Сколько стоит маркировка для ритейла?

После вступления в силу Постановление Правительства РФ от 28 февраля 2019 г. N 224 "Об утверждении Правил маркировки табачной продукции…», многие продавцы задумались о том, в какую сумму им обойдется оснащение торговых точек для работы с маркировкой.

Маркировка – в нашей стране понятие новое. И как все новое, порождает массу мифов. Один из них «Подключение к системе маркировки – это дорого!». Давайте разберемся, так ли это, на конкретном примере.



В компанию «Такском», которая принимает участие в проекте маркировки в качестве оператора фискальных данных (ОФД), оператора электронного документооборота (ЭДО) и поставщика решений, обратился владелец одной из розничных точек продаж, торгующих табачной продукцией.

С 1 июля 2019 года все предприятия розницы обязаны при продаже сигарет на кассе сканировать DataMatrix коды с каждой пачки или блока и с помощью ОФД передавать информацию о выбывшем товаре в систему маркировки.

На момент обращения в «Такском» магазин уже имел 2d-сканер, поскольку торговал алкоголем и отправлял данные в систему ЕГАИС, и обновленную прошивку кассы, так как в январе вместе со всеми перешел на ставку НДС 20%.

Владельцу магазина было предложено выбрать один из возможных тарифов для передачи данных в систему маркировки с помощью ОФД «Такском»:

- Тариф «100 000 чеков» без лимита по времени использования – 2 000 руб.

- Тариф «ККТ+Маркировка» с безлимитным количеством чеков для каждой кассы – 4 000 руб. в год.

Был выбран тариф за 2 000 рублей без абонентской платы.

Для розницы обязанность применять ЭДО при работе с маркированными товарами наступает только с 1 июля 2020 года. Но наш владелец решает подключить электронный документооборот заранее, чтобы упростить взаимодействие с поставщиками и начать использовать электронный универсальный передаточный документ (УПД) с указанием кодов продукции до того, как это станет его обязанностью по закону. Для розничных магазинов компания «Такском» предлагает несколько вариантов решений, например:

- Простую и понятную систему электронного документооборота «Такском-Файлер», включающую в себя бесплатный web-интерфейс и тариф «Маркировка» за 2 000 руб. в год.

- Программный продукт на базе 1С «Станция Сканирования» - 10 000 руб.

Клиент остановил свой выбор на «Такском-Файлере» за 2 000 рублей.

Таким образом, полное оснащение одной торговой точки для работы в системе маркировки обошлось в 4 000 рублей, а сам процесс подключения занял не более часа.

При расчете на год получается, что за 11 рублей в день клиент полностью закрыл для себя все обязательства по работе с маркированной продукцией. С помощью продуктов «Такском» в его магазине налажен прием электронных документов, проверка, подписание и передача чеков с кодами маркировки в информационную систему. Дорого ли это, решать вам.