Как Банк России будет следить за ресторанами, которые не принимают карты

Что произошло?

Банк России намерен разобраться со случаями, когда рестораны не принимают банковские карты к оплате, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин. Регулятор, в частности, готов участвовать в проведении контрольных закупок, чтобы ловить нарушителей «на живца». По словам Скобелкина, Банк России получил 26 заявок на проведение контрольных мероприятий, в том числе проверок приема безналичной оплаты.

Почему рестораны не хотят принимать оплату картой?

По одной из версий, рестораны используют «наличку» для дальнейшей перепродажи обнальщикам. Но для того, чтобы получить «черный нал», ресторан должен не только принять наличные, но и провести их мимо кассы — аннулировать чек или не пробивать его вовсе, объясняет руководитель антимонопольной практики «ФБК Право» Сергей Ермоленко. Рестораторы утверждают, что наличность им действительно необходима, но для других целей: платить зарплату обслуживающему персоналу, большая часть которого является мигрантами, а также закупать продукты на рынках.

Последнее обстоятельство признает и сам ЦБ. «Насколько мне известно, рестораны, особенно крупные и дорогие, закупают продукцию на рынках за наличные. Поэтому потребность в нале где-то объективна», — признавал Дмитрий Скобелкин. Впрочем, зампред ЦБ не считал, что это хорошее оправдание для отказа принимать карты. Еще одна причина, по которой рестораны и кафе отдают предпочтение «налу», — нежелание платить банку за обслуживание платежей. Эквайринговые ставки составляют в среднем 1,2—1,5%.

Возможно также, что заведение не хочет афишировать оборот перед налоговыми органами.

Зачем проверять?

С 2015 года предприятия с выручкой более 40 млн рублей в год обязаны принимать к оплате банковские карты. Это прописано в законе «О защите прав потребителей». Но сотрудники некоторых заведений нередко отказывают в этом посетителям по надуманным причинам. Чаще всего они ссылаются на проблемы с платежным терминалом или связью.

Как будут проводиться проверки?

С 2019 года Банк России получил право проводить контрольные закупки в банках и финансовых организациях. Однако рестораны не попадают под надзор регулятора. «Предприятия сферы торговли и услуг не являются поднадзорными Банка России, но мы можем взаимодействовать с другими ведомствами, которые должны заниматься этими вопросами. Например, с Роспотребнадзором», — пояснили в пресс-службе ЦБ. Там уточнили, что сотрудники регулятора могут давать консультации и профессиональные оценки.

Контрольные закупки также может проводить налоговая служба. Порядок таких проверок прописан в законе «О применении контрольно-кассовой техники» (№ 54-ФЗ). Процедура простая: инспекторы на месте покупают товары или оплачивают услуги и смотрят, как проводилась операция, выдавался ли кассовый чек. ФНС отбирает кандидатов для проверки в том числе опираясь на жалобы потребителей.

В ресторане постоянно отказываются принимать карты. Можно ли требовать проверки заведения?

Пожаловаться на ресторан, отказывающийся принимать карту к оплате, можно в Роспотребнадзор, который уполномочен привлекать к административной ответственности по части 4 статьи 14.8 КоАП «Неисполнение обязанности по обеспечению возможности оплаты товаров (работ, услуг) путем наличных расчетов или с использованием национальных платежных инструментов», говорит управляющий партнер «ВМ-Право и Консалтинг» Владимир Чувашов.

Но есть два нюанса, которые могут свести результативность жалоб к нулю, добавляет партнер КА Pen & Paper, руководитель практик «Корпоративное право и M&A», «Разрешение споров» Станислав Данилов. «Закон о защите прав потребителей устанавливает обязанность продавца обеспечить возможность приема оплаты посредством платежных инструментов при условии, что у данного продавца годовая выручка превышает 40 млн рублей. Если это небольшое кафе, то оно на абсолютно законных основаниях может отказать вам в приеме карты. Второй нюанс — продавец обязан обеспечить возможность приема национальных платежных инструментов, к которым относятся карты платежной системы «Мир». Роспотребнадзор давал разъяснения о том, что карты международных платежных систем Visa и Mastercard не являются национальными платежными инструментами. Нарушением будет, если ресторан отказался принимать карту «Мир», при условии, что его выручка больше 40 миллионов», — рассказал Станислав Данилов.

Что грозит нарушителям?

Получается, отказ принимать карту «Мир» нарушает закон «О защите прав потребителя». Невозможность обеспечить оплату с помощью «национального платежного инструмента» наказывается административным штрафом — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для юрлиц. Согласно существующей судебной практике, дела об административных правонарушениях такого рода возбуждаются по заявлению Роспотребнадзора, говорит Сергей Ермоленко. Юрист обращает внимание, что для доказательства нарушений со стороны компании необходимо доказать, что ответчик взаимодействовал с клиентом с целью получения прибыли.

Вам отказали в оплате картой. Как решить проблему?

«Если при входе в заведение нанесены стикеры платежных систем, значит, техническая возможность приема карт существует. Все зависит от терпеливости, настойчивости и иногда скандальности посетителя. Как правило, сотрудники заведений общепита после препирательств соглашаются принять оплату картой», — говорит партнер юридической фирмы «Косенков и Суворов» Константин Суворов.

Если договориться не удалось, придется либо расплачиваться наличными, если они есть с собой, либо отправляться за деньгами в ближайший банкомат. Отказаться платить на том основании, что у вас нет с собой наличных денег, не выйдет.

Ресторан «вылетит в трубу», если не будет прибегать к запрету на «безнал»?

«Если заведение переходит на прием наличности, например, в конце месяца, когда приходит время выплачивать зарплату персоналу, проверки и обязательства принимать карты вряд ли как-то отразятся на уровне цен, — говорит генеральный директор ресторана Gadget Studio Николай Турубар. — А вот если ресторан практически постоянно принимает только наличные, при входе установлен банкомат, а у барной стойки написан номер для переводов на «Сбербанк Онлайн», для такого заведения экономика может сильно измениться. Что, вполне возможно, приведет к росту цен».