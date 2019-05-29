Просто физлицо или уже ИП: как налоговики будут определять

В настоящее время налоговые органы ведут активную работу по выявлению лиц ведущих предпринимательскую деятельность, но при этом не зарегистрированных как ИП.

При выявлении таких случаев физическому лицу начисляются налоги по общей системе налогообложения со всеми штрафными санкциями, что довольно часто становится причиной банкротства физического лица.

Практически всегда такие случаи приходиться решать в судах и не всегда суды принимают сторону налоговых органов.

Для повышения результативности своих действий, ФНС России направила налоговым органам обзор судебной практики по спорам, связанным с квалификацией деятельности физических лиц в качестве предпринимательской в целях налогообложения.

В Письме даются подробные ссылки на решения и выводы судов принявших решения, как в пользу налоговых органов, так и принявших в пользу физических лиц.

ФНС указывает, что в каждом конкретном случае, оценивая обстоятельства дела в совокупности и взаимосвязи, налоговым органам необходимо выяснять, использовалось ли имущество в предпринимательской деятельности и определять занимается физическое лицо предпринимательской деятельностью или реализует свое право на осуществление гражданско-правовых сделок.

При этом бремя доказывания обстоятельств, указывающих на фактическое вступление гражданина в оборот в качестве субъекта предпринимательской деятельности и дающих основания для квалификации полученного физическим лицом дохода как связанного с предпринимательской деятельностью, лежит на налоговом органе.

Признаки, свидетельствующие об осуществлении физическим лицом предпринимательской деятельности

изготовление или приобретение имущества с целью последующего извлечения прибыли от его использования или реализации;

хозяйственный учет операций, связанных с осуществлением сделок;

взаимосвязанность всех совершаемых гражданином в определенный период времени сделок;

устойчивые связи с продавцами, покупателями, прочими контрагентами.

Таким образом, в каждом конкретном случае необходимо устанавливать цель приобретения (получения) гражданином имущества, от которого им был получен доход с учетом, в том числе, назначения этого имущества, исходя из функциональных характеристик такого объекта.

Одновременно Федеральная налоговая служба сообщает, что Федеральными законами от 27.11.2018 N 424-ФЗ и N 425-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», разрешено применять освобождение от НДФЛ в отношении доходов от продажи транспортных средств, жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков или доли (долей) в них, непосредственно используемых в предпринимательской деятельности, при соблюдении минимального предельного срока владения и чтодоход от продажи транспортных средств, жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков или доли (долей) в них может быть уменьшен на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества, при условии представления в налоговый орган документов, подтверждающих расчет суммы такого имущественного налогового вычета). Указанные изменения вступают в силу с 01.01.2019.

3. Возложение обязанностей налогового агента на покупателей государственного или муниципального имущества, которые фактически осуществляют предпринимательскую деятельность.

В случае, когда объекты недвижимости были приобретены физлицом на основании договоров купли-продажи муниципального имущества, а в последующем проданы, в период, когда регистрация в качестве ИП у гражданина отсутствовала, данное лицо признается налоговым агентом и обязано исчислить расчетным путем и уплатить НДС.

Признаки, не позволяющие квалифицировать деятельность физического лица в качестве предпринимательской

Данный признак в полной мере распространяется на владение акциями, права участия в уставном капитале коммерческой организации и означает, что такое участие само по себе не может расцениваться в качестве предпринимательской деятельности.

Также получение гражданином дохода при снятии с банковского счета денежных средств в иностранной валюте за счет курсовой разницы не свидетельствует об осуществлении им предпринимательской деятельности, если банковский счет не используется таким гражданином для нужд, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Таким образом, вышеуказанные подходы применимы к «пассивным» доходам от использования и распоряжения имуществом, в том числе к дивидендам и процентам по вкладам, займам, доходам от сдачи имущества, приобретенного для личных нужд, в аренду и иным аналогичным по характеру выплатам, что само по себе не свидетельствует об осуществлении предпринимательской деятельности.

2. Отсутствует признак систематичности извлекаемой прибыли.

Недопустимо признание деятельности предпринимательской на основе единичных случаев совершения гражданско-правовых сделок.

Разовое оказание личных услуг также не может однозначно свидетельствовать о наличии признаков систематичности в деятельности физического лица и ее предпринимательском характере.

А доказательствами, подтверждающими факт занятия указанными лицами деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли, в частности, могут являться:

выписки из банковских счетов лица, привлекаемого к административной ответственности, акты передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), если из указанных документов следует, что денежные средства поступили за реализацию этими лицами товаров (выполнение работ, оказание услуг),

размещение рекламных объявлений, выставление образцов товаров в местах продажи, закупку товаров и материалов, заключение договоров аренды помещений.

Вместе с тем само по себе отсутствие прибыли не влияет на квалификацию указанного правонарушения, поскольку извлечение прибыли является целью предпринимательской деятельности, а не ее обязательным результатом.

Ну и конечно, налоговый орган не обошел своим вниманием на необходимость исчисления и уплаты НДС, в случае признания физического лица индивидуальным предпринимателем.

В Письме подробно описано, когда необходимо начислить НДС на всю сумму полученного дохода, а когда необходимо определить сумму НДС расчетным путем.

Рекомендация:

Для лучшего понимания требований налоговых органов рекомендую ознакомиться с этим письмом.