако правовых оснований направления этого требования у инспекции не имелось. Она не предъявила доказательства того, что указанная сумма поступила на расчетный счет в результате деятельности по УСН и является доходом ИП. Каково происхождение данных средств, инспекция не выяснила. Кроме того, инспекторы не представили доказательства того, что в декларации обнаружены какие-либо ошибки и противоречия.

При таких обстоятельствах расхождение между суммой выручки, поступившей в течение года на расчетный счет, и доходами, отраженными в налоговой декларации, может быть предметом исследования только в рамках выездной налоговой проверки, но не камеральной.

Таким образом, в силу п. 7 ст. 88 НК РФ правовых оснований для направления указанного требования у ИФНС не имелось. Глава 26.2 кодекса также не предполагает обязанности налогоплательщика представлять в инспекцию вместе с декларацией книгу учета доходов и расходов, книгу кассира-операциониста и другие документы.

Решение отменяется, если инспекция не оформила увеличение периода проверки

Суд признал недействительным решение ИФНС о начислении фирме нескольких миллионов рублей в виде НДС, налогов на прибыль и на имущество. Причиной послужил выход инспекцией за пределы периода проверки.

Согласно решению о ее проведении проверке подлежал период с 01.01.2013 по 31.12.2014.

Инспекторы в ходе ревизии обнаружили, что компания в III квартале 2012 года с помощью взаимозависимого лица создала схему, позволяющую регулировать доход и сохранять возможность применения УСН. В действительности фирма утратила право на применение спецрежима в указанном квартале. Поэтому налоговый орган начислил налоги по общей системе налогообложения.

Исправить период проверки инспекторы решили письмом «Об исправлении технической опечатки». В нем сообщалось, что в решении о проведении проверки и справке о проведенной проверке начало проверяемого периода следует читать как определенный с 01.01.2012.

Суд признал такой метод расширения периода проверки противоречащим НК РФ.

Проверяемый период по налогу является существенным условием проведения проверки, которое определяет права и обязанности налогового органа и налогоплательщика в ходе проведения проверки. В связи с этим его изменение путем исправления опечатки (тем более после окончания проверки) является недопустимым.

Действия ИФНС являются существенным нарушением процедуры проведения проверки, на основании чего решение инспекции признается недействительным.

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 28.01.2019 № Ф01-6742/2018

Решение отменяется, если приложения к акту проверки не были вручены компании

Суд счел достаточным для отмены решения ИФНС тот факт, что налогоплательщику не были вручены документы, подтверждающие нарушения законодательства, выявленные в ходе проверки.

Арбитры установили, что с целью вручения акта с приложениями инспекторы выезжали по адресу регистрации ИП. Однако дверь им никто не открыл, и тогда они решили отправить документы по почте.

По данным интернет-сайта http://www.russianpost.ru почтовое отправление получено адресатом. В подтверждение этого обстоятельства налоговым органом также был направлен запрос в адрес филиала ФГПУ «Почта России». Согласно ответу заказное письмо вручено лично адресату 24.11.2017.

Вместе с тем предприниматель представил суду письмо филиала почты, согласно которому указанное отправление было вручено ненадлежащему лицу.

Таким образом, достоверные доказательства вручения приложений к акту налоговой проверки отсутствуют.

Это свидетельствует о нарушении п. 3.1 и 5 ст. 100 НК РФ: акт налоговой проверки в течение 5 дней должен быть вручен лицу, в отношении которого проводилась проверка. К акту прилагаются документы, подтверждающие факты нарушений законодательства о налогах и сборах, выявленные в ходе проверки.

Невручение приложений может служить основанием для признания решения ИФНС недействительным (п. 14 ст. 101 НК РФ, п. 38, 68 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57).

Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 03.04.2019 № Ф02-1255/2019

Примечание редакции:

Аналогичное решение недавно вынес Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа – направил дело на новое рассмотрение, поскольку факт вручения материалов проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля, достаточность врученных документов для признания начислений законными судами не были проверены (Постановление от 18.03.2019 № Ф02-471/2019).

Решение отменяется, если доверенность необоснованно отклонили

Суд отменил решение ИФНС, поскольку пришел к выводу о существенном нарушении инспекцией процедуры рассмотрения материалов проверки: она неправомерно не допустила представителей общества к участию в рассмотрении материалов.

Камнем преткновения стали доверенности двух представителей фирмы, которых она делегировала в инспекцию на рассмотрение документов по итогам проверки. Инспекторы не допустили их за стол, сославшись на то, что доверенности не содержат полномочий участвовать от имени общества в рассмотрении материалов конкретной ревизии. Значит, названные лица уполномоченными представителями налогоплательщика не являются, – резюмировали в ИФНС и рассмотрели материалы проверки без их участия.

Однако суд поддержал компанию в том, что ни законодательство о налогах и сборах, ни гражданское законодательство не предписывают необходимости специального указания в доверенности полномочий на участие в рассмотрении материалов конкретной проверки.

В доверенности, выданной уполномоченному представителю налогоплательщика-организации, возможно указание общего полномочия на представление интересов в отношениях с госорганами.

Предъявленные доверенности соответствуют требованиям ст. 185, 186 ГК РФ, составлены в письменной форме, подписаны руководителем предприятия, содержат печать организации, дату выдачи доверенности с указанием срока окончания ее действия.

Заявления о прекращении действия доверенностей либо об изъятии полномочий представителей, ограничении объема полномочий от общества не поступали.

Следовательно, налоговый орган обязан был допустить представителей общества к участию в рассмотрении документов и предоставить им право дать объяснения (п. 1, 6 ст. 100 НК РФ).

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 02.09.2010 № А33-20479/2009

Решение отменяется, если резолютивная часть решения расходится с мотивировочной

Суд отменил один из пунктов решения инспекции о доначислении НДФЛ.

Основанием послужил тот факт, что вывод в резолютивной части решения о доначислении налога противоречил выводу в мотивировочной части об отсутствии оснований для доначисления ввиду отсутствия у компании каких-либо трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера с сотрудниками.

Судьи указали, что в решении не отражены конкретные обстоятельства совершения правонарушения. Указывая на несвоевременное перечисление налога, инспекция не привела данных, в отношении каких лиц была произведена выплата, в какие сроки должно было быть произведено перечисление налога и в какие сроки оно было произведено.

Одновременно суд отклонил еще одно замечание компании к процедуре проведения проверки.

Фирма ссылалась на то, что в ходе ревизии был составлен акт от 17.11.2011, с которым ее ознакомили, но в тексте решения содержится ссылка на акт проверки от 13.11.2011, с текстом которого представители фирмы не были ознакомлены.

Однако суд принял пояснения представителя инспекции о том, что ссылка на акт проверки от 13 ноября является технической ошибкой (опечаткой) и компания не обосновала, каким образом данная опечатка нарушила ее права и интересы или могла повлечь принятие незаконного и необоснованного решения.

Постановление ФАС Московского округа от 17.06.2013 № А40-78644/12-99-446

Решение отменяется, если его содержание расходится с содержанием акта

Суды отменили часть решения ИФНС по мотиву того, что инспекторы нарушили процедуру его принятия, поскольку оно не содержит обстоятельств совершенного обществом налогового правонарушения так, как они были установлены проверкой в акте:

различаются методология и правовое обоснование доначисления;

в решении приведены новые основания для доначисления налогов, не приведенные в акте;

суммы доначислений по решению существенно превышают суммы доначислений по акту проверки.

Изменение оснований для доначисления налогов, пеней и штрафов в решении по сравнению с актом проверки ставит налогоплательщика в положение, при котором уже реализованное им право на представление возражений на акт проверки нивелируется приведенными в решении новыми основаниями для доначисления.

В такой ситуации компания фактически лишена права на представление возражений на итоговые доводы и выводы ИФНС, содержащиеся в решении по проверке.

Данные обстоятельства свидетельствуют о нарушении положений пп. 12 п. 3 ст. 100, п. 8 ст. 101 НК РФ, что является безусловным основанием для признания решения инспекции недействительным.

Постановление ФАС Московского округа от 11.12.2013 № Ф05-15400/2013

Решение отменяется, если акт проверки не подписан всеми инспекторами

Суд отменил решение ИФНС о доначислении налогов предпринимателю, так как на экземпляре врученного ему акта отсутствовали подписи двух инспекторов, проводивших выездную налоговую проверку. На экземпляре же акта инспекции проставлена подпись одного из них.

Инспекторы возражали, что бизнесмен присутствовал при рассмотрении материалов проверки, поэтому отсутствие подписей указанных лиц на копии акта не привело к нарушению его прав.

Однако судьи напомнили, что согласно п. 2 ст. 100 НК РФ акт налоговой проверки подписывается лицами, проводившими соответствующую проверку, и лицом, в отношении которого она проводилась.

Аналогичное указание содержится в требованиях к составлению акта проверки, утвержденных приказом ФНС РФ.

Представители ИФНС в судебных заседаниях не смогли объяснить причину отсутствия подписей на экземпляре акта ИП, а также не пояснили, когда и при каких обстоятельствах одним из инспекторов был подписан экземпляр акта, имеющийся у инспекции, указав, что данный инспектор уволился.

В итоге суд сделал вывод, что решение, принятое в отсутствие акта проверки, соответствующего требованиям налогового законодательства, является незаконным и нарушает права и законные интересы налогоплательщика. В связи с этим оспариваемое решение признается недействительным.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 09.03.2011 № А29-4799/2010

Примечание редакции:

Если один инспектор расписался в акте проверки за другого – это тоже повод для отмены решения ИФНС. Судьи считают, что здесь нельзя говорить о пустой формальности, ведь в такой ситуации подпись по существу была сфальсифицирована (Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 29.04.2015 № Ф06-23225/2015).

Решение отменяется, если к акту не приложены протоколы допроса свидетелей

Компания обнаружила, что инспекция не в полном объеме направила ей документы, перечисленные в акте налоговой проверки, на основании которых в решении были сделаны выводы о доначисленных суммах налогов, пеней и штрафов.

Не были приложены протоколы допросов:

сотрудников компании;

должностных лиц контрагентов;

работников транспортных организаций;

сотрудников розничных магазинов, реализующих продукцию компании.

По мнению компании, это существенное нарушение процедуры проведения проверки и принятия решения, в результате чего решение должно быть отменено.

ИФНС заявила, что протоколы допросов не имеют доказательственного значения и не являются основанием для выводов в оспоренном решении. Кроме того, протоколы допросов сотрудников компании являются документами самого налогоплательщика и в силу п. 3.1 ст. 100 НК РФ к акту проверки прилагаться не должны.

Суд пришел к выводу, что инспекция не права, и отменил ее решение.

Из смысла ст. 101 НК РФ следует, что все выводы, изложенные в акте выездной налоговой проверки и в решении по нему, должны быть основаны на фактических обстоятельствах, выявленных при проведении проверки, и подтверждены документами, полученными налоговым органом при проведении соответствующих контрольных мероприятий.

К акту налоговой проверки прилагаются документы, подтверждающие факты нарушений законодательства о налогах и сборах, выявленные в ходе проверки (за исключением документов, полученных от лица, в отношении которого проводилась проверка) (п. 3.1 ст. 100 кодекса).

Однако компании не были направлены в полном объеме документы, которые перечислены в акте в качестве обоснования произведенных инспекцией доначислений. Протоколы допроса были получены инспекторами не от налогоплательщика, поэтому должны были быть представлены компании.

Таким образом, неприложение инспекцией к экземпляру акта всех документов, подтверждающих выявленные в ходе проверки факты нарушения, не соответствует действующему налоговому законодательству.

Постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 28.01.2014 № А43-6244/2013

Решение отменяется, если компания не знала о претензиях к декларации

Компания сдала декларацию по НДС на бумаге, но по техническим причинам при подготовке экземпляра декларации текст раздела 3 оказался обрезанным с правой стороны на один знак: налог по ставке 18 процентов вместо 6 870 706 рублей отразился как 687 070 рублей, налоговые вычеты вместо 6 833 478 рублей – 683 347 рублей. При этом в разделе 1 декларации в строке 040 «Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет в соответствии со статьей 173 НК РФ» указана правильно – 37 228 рублей.

Инспекция обнаружила арифметическое несоответствия данных и в июне направила компании сообщение о представлении пояснений. Однако по данным сайта «Почты России» компания его не получила. Других попыток известить фирму об ошибке в декларации инспекция не предпринимала.

1. Это послужило одним из оснований для отмены решения ИФНС о доплате налога и уплате штрафа.

Судьи указали, что инспекция не обеспечила общество возможностью ознакомиться с существом имеющихся к нему претензий, о наличии которых оно не могло даже предполагать. Ведь учитывая, что в декларации не было заявлено право на возмещение НДС, проверка по ней должна была иметь формальный характер в силу п. 7, 8 ст. 88 НК РФ.

2. Инспекция создала еще одно основание для отмены своего решения: в сентябре составила акт камеральной проверки, а в октябре вынесла решение.

Однако права на это она не имела, поскольку декларация поступила в инспекцию 7 февраля, а значит, проверка должна была быть завершена 7 мая, а акт проверки направлен до 22 мая. Акт же был направлен только после принятия оспариваемого решения – 28 ноября.

В таком случае выходит, что рассмотрение материалов проверки могло быть проведено налоговым органом не ранее 12 января следующего года (28 ноября + 6 дней на направление акта + месяц на возражения). Однако решение было принято без учета данных сроков, являющихся процессуальными гарантиями соблюдения прав налогоплательщиков.

В итоге суд решил, что по делу установлено еще одно безусловное основание для признания оспариваемого решения недействительным (п. 14 ст. 101 НК РФ): не была обеспечена возможность представления обществом возражений по акту проверки и материалы проверки рассмотрены без его извещения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Московского округа от 07.04.2016 № Ф05-3209/2016

Примечание редакции: Схожий случай – компания подала первичную декларацию по НДС и уточненную. При этом ошиблась в заполнении двух строк: в первичной – отразила вычет с авансов в строке 150 «Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при исчислении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок (выполнения работ, оказания услуг)»;

в уточненной декларации ошибочно включила эту сумму в строку 130 «Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении на территории РФ товаров (работ, услуг), имущественных прав, подлежащая вычету». Налоговая отказала в вычете.

Суд отменил ее решение, поскольку в нарушение п. 3 ст. 88 НК РФ инспекция не запросила у компании объяснения, и последняя лишилась возможности внести поправки ( Постановление Арбитражного суда Московского округа от 08.02.2017 № Ф05-19680/2016 ).

Решение отменяется, если инспекция не предъявляла претензии к контрагенту

Суд отменил решение ИФНС в связи с тем, что инспекция доначислила налоги организации со ссылкой на нереальность оказания транспортных услуг, однако не предъявила претензии самой транспортной компании.

Так, налоговики:

не вызывали представителей этой компании на зарплатные комиссии в проверяемом периоде;

не истребовали пояснения в ходе камеральных проверок налоговых деклараций компании;

не выясняли, каким образом и кому выплачивается заработная плата в этой фирме.

Кроме того, анализ выписки банка по движению денежных средств компании инспекция провела выборочным методом. Мероприятия налогового контроля также были проведены выборочно, в отношении лишь некоторых организаций, с которыми это компания, исходя из банковской выписки, имела договорные отношения.

Таким образом, все это привело к искажению объективной информации и, как следствие, к необоснованным выводам, отраженным в решении ИФНС.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 08.06.2018 № Ф05-7859/2018