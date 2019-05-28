10 вопросов дачников: ответы БТИ и Росреестра

Генеральный директор Московского областного БТИ Роман Ларин и эксперт Федеральной кадастровой палаты Росреестра Надежда Лещенко ответили на самые актуальные вопросы читателей «Российской газеты» о регистрации и строительстве дачных домов, теплиц и других объектов.

Нужно ли регистрировать теплицы?

Начнём с, пожалуй, самого актуального вопроса в последние три месяца. Как только собственники садов и огородов узнали об обязательной регистрации (и, соответственно, налогов) хозпостроек на фундаменте, посыпались вопросы о том, что же делать с теплицами и сараями, туалетами и пр. Резонанс был так высок, что в конце апреля заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая попросила главу ФНС Михаила Мишустина проверить информацию и еще раз разъяснить «платить или не платить».

Специалисты из БТИ и Росреестра ответили так:

Необходимость регистрации хозпостроек, в том числе теплиц и сараев, зависит от назначения участка.

«Если земля предназначена для ведения огородничества, то на таких участках не допускается возведение объектов капитального строительства. Значит, все хозпостройки (сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие сооружения) не могут быть возведены как капитальные — на прочном фундаменте.

А вот на садовых участках могут размещаться капитальные хозпостройки, прочно связанные с землей, то есть объекты, перемещение которых без ущерба для их назначения невозможно. Права на такие объекты подлежат регистрации».

Вывод: если на огородных участках появятся теплицы на капитальном фундаменте, то их придётся сносить, если на садовых — регистрировать.

Обратим внимание, что в настоящее время Минэкономразвития России разрабатывает законопроект, в котором уточняются критерии отнесения объектов к недвижимым или движимым вещам. Согласно проекту закона, вспомогательные постройки — сараи, теплицы и прочее — будут считать улучшениями земельного участка или основного объекта, например, жилого дома. Ранее зарегистрированные постройки можно будет исключать из ЕГРН в упрощенном порядке по заявлению правообладателя.

Нужно ли регистрировать маленький садовый домик, в котором живут только летом?

Представим такую ситуацию: в СНТ стоит дом из бруса площадью 6×6, на цементных блоках, с мансардой. Живут в нём только летом. Нужно ли оформлять?

Да, строение носит все признаки садового дома, который используется для временного проживания. Однако процедура носит заявительный характер.

Зачем дачную амнистию снова хотят продлить? Сколько сегодня неоформленных дач?

Дачная амнистия, по сути, завершилась досрочно 1 марта 2019 года, когда закончился переходный период для новых правил, которые ввели поправки в Градостроительный кодекс от 4 августа 2018 года. Правда, в Госдуму уже внесли законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2022 года.

«Ни у Росреестра, ни у Кадастровой палаты таких данных нет. Информация о том, сколько не зарегистрированных индивидуальных домов и дач, должна быть у органов местного самоуправления.

Потому что в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) содержатся сведения только о поставленных на кадастровый учет объектах недвижимости и зарегистрированных правах на них. С 2006 года по упрощенной процедуре зарегистрировано порядка 13 миллионов прав собственности».

С какими основными сложностями собственник может столкнуться при регистрации старых домов и строений, если дачную амнистию не продлят?

«Прежде всего это <...> нарушения по отступам. То есть дома раньше строились без учета того, насколько близко они расположены к границам земельного участка.

Сплошь и рядом крыльцо дома практически смотрит в забор соседнего участка. Не соблюдались также особые условия использования территорий, например, есть жилые строения, попадающие в зону аэропортов, линий электропередач, природоохранных зон. Существуют нарушения по видам разрешенного использования земельных участков. В ряде случаев параметры построенных домов выходят за установленные Градостроительным кодексом нормы: не более 3 надземных этажей и не более 20 метров в высоту. Во всех этих случаях оформить дом в собственность будет невозможно».

: гражданин арендовал землю под ИЖС. На участке был недостроенный дом. Он решил оформить участок в собственность, но не может это сделать из-за требования — завершить строительство дома.

Да, в соответствии с действующим законодательством, право приобретения в собственность находящихся на праве аренды земельных участков возникает только у собственников зданий, строений, сооружений, находящихся на этом участке. Гражданин обязан сначала завершить строительство и зарегистрировать право на дом. Только после этого он сможет выкупить землю.

Какие еще строения, помимо домов и дач, подпадают под дачную амнистию?

Например, гаражи, хозпостройки с признаками капитального строительства, не предназначенные для коммерческой деятельности.

За какой период гражданин должен построить дом?

Уведомительный характер строительства и регистрации недвижимости, который введен поправками в Градостроительный кодекс, предполагает, что. В этот срок он должен уложиться, после чего

Если строение возвели по правилам, то органы местного самоуправления сами подают документы на регистрацию в Росреестр. При таких правилах от регистрации объектов недвижимости нельзя уклониться, иначе объект сочтут самовольной постройкой и постановят его снести.

Можно ли исключить из ЕГРН полуразвалившиеся строения, которые не стоят того, чтобы платить за них налог?

Представим ситуацию: когда-то гражданка зарегистрировала сарай и теплицы, стоящие на подпорках, теперь они почти развалились, но налог она продолжает платить. Можно ли исключить из ЕГРН?

«Исключить из ЕГРН объекты, право на которые зарегистрировано в заявительном порядке, можно только в случае уничтожения, гибели объектов.

Для фиксации прекращения существования объектов надо вызвать кадастрового инженера. Он составит акт обследования указанных объектов. Это документ, подтверждающий прекращение существования объекта. Он и будет основанием для прекращения права в ЕГРН и снятия с кадастрового учета».

Можно ли построить два дома на одном участке? Или один придётся сносить?

Теоретически построить два дома на одном земельном участке возможно. Но только с соблюдением норм земельного и градостроительного законодательства, строительных норм и правил, в частности, площадь земельного участка должна позволять такое строительство.

Если же «земельный участок физически не позволяет построить на нем второй жилой дом, так как не будут соблюдены необходимые отступы от границ, иные нормы и правила (например, противопожарные), то один из домов порекомендуют снести. Но можно попробовать признать право на второй дом в судебном порядке».

Могут ли у собственника изъять землю?

. В Земельном кодексе есть норма о прекращении права на земельный участок. Если земельный участок, предоставленный на праве постоянного (бессрочного) пользования им либо пожизненного наследуемого владения,

Участок могут изъять и в случае, когда землю не используется по целевому назначению. К примеру, участок выделен для ведения сельского хозяйства, а там построили магазин, или деятельность, которая организована на участке, наносит вред окружающей среде (например, работает автомойка).

Какой земельный участок надо выбрать, чтобы можно было строить на нём дом и разводить огород для личных нужд?

Земельный участок должен находиться в границах населенного пункта. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка должен быть либо для ИЖС (индивидуального жилищного строительства), либо для ЛПХ (личного подсобного хозяйства).

Что можно делать на землях ИЖС? строить жилой дом (отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более трех, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для проживания);

разбивать огород для выращивания сельскохозяйственных культур для личного пользования;

размещать индивидуальные гаражи и хозяйственные постройки. Что можно делать на землях ЛПХ? построить жилой дом,

выращивать сельхозпродукцию,

размещать гаражи и иных вспомогательные сооружения,

содержать сельскохозяйственных животных.