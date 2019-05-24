Жалоба в налоговую: стоит ли делать повторно

После проведения налоговой проверки, выездной или камеральной, практически всегда налогоплательщику приходиться спорить с контролирующим органом.

Первое, что делает налогоплательщик, — это подает жалобу в вышестоящий налоговый орган, а в случае отказа идет за защитой своих прав в суд.

Но в настоящее время в суде не всегда удается выиграть в споре с налоговым органом. Но что можно сделать, если сумма начисленного налога и штрафа составляет внушительную сумму, вышестоящий налоговый орган отказал, а суд подтвердил, что вы не правы.

В этом случае налогоплательщику необходимо использовать возможность, установленную в ст. 112 НК РФ «Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения» и постараться уменьшить сумму штрафа. Наличие хотя бы одного из смягчающих обстоятельств ведет к снижению размера штрафа минимум в два раза по сравнению с установленным Налоговым кодексом (п. 3 ст. 114 НК РФ). Даже если штраф назначен в минимальном размере, он все равно должен быть уменьшен.

Список обстоятельств, указанных в ст. 112, не является исчерпывающим, любое другое обстоятельство, которое суд или налоговики сочтут заслуживающим внимания для снижения наказания, они вправе применить в качестве смягчающего. Поэтому в ходатайство в налоговую о снижении суммы штрафа желательно включать как можно больше подобных обстоятельств.

Например:

правонарушение совершено без умысла,

налогоплательщик является добросовестным, своевременно платит налоги и сдает отчетность,

привлечение к налоговой ответственности в первый раз,

документально подтвержденное наличие большой задолженности перед персоналом, кредиторами, или состояние близкое к банкротству,

несоразмерность суммы штрафа и совершенного проступка,

незначительный временной период просрочки сдачи отчетности,

наличие переплат по другим налогам,

уплата задолженности до того, как вынесено решение о привлечении к ответственности,

наличие форс-мажора (стихийные бедствия, пожар, наводнение и т.п.),

ИП могут указать и на такие обстоятельства как преклонный возраст, инвалидность, болезнь, наличие иждивенцев и т.п.

Что очень важно, начинать нужно с жалобы о снижении штрафа в налоговый орган, несмотря на то, что вами уже получен отказ на жалобу по налоговой проверке. Если получите отказ о снижении штрафа от налогового органа, тогда можно подать жалобу в суд.

Так ИФНС России проведена камеральная налоговая проверка уточненной налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость представленной АО «Фармамед» в инспекцию 11.08.2015.

По итогам рассмотрения материалов камеральной налоговой проверки, инспекцией принято решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, которым обществу отказано в применении налоговых вычетов по НДС при приобретении товаров (работ, услуг) в сумме 67 581 290 руб., данная сумма начислена к уплате в бюджет, общество привлечено к налоговой ответственности по пункту 1 статьи 122 Налогового кодекса Российской Федерации в виде штрафа в сумме 13 516 258 руб ., начислены пени в сумме 2 930 134 руб. 65 коп.

Не согласившись с решением, налогоплательщик обжаловал его по основаниям недоказанности получения им необоснованной налоговой выгоды.

Решением УФНС России по Московской области от 21.07.2016 № 07-12/48376@ апелляционная жалоба общества оставлена без удовлетворения.

29.03.2017 АО «Фармамед» повторно обратился в УФНС России по Московской области с жалобой на решение от 22.04.2016 № 14302 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в части размера штрафа, где указывало на наличие обстоятельств, смягчающих его ответственность, на основании чего просило налоговый орган уменьшить размер штрафа.

УФНС России по Московской области, получив жалобу 30.03.2017, на основании пункта 1 статьи 139 НКи перенаправило ее в ФНС России, поскольку первично решение инспекции было обжаловано в полном объеме.

ФНС России, руководствуясь статьи 139.3 НК, решением от 20.04.2017 оставила жалобу АО «Фармамед» без рассмотрения в связи с истечением сроков на обжалование в ФНС России.

Таким образом, поскольку повторная жалоба заявителя на решение инспекции в части снижения штрафных санкций на основании необходимости учета обстоятельств, смягчающих ответственность, налоговым органом фактически рассмотрена не была, АО «Фармед» обратился в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением.

Решением Арбитражного суда Московской области от 22.09.2017 года заявление удовлетворено, признано недействительным решение ИФНС России от 22.04.2016 года № 14302 о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в части штрафа по пункту 1 статьи 122 НК в., т.е. сумма штрафа уменьшена в два раза.

Суд указал, что подача повторной жалобы в течение срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 139 НК, не может рассматриваться как злоупотребление правом. Иное толкование норм налогового законодательства ставит в неравное положение налогоплательщиков, реализовавших право на обжалование решения налогового органа в течение года, с налогоплательщиками, обжалующими решение налогового органа в течение года неоднократно по разным основаниям, возможность обжалования которого повторно прямо закреплена в пункте 6 статьи 138 НК.

Источник:

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 7.09.2018г. №Ф05-2087/2018

Вывод:

При получении негативного решения по итогам налоговой проверки, жалобу подавайте в целом на решение.

В последующем можно отдельно попытаться снизить штрафные санкции.

Главное, успеть все это сделать в течение года с момента принятия решения по налоговой проверке.