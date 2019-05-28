Пять ошибок при выездной налоговой проверке

Грамотные действия налогоплательщиков, попавших под проверку, помогут значительно снизить сумму «доначислений», которая уже, хоть и неформально, но точно была намечена налоговым органом.

О правилах поведения налогоплательщика при выездной налоговой проверке уже можно выпускать сборник, подобный «ПДД». Остановимся на ошибках налогоплательщиков, которые повседневно встречаются на практике.

Ошибка № 1. Отвечать по требованию

К сожалению, в первую очередь, налогоплательщикам, находящимся в проверке, необходимо напоминать о том, что любое требование налогового органа должно быть оформлено письменно (пп. 1, 2 ст. 93 НК РФ). Неоформленное надлежащим образом требование не имеет юридической силы, исполнению не подлежит и не подкреплено мерами ответственности. Но, как правило, за долгий период времени тесного общения с налоговыми инспекторами в проверке, налогоплательщики сами выходят за рамки и лояльно выполняют «просьбы» инспекторов, высказанные в телефонном режиме.

Налогоплательщику кажется выполнение такой просьбы вполне приемлемо и безопасно. А впоследствии документы или информация, которые не должны были попасть к налоговой инспекции, обязательно находят отражение в акте проверки.

Получив требование, оформленное надлежащим образом, не спешите его выполнять. Прежде всего необходимо убедиться в его законности. Встречаются ситуации, когда требование перенесено на бумагу, заверено подписью руководителя, печатью, однако не соответствует законодательству. Например, нормы, на которые ссылается инспектор, взаимоисключают друг друга. Поэтому, прежде чем выполнять требование налогового органа, настоятельно рекомендуем проверить его законность.

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Ошибка № 2. Отдавать все или ничего

Выездная налоговая проверка — это не только проверка вашей отчетности и других документов, но и проверка стрессоустойчивости сотрудников организации. Бухгалтеру особенно сложно сохранять спокойствие, когда налоговый орган на протяжении нескольких месяцев тщательно изучает каждый документы, изготовленные бухгалтерией. В такие моменты бухгалтер либо готов отдать все что есть, чтобы налоговые органы перестали беспокоить его каждый день, либо наоборот, упирается и отказывается представлять вообще какие-либо документы. Обе линии поведения могут сыграть против налогоплательщика, поэтому так делать не рекомендуется. Вручая всю документацию налоговому инспектору, бухгалтер рискует помочь инспектору найти слабые места организации. Такая ошибка всегда имеет весомые негативные последствия, так как у налогового органа оказывается та информация, которая быть не должна.

А отказываясь предоставить что-либо, надо быть готовым на стадии оспаривания услышать формулировку: «Налогоплательщик отказался представить те документы, на которых основывает свои доводы». И эти доводы будут несостоятельными.

Поэтому прежде чем вручить какие-либо документы инспектору, тщательно обдумайте список документов, проверьте и отфильтруйте. И не забудьте про опись передаваемых документов.

Ошибка № 3. Уступать место

Выделять инспектору для проверки свое рабочее место — большая ошибка. Особенно то рабочее место, где у вас хранятся базы, логины, пароли и прочие важные документы. Будьте уверены, инспектор обязательно заглянет во все доступные ему файлы. Поэтому сотрудникам инспекции должны быть выделены отдельные рабочие места, где будет доступ только к той отчетности, которая относится к проверяемому периоду.

Ошибка № 4. Оставлять без внимания

Оставляя инспектора наедине с вашими документами, будьте готовы увидеть в акте отражение тех документов, которые вы не давали. Любые действия налогового органа на вашей территории должны контролироваться проинструктированными сотрудниками вашей организации, чтоб инспектор, в целях собрать побольше, не ухватил лишнего. Находясь с инспектором, не отвечайте на вопросы, выходящие за рамки проверки и делового общения.

Ошибка № 5. Знакомить со всеми

Если в вашей организации работает много людей, назначьте ответственное лицо, которое будет сопровождать и контролировать ход проверки, а также контактировать с сотрудниками налоговых органов. Это должен быть тот, кто в курсе всей внутренней «кухни», может ответить на вопросы проверяющих и подготовить к общению с инспектором других сотрудников. На эту роль подойдет руководитель, главный бухгалтер, финансовый директор, а еще лучше налоговый консультант. Даже если налогового консультанта в штате нет, не стоит терять время и дожидаться окончания проверки. Самым правильным и эффективным решением будет обратиться к консультанту по налогам и сборам, когда проверка только началась.

Помните, что позволять всем сотрудникам контактировать с проверяющими опасно. Лучше ограничить круг людей, общающихся с инспекторами.

Наивно полагать, что все ваши сотрудники знают, как общаться с налоговым инспектором. Предварительный и подробный инструктаж всех работников обеспечит плательщику большую защиту.