Как в 1С провести доплату к МРОТ

Еще в начале года многие бухгалтеры сомневались в целесообразности начисления некоторых доплат работникам, заработная плата которых была ниже установленного размера МРОТ. Но в апреле этого года Конституционный суд развеял все сомнения.

Суд постановил

Конституционный суд РФ постановлением № 17-П от 11.04.2019 расставил все точки над «i» в вопросе включения компенсационных выплат в расчет МРОТ. В своем постановлении Конституционный суд указал, что каждому работнику в равной мере должны быть обеспечены, как заработная плата в размере не ниже МРОТ, так и повышенная оплата в случае выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.

В противном случае месячная заработная плата работников, привлеченных к выполнению работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, не отличалась бы от оплаты труда лиц, работающих в обычных условиях. То есть работники, выполнявшие работу сверхурочно, в ночное время, в выходной или нерабочий праздничный день, оказывались бы в таком же положении, как и те, кто выполнял аналогичную работу в рамках установленной продолжительности рабочего дня или смены, в дневное время, в будний день. А это несправедливо!

Суд проанализировал положения статей 129, 133, 133.1 Трудового Кодекса и нашел их взаимосвязанными. Поэтому конституционно-правовой смысл названных статей Трудового кодекса является общеобязательным, что исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике. И теперь у бухгалтеров не должно остаться никаких сомнений в необходимости начисления компенсационных выплат сверх МРОТ.

Начисление автоматом

Для выполнения решения Конституционного суда бухгалтерам не придется дополнительно тратить силы. Ведь в программе «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3.1» начисление доплат до МРОТ производится автоматически. Такое автоматическое начисление производится программой в конце месяца, если сумма заработной платы работника за полный месяц при условии полного рабочего времени меньше установленного размера МРОТ. Но, если сумма заработной платы за месяц будет больше или равно МРОТ, то доначисления производиться не будет

Автоматическое доначисление зарплаты до МРОТ в 1С производится по определенной формуле. Именно правильная настройка такой формулы гарантирует отсутствие лишних забот на рабочем месте (Рис.1).

Рис. 1 Создание начисления доплаты до МРОТ

Обратите внимание! Правильная формула расчета должна выглядеть так (Рис.2):

Рис. 2 Формула доначисления зарплаты до МРОТ

В формуле используются следующие показатели:

МРОТ — минимальный размер оплаты труда (предопределенный показатель, значение которого будет определяться автоматически при расчете). Местный МРОТ может отличаться от общероссийского, в этом случае необходимо создать новый показатель;

ДоляНеполногоРабочегоВремени — доля неполного рабочего времени (ставка) (предопределенный показатель, значение которого будет определяться автоматически при расчете);

НормаДней — норма рабочего времени в днях (предопределенный показатель, значение которого будет определяться автоматически при расчете);

ВремяВДнях — отработанное время в днях (предопределенный показатель, значение которого будет определяться автоматически при расчете). При описании формулы вместо показателей времени в днях можно использовать показатели времени в часах в случае, когда оклад сотрудника рассчитывается по часам;

РасчетнаяБаза — сумма результатов начислений, указанных по рассчитываемому начислению в списке базовых, которая приходится на его период (предопределенный показатель).

В начислении заработной платы кроме оклада могут участвовать и различные доплаты. Например, в данном случае в расчетную базу включены оклад и премии (Рис. 3):

Рис. 3 Определение расчетной базы для начисления

Данный вид расчета необходимо устанавливать в плановых начислениях сотрудника с помощью документов «Прием на работу», «Кадровое перемещение», «Изменение оплаты сотруднику» и т.д. (Рис. 4).

Рис. 4 Назначение работнику доплаты до МРОТ

Затем производится расчет и начисление заработной платы работнику в обычном порядке (Рис. 5).

Рис. 5 Расчет зарплаты с учетом доплаты до МРОТ

Приведенная выше формула позволяет производить доначисление к заработной плате работников до установленного размера МРОТ автоматически. Но, если сумма заработной платы у работника за отчетный месяц получается больше МРОТ, то доплата программой не начисляется (Рис. 6):

Рис. 6 Начисление заработной платы

МРОТ и средний заработок

Напомним, что согласно п. 18 правительства РФ от 24.12.2007 № 922 во всех случаях средний месячный заработок работника, отработавшего полностью в расчетный период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть менее установленного федеральным законом МРОТ.

Другими словами, если сотруднику весь расчетный период платится зарплата в размере МРОТ, то при расчете, например, отпуска за весь месяц его сумма окажется ниже, чем текущий МРОТ. Такая ситуация возможно в условиях постоянного изменения размера МРОТ в большую сторону. Чтобы реализовать требования нормативных актов в программе «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3.1» во все документы с оплатой по общему среднему заработку (отпуск, командировка и т.п.) добавлен флажок «Учитывать МРОТ при оплате по среднему заработку» (Рис. 7).

Рис. 7 Расчет МРОТ при оплате по среднему заработку

Таким образом, пересчитанный на весь месяц средний заработок сравнивается с МРОТ, действующим в данном конкретном месяце. И если МРОТ оказывается больше, то расчет производится исходя из него.