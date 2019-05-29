За что и как могут наказать бухгалтера

В связи со сложностью и важностью работы главный бухгалтер постоянно рискует. Его могут наказать руководитель, налоговая инспекция, контрагенты компании. Для этого у них есть целый набор инструментов. Существуют такие виды ответственности, к которой можно привлечь главбуха, как дисциплинарная, материальная, налоговая, административная, гражданско-правовая и даже уголовная. Поэтому мы решили разобраться, какие именно угрозы существуют для бухгалтера, показать на полутора десятках примеров, когда их можно избежать, а когда нет. Из всех примеров сделаны выводы.

Разграничение ответственности гендиректора и главбуха

Вопрос разграничения ответственности относится к сфере действия Закона «О бухучете».

В пункте 2 ст. 13 данного закона сказано, что ведение бухучета организуется экономическим субъектом, то есть организацией. Значит, ответственность первоначально лежит на ней.

Об ответственности главного бухгалтера в законе прямо не сказано. В то же время в п. 3 ст. 13 определено, что руководитель экономического субъекта обязан возложить ведение бухучета на главного бухгалтера или иное должностное лицо.

Следовательно, если в компании есть бухгалтер, то за правильность ведения бухучета отвечает он.

Иные сопутствующие этому обязанности, как то: достоверно составлять и своевременно представлять в ИФНС налоговые декларации, а также другие документы, – возлагаются на бухгалтера, если прописаны в трудовом договоре с ним или в его должностной инструкции. Соответственно, и ответственность за нарушения, связанные этой документацией, может быть возложена также на него.

Поэтому во избежание вовлечения бухгалтера в судебные споры о том, виновен он в конкретном нарушении или нет, ему целесообразно проследить за тем, чтобы в трудовом договоре и должностной инструкции его обязанности и сферы ответственности были прописаны предельно подробно.

Однако если между главным бухгалтером и генеральным директором возникают разногласия, и первый выполнит то или иное действие, заручившись письменным распоряжением руководителя, то вся полнота ответственности за принятое решение ляжет на гендиректора (п. 8 ст. 7 Закона о бухучете).

Ответственность главного бухгалтера за правильность ведения бухгалтерского учета можно разделить на дисциплинарную, материальную, административную, уголовную и гражданско-правовую (в том числе субсидиарную). Далее пойдет речь отдельно о каждой.

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Дисциплинарная ответственность

Данный вид ответственности применить легче всего, поскольку прибегает к нему сама компания, а не контролирующие органы, собрать доказательства проступка нетрудно, да и процедура наложения взыскания сравнительно несложная.

В соответствии с трудовым законодательством дисциплинарные взыскания подразделяются на замечание, выговор и увольнение (ст. 192 ТК РФ). Все они применимы к главбуху как к обычному работнику.

Помимо этого, у работодателя есть дополнительное основание для расставания с главбухом – за непрофессионализм, повлекший ущерб. В Кодексе это буквально прописано так: «Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работодателя в связи с принятием необоснованного решения главным бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации» (п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).

Правда, практически уволить бухгалтера на этом основании достаточно сложно. Дело в том, что порой работодатель пытается расстаться с бухгалтером, вменяя ему в вину неисполнение обязанностей, которые не прописаны в его должностных инструкциях.

Пример № 1

Главному бухгалтеру объявили замечание за грубое нарушение трудовой дисциплины, которое выразилось «в самовольном уходе с работы, и, как следствие, ставшим негативным примером подчиненному личному составу, способствующему в целом снижению трудовой дисциплины в филиале».

Главбух обратилась в суд и в оправдание сослалась на следующее:

покинула рабочее место в связи с исполнением трудовых обязанностей – поехала сдавать отчетность в орган статистики;

для нее установлен ненормированный рабочий день;

о своей поездке в орган статистики она сообщила другому бухгалтеру и замгендиректора.

Однако суд отверг эти доводы, поскольку:

орган Росстата по запросу суда сообщил, что отчетность компании была сдана за несколько дней до злополучного дня, причем сдана как в электронной форме, так и нарочным путем;

согласно трудовому договору и правилам внутреннего трудового распорядка режим работы главбуха нормирован: пятидневная рабочая неделя с 08:30 до 16:45 (в пятницу до 16:30). Она же отсутствовала на работе 16:00 до 16:45, что является нарушением режима работы;

согласно должностной инструкции главного бухгалтера он подчиняется непосредственно директору, а с ним уход с рабочего места согласован не был.

Таким образом, дисциплинарное взыскания было применено обоснованно (Апелляционное определение Мурманского областного суда от 28.08.2018 № 33-2543/2018).

Вывод: главбух – один из сотрудников, поэтому обязан соблюдать все условия трудового договора и правила внутреннего трудового распорядка. Отступление от них при отсутствии уважительных причин может быть дисциплинарно наказано. Исключения для главбуха законом не предусмотрены. Если действительно нужно ездить в контролирующие ведомства, то следует добиться от руководства либо внесения изменения в график работы, допустив ее эпизодически разъездной характер, либо оформлять отлучение с рабочего места в виде командировки.

Пример № 2

Главный бухгалтер при любой претензии к ней со стороны руководства, будь то дисциплина или служебные обязанности, удаляет все документы и программы с рабочего компьютера, копируя их на свой внешний носитель, и уходит на больничный.

Может ли она быть наказана за такие действия?

Как работодателю поступить, чтобы предотвратить подобные ситуации?

Ответы на эти вопроси дал Роструд на своем онлайн-ресурсе: ответственность работника за данные действия трудовым законодательством не предусмотрена. Поэтому наказать главбуха на основании ТК РФ фирма не может.

Для предотвращения таких ситуаций фирма вправе установить в соответствующем локальном нормативном акте запрет копирования и удаления работниками файлов и программ с рабочего компьютера, а также запретить использование внешних носителей информации.

Вывод: если компания пропишет такие запреты, то в случае их нарушения любого сотрудника, в том числе главбуха, можно будет дисциплинарно наказать вплоть до применения крайней меры – увольнения.

Пример № 3

Бухгалтер была уволена в связи с принятием необоснованного решения по п. 9 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

Основанием к увольнению послужили:

неправильное указание КБК при перечислении торгового сбора;

нарушение кадрового учета, зафиксированное постановлением Роструда о назначении штрафа.

Главный бухгалтер подала в суд на работодателя, выдвинув следующие требования:

признать приказ об увольнении незаконным;

обязать изменить в трудовой книжке формулировку причины увольнения на «Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию)», изменив также дату увольнения на дату вынесения решения судом;

взыскать с ответчика в пользу истицы средний заработок за время вынужденного прогула с даты увольнения по день вынесения решения в размере 987 тыс. рублей;

взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей.

Суд удовлетворил иск по двум причинам.

Бухгалтер предоставила суду письмо, направленное в ИФНС за подписью гендиректора, в котором утверждалось, что КБК был указан верно и компания не согласна с требованием налоговой о назначении штрафа. Тем самым руководитель признавал, что вины бухгалтера в причинении ущерба организации нет. В соответствии с должностной инструкцией главбуха в его функции не входило ведение кадрового учета.

Таким образом, в ходе судебного разбирательства работодателю не удалось подтвердить вину бухгалтера в принятии необоснованного решения.

Были и другие причины для отмены увольнения, связанные с нарушением работодателем процедуры привлечения к дисциплинарному взысканию:

бухгалтера уволили за пределами положенного месячного срока;

отсутствовали уважительные причины для этого пропуска;

не представлены документы о затребовании от работника письменных объяснений.

Все требования женщины, кроме возмещения морального вреда (суд постановил возместить 20 тыс. рублей вместо запрашиваемых 100 тыс. рублей), были удовлетворены.

Вывод: уволить бухгалтера за назначение компании штрафов не получится, если события правонарушения и нет вовсе. Тем более когда это подтверждает руководитель компании, пусть сам того и не подозревая. Если же бухгалтер не занимается определенной работой в принципе, например, на него не возложено ведение кадрового учета, то наказать за нарушение в ходе этой работы нет никаких правовых оснований (Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 16.01.2018 № 33-1690/2018).

Материальная ответственность

Согласно части 2 ст. 243 ТК РФ на бухгалтера может быть возложена полная материальная ответственность.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 № 52 сказано, что такое возможно при условии, что это допускается трудовым договором с главбухом. В противном случае он может нести ответственность лишь в пределах своего среднего месячного заработка.

Пример № 1

Пенсионный фонд оштрафовал учреждение на 57 тыс. рублей за несвоевременную подачу отчетности.

Организация решила взыскать эти деньги c главного бухгалтера, решив, что виновата в случившемся именно она.

Первая инстанция удовлетворила иск, решив, что штраф – это следствие ненадлежащего исполнения бухгалтером своих должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором.

Но апелляция решение коллег отменила.

Судьи указали, что штраф за непредставление в срок расчета по страховым взносам не может быть отнесен к прямому действительному ущербу по ч. 2 ст. 238 ТК РФ и не соответствует понятию убытков в п. 2 ст. 15 ГК РФ, которые обязан возместить работник.

Поэтому оснований для удовлетворения иска не имеется (Апелляционное определение Московского городского суда от 14.12.2017 № 33-51403/17).

Вывод: штраф за несвоевременное представление отчетности убытком не является и возмещению за счет главбуха не подлежит.

А вот другой случай, когда с главного бухгалтера удалось взыскать ущерб, «благодаря» его доверчивости.

Пример № 2

Общество заключило с одним из своих сотрудников договор аренды автомобиля за 11,5 тыс. рублей в месяц.

По результатам проверки работодатель выявил факт списания бухгалтером со счета компании 131 тыс. рублей в пользу собственника машины. Однако владелец автомобиля утверждал, что деньги не получал.

Из этого был сделан вывод о присвоении бухгалтером списанных средств, и общество подало в суд на главбуха с требованием вернуть 131 тыс. рублей как причиненный компании материальный ущерб.

Суд удовлетворил иск частично: взыскал с бухгалтера 25,5 тыс. рублей. Апелляция оставила решение в силе.

Вина бухгалтера для судей стала очевидна. Но размер взысканного ущерба был существенно снижен судом из-за того, что с бухгалтером не был заключен договор о полной материальной ответственности.

В связи с этим бухгалтер должен возместить ущерб не в полном объеме, а только в размере своего среднемесячного заработка (Апелляционное определение Свердловского областного суда от 14.11.2017 № 33-20051/2017).

Вывод: от подписания договора о полной материальной ответственности бухгалтеру по возможности стоит отказаться.

Административная ответственность

Наказать бухгалтера за неисполнение обязанностей, прописанных в трудовом договоре или в должностной инструкции, могут за следующие нарушения:

1. Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету и отчетности (ст. 15.11 КоАП РФ): штраф – от 5 до 10 тыс. рублей, за повторное нарушение – от 10 до 20 тыс. рублей либо дисквалификацией на срок от 1 года до 2 лет.

К грубым нарушениям относятся:

занижение суммы налогов и сборов не менее чем на 10 процентов;

занижение любого показателя финансовой отчетности не менее чем на 10 процентов;

регистрация не имевшего места факта хозяйственной жизни;

ведение счетов вне установленных регистров учета;

отсутствие «первички».

Шестнадцатого мая 2019 года Госдума приняла закон с поправками в ст. 15.11 и 15.15.6 КоАП РФ (законопроект № 455237-7).

Изменения есть как позитивные для главбухов, так и негативные – для работающих в госсекторе (ст. 15.15.6).

Хорошая новость состоит в том, что главных бухгалтеров освободят от ответственности за чужие ошибки, то есть штрафовать их не будут, если:

первичные документы для регистрации в регистрах им не переданы или переданы с опозданием;

первичные документы, не соответствующие свершившимся фактам, составлены другими сотрудниками, а не главным бухгалтером.

Плохая новость в том, что до 50 тыс. рублей увеличивается штраф, налагаемый на бухгалтеров за грубые нарушения, допущенные ими в бюджетной и бухгалтерской отчетности организаций госсектора.

В то же время это новшество плохое лишь относительно, так как размер штрафа будет зависеть от степени искажения показателей в отчетности, а именно:

незначительное – повлечет предупреждение либо штраф от 1 до 5 тыс. рублей (искажение в размере от 1 до 10 процентов, и не превышающее 100 тыс. рублей);

значительное – штраф от 5 до 15 тысяч рублей;

грубое – штраф от 15 до 30 тыс. рублей.

Критерии значимости предусмотрены. Например, незначительное – это искажение показателей на 1‒10 процентов и на сумму до 100 тыс. рублей или не более чем на 1 процент и на сумму от 100 тыс. до 1 млн рублей, а если занижены налоги, то не более чем на 100 тыс. рублей.

Плюс появятся отдельные санкции за повторные нарушения, например, за грубое – до 50 тыс. рублей.

2. Непредставление в срок бухгалтерской отчетности в ИФНС и органы статистики (ч. 1 ст. 15.6, ст. 19.7 КоАП РФ) грозит предупреждением или штрафом от 300 до 500 рублей.

3. Непредставление в срок налоговых деклараций и других документов в ИФНС, отчетности в ПФР и ФСС РФ (ч. 5 ст. 14.5, ст. 15.5, ч. 1 ст. 15.6, ч. 2 ст. 15.33 КоАП РФ) наказывается предупреждением или штрафом от 300 до 3 тыс. рублей. Подробности – в таблице.

ТАБЛИЦА: «Ответственность за неподачу в срок деклараций и иных документов в ИФНС, ПФР и ФСС РФ»

Вид документа Санкция Норма КоАП РФ Документы по запросу ИФНС Предупреждение или штраф от 1 500 до 3 000 рублей Ч. 5 ст. 14.5 Налоговые декларации и РСВ Предупреждение или штраф от 300 до 500 рублей Ст. 15.5 Сведения для налогового контроля Штраф от 300 до 500 рублей Ч. 1 ст. 15.6 Расчет по взносам в ФСС РФ Штраф от 300 до 500 рублей Ч. 2 ст. 15.33

Несмотря на скромную величину штрафов, практика по указанным статьям все же есть.

Пример № 1.

ИФНС наказала гендиректора по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ за то, что покупателю не был выдан кассовый чек. Ответственность ограничилась предупреждением. Тем не менее директор оспорил постановление, попытавшись свалить вину на главного бухгалтера.

Не получилось.

Суд разъяснил ему, что в соответствии с имеющимися полномочиями и на основании ст. 2.4 КоАП РФ именно гендиректор является должностным лицом, которое наказывается за правонарушение.

Согласно примечанию к этой статье административную ответственность как должностные лица несут совершившие правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники.

Должность гендиректора отнесена к категории руководящих, именно он осуществляет руководство обществом и наделен полномочиями по исполнению организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, неисполнение которых явилось основанием для привлечения к ответственности по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ.

При этом должностная инструкция главного бухгалтера не содержит сведений о наделении данного работника организационно-распорядительными либо административно-хозяйственными функциями. Следовательно, при установленных обстоятельствах он не может быть признан должностным лицом и субъектом инкриминируемого правонарушения (Решение Хабаровского краевого суда от 13.09.2016 № 21-873/2016).

Вывод: по умолчанию ответственным за все должностным лицом является гендиректор. Другие работники, в то числе главный бухгалтер, являются таковыми только в случае, когда в трудовом договоре и должностной инструкции прописаны конкретные обязанности, неисполнение которых приводит к совершению административного правонарушения.

Пример № 2

Гендиректор ООО был привлечен налоговой инспекцией к ответственности по ч. 1 ст. 15.6 КоАП за непредставление в срок расчета по авансовому платежу по налогу на имущество в виде штрафа в размере 300 рублей.

Он не согласился с этим решением, сославшись на то, что не является субъектом правонарушения, и к ответственности должна быть привлечена бухгалтер.

Директор оспорил штраф в судах двух инстанций. Безрезультатно.

Дело дошло до Верховного Суда РФ, он поддержал бизнесмена и отменил решения нижестоящих судов. Сработал довод: в организации предусмотрена должность главного бухгалтера и в его должностной инструкции есть пункт о том, что он несет ответственность за несвоевременное предоставление различных сведений и отчетности. Следовательно, ответственность за непредставление в срок расчета несет главбух, а не директор (Постановление ВС РФ от 09.03.2017 № 78-АД17-8).

Вывод: подробное описание обязанностей в должностной инструкции бухгалтера вынуждает их исполнять и отвечать за неисполнение. С другой стороны, это обстоятельство можно использовать для оговаривания с руководителем более высокой зарплаты.

Пример № 3

Специалиста архива организации оштрафовали на 500 рублей за то, что он по запросу ИФНС представил выписку по расчетным счетам, в которой не хватало ряда обязательных реквизитов (ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ).

Архивист оспорил штраф, ссылаясь на то, что ответственность за это должен нести главбух, а вовсе не он.

Однако суд оставил штраф в силе.

Выписку направил в инспекцию именно архивист. Значит, нарушение совершил именно он.

Кроме того, он был заранее извещен о времени, дате и месте составления протокола, но никаких возражений в инспекцию не подал. И только после назначения штрафа вспомнил о том, что подача документов в налоговую инспекцию не относится к его компетенции (Постановление Санкт-Петербургского городского суда от 07.06.2016 № 4а-660/2016).

Вывод: несвоевременная реакция наказанного сотрудника на действия госорганов вкупе с незнанием им своих обязанностей не позволила переложить ответственность на бухгалтера.

Уголовная ответственность

К уголовной ответственности относится уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов с организации или неисполнение ею обязанностей налогового агента.

Главного бухгалтера могут привлечь за это, если он осознанно (умышленно) участвовал в совершении преступлений (ст. 199, 199.1, 199.4 УК РФ, пп. 3, 7, 17 Постановления Пленума ВС РФ от 28.12.2006 № 64).

Самое мягкое наказание по базовой ст. 199 – штраф 100 тыс. рублей, самое суровое – лишение свободы до 6 лет с 3-летним лишением права занимать определенные должности.

Чтобы виновные попали под статью, у организации должна быть недоимка по взносам, налогам и сборам в крупном (от 5 млн рублей) или особо крупном размере (от 15 млн рублей).

Если преступление совершено впервые, виновные могут быть освобождены от уголовной ответственности. Плюс для этого нужно полностью погасить недоимку, уплатить пени и штраф.

К уголовной ответственности очень сложно привлечь главного бухгалтера, так как затруднительно доказать, что он умышленно действовал с целью уклонения от налогообложения, а не недоплатил налоги вследствие недостаточной квалификации, банальной ошибки и т.д.

Однако несмотря на затруднительность доказательств, такие дела все же есть.

Пример № 1

Главный бухгалтер была признана виновной в умышленном уклонении от налогов в особо крупном размере из-за непредставления налоговых деклараций по прибыли и НДС.

Суду удалось подтвердить ее личную заинтересованность в искажении отчетности, в результате она была оштрафована на 200 тыс. рублей.

Так, из материалов дела следовало, что бухгалтер убедила руководство в том, что на расчетный счет предприятия наложен арест. Чтобы не допустить остановки производственного процесса, есть только один путь – использовать ее личный спецкартсчет. Что и было сделано. Кроме того, она попросила директора подписать чистые листы бумаги, на которых позже распечатала платежные поручения.

Имея право второй подписи, она переводила средства организации на свой счет.

Подсудимая утверждала, что денежные средства, поступившие с расчетного счета фирмы на ее банковскую карту, не похищались ею, а приходовались с карты на расчетный счет и в кассу на нужды предприятия.

Однако показания свидетелей этот факт опровергли (Апелляционное определение Свердловского областного суда от 24.06.2013 № 22-6971/2013).

Вывод: не стоит использовать личные счета для производственных нужд, а также подписывать у директора незаполненные платежки.

В другом деле все для бухгалтера закончилось благополучно.

Пример № 2

Предприниматель, не поделив бизнес с партнером, решил подвести его под проверку.

Предварительно написав заявление об увольнении с должности гендиректора, он сделал следующее.

Подписал первичную документацию по взаимоотношениям с фиктивной фирмой и умышленно предоставил ее главбуху, зная, что она внесет эти сведения в бухучет. После подачи декларации написал в налоговую инспекцию письмо с признанием о том, что взаимоотношения с той фирмой были фиктивные и таким образом компания недоплатила налоги в крупном размере.

Бизнесмен не учел следующее:

право первой подписи финансовых документов было только у него;

расчеты с контрагентами осуществлялись исключительно безналичным путем по системе «Клиент-Банк», ключи от которой были также только у него;

доступ к печати также имел только он;

перед отправкой декларации ее всегда показывали директору, который давал разрешение на отправку отчетности в ИФНС.

Все эти факты позволили суду установить отсутствие умысла бухгалтера на уклонение от уплаты налогов.

Судьи констатировали, что этот сотрудник лишь выполнял свои должностные обязанности, не зная о противоправных действиях своего руководителя (Апелляционное определение Мосгорсуда от 09.03.2016 № 10-2411/2016).

Вывод: отсутствие доступа к печати и к ключам «Клиент-Банка» отводит подозрения от главного бухгалтера.

Гражданско-правовая ответственность

Нормами ГК РФ предусмотрен механизм ответственности в виде взыскания вреда (ст. 15 и 1064). Этот вид ответственности называется гражданско-правовой.

Налоговые органы прибегают к нему путем предъявления к гендиректору или главбуху гражданско-правового иска о взыскании причиненного бюджету ущерба в виде не уплаченных компанией налогов.

Ответчиками эти люди выступают в связи с тем, что после налоговой проверки, но до подачи такого иска, они были привлечены к уголовной ответственности по ст. 199 УК РФ («Неуплата налогов с организации»).

Далее в примере рассказано о деле с участием бухгалтера по привлечению его к гражданско-правовой ответственности, которое недавно вызвало большой резонанс в профессиональных кругах. Оно обратило внимание на себя в связи с тем, что бухгалтер написала жалобу в Конституционный Суд РФ, и он ее удовлетворил. Бухгалтеру удалось снять с себя ответственность.

Пример №1

Дама на основании гражданско-правового договора оказывала ООО бухгалтерские услуги.

Налоговая служба выявила у организации многомиллионную недоимку. На основании собранных в ходе проверки материалов следователи возбудили 3 уголовных дела по ст. 199 УК РФ

на бывшего гендиректора;

на действующего гендиректора;

на бухгалтера.

Затем все 3 дела были прекращены, попав под амнистию.

Однако этот факт не помешал налоговикам обратиться в суд с исками о взыскании со всех трех указанных лиц налоговой недоимки:

142 млн рублей – с бывшего гендиректора;

8,2 млн рублей – с действующего руководителя;

2,7 млн рублей – с бухгалтера.

Суды удовлетворили эти иски.

Третьим этапом истории стало обращение данных граждан в КС РФ. Они не согласились с тем, что должны сразу и в полном объеме расплачиваться по обязательствам фирмы. Ведь субсидиарная ответственность – это дополнительно, а не вместо.

КС РФ согласился и отправил их дела на пересмотр, сделав следующие выводы.

1. Привлечь физлицо к гражданско-правовой ответственности по долгам компании можно лишь в том случае, если отсутствуют или исчерпаны правовые основания для взыскания долга за счет самой организации. Это общее правило.

Исключение из него – ситуация, когда суд устанавливает, что юрлицо служит лишь прикрытием для действий контролирующего его физлица (то есть де-факто организация не является самостоятельной). В такой ситуации к ответственности за вред, причиненный бюджету, можно привлекать такое физлицо в связи с совершением им соответствующего налогового преступления.

2. Взыскать с такого гражданина можно только недоимку и пени, но не штраф за неуплату налогов.

3. Уголовное дело может быть использовано как основа для иска о взыскании недоимки и пеней с физлиц, которые были осуждены. Даже если дело было прекращено на нереабилитирующих основаниях (например, по амнистии). В то же время сам факт вынесения обвинительного приговора не может расцениваться судом как безусловно подтверждающий виновность указанных физлиц в причинении вреда бюджету.

4. Степень ответственности (фактически – взыскиваемая сумма) должна:

с одной стороны, соответствовать характеру деяния, его опасности для защищаемых законом ценностей;

с другой стороны, учитывать причины и условия его совершения, а также личность правонарушителя и степень его вины. Таким образом, будет гарантирована адекватность последствий для лица, привлекаемого к ответственности, тому вреду, который причинен в результате его действий (Постановление КС РФ от 08.12.2017 № 39-П).

После того как дело главного бухгалтера было передано на пересмотр в районный суд, он отказал налоговой инспекции во взыскании с него недоимки (Решение Красноуфимского районного суда Свердловской области от 23.03.2018 № 2-1-300/2018).

В ФНС РФ указанное постановление КС РФ почитали настольно важным, что создали на его основе инструкцию по взысканию недоимки с физлиц и разослали ее во все инспекции с требованием ознакомить с ней сотрудников, ответственных за соответствующие направления работы (письмо ФНС РФ от 09.01.2018 № СА-4-18/45@).

Главный вывод: если компания не ликвидирована, продолжает работать, то бухгалтеру нужно ссылаться на то, что до момента ликвидации фирмы перекладывать ее задолженность на главного бухгалтера в рамках гражданского-правовой ответственности нельзя.

Пример № 2

Суд отказался взыскивать с бывшего бухгалтера, который одновременно являлся гендиректором, более 3 млн рублей. Исковое заявление подала компания, сославшись на то, что этот человек заключал сделки, но деньги по ним до кассы предприятия так и не дошли.

Однако суд не устроили предъявленные фирмой доказательства.

Она принесла заключение о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности. Но оно было составлено единолично новым директором и без участия предыдущего. Это во-первых.

Во-вторых, следовало провести полноценную аудиторскую проверку, чего фирма не сделала.

В-третьих, требовалось доказать, что именно в результате плохой работы директора-бухгалтера финансовое положение компании ухудшилось. Другими словами, доказать причинно-следственную связь между действиями и ущербом. Ведь это непременное условие для взыскания убытков. Но компания не сумела.

В связи с этим в удовлетворении иска было отказано (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 26.02.2019 № Ф05-1565/2019).

Вывод: суды пока не готовы взваливать ответственность за убытки персонально на бухгалтера, даже если к его работе у собственников компании есть множество претензий. Основная причина: недостаточность доказательств того, что негативная динамика финансового положения организации обусловлена исключительно действиями или бездействиями ответчика-главбуха.

Субсидиарная ответственность

Главные бухгалтеры с недавних пор напрямую упоминаются среди лиц, на которых могут быть переложены долги компании. Будь то задолженность, долг перед контрагентом или перед налоговой службой.

Обязать его погасить могут в том случае, если сама компания рассчитаться по своим обязательствам уже не может, находится в стадии банкротства или ликвидации как недействующее юрлицо, а бухгалтер (единолично или наряду с другими людьми из числа руководителей фирмы) виноват в том, что долг вообще возник.

Это называется субсидиарная, то есть дополнительная ответственность. О ней сказано в ст. 399 ГК РФ, ст. 61.11 Закона о банкротстве, п. 3 и 3.1 ст. 3 Закона об ООО.

ВС РФ, комментируя новую статью Закона о банкротстве, указал, что главный бухгалтер солидарно с бывшим гендиректором несет субсидиарную ответственность за доведение фирмы до банкротства как соучастник, если:

будет признан одним из контролирующих фирму лиц, и будут доказаны факты непередачи, сокрытия, утраты или искажения документации, существенно затруднившие проведение банкротства;

он не будет признан контролирующим лицом, но будет доказано, что он по указанию бывшего руководителя или совместно с ним совершил действия, приведшие к уничтожению документации, ее сокрытию или к искажению содержащихся в ней сведений (п. 24 Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2017 № 53).

Пока на практике главных бухгалтеров привлекают к подобной субсидиарной (равно как и к гражданско-правовой) ответственности довольно редко. Гораздо чаще с этой проблемой сталкиваются генеральные директора, чуть реже – учредители и участники обществ.

Однако попытки возложить субсидиарную ответственность и на бухгалтеров все-таки предпринимаются. Несмотря на сложность сбора для этого доказательственной базы, бухгалтерам зачастую удается доказать свою невиновность. Это продемонстрировано ниже в примере.

Пример №1

В рамках дела о банкротстве компании конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении главного бухгалтера к субсидиарной ответственности по обязательствам компании путем взыскания в ее пользу 40 млн рублей.

Суд удовлетворил это требование. Апелляционный суд с ним согласился.

Основанием послужили следующие события.

После принятия судом к производству заявления о признании компании банкротом, но до введения в отношении нее процедуры наблюдения, с расчетного счета компании платежными поручениями на счет другой фирмы было перечислены 40 млн рублей.

По иску конкурсного управляющего данные сделки были признаны недействительными.

Платежные поручения были подписаны электронными цифровыми подписями гендиректора и главбуха.

Согласно показаниям главбуха в тот день гендиректор на рабочем месте отсутствовал, поскольку находился в учебном отпуске. На основании же приказа право подписи от имени гендиректора было предоставлено главному бухгалтеру.

Таким образом, решили суды, учитывая, что главбух владела обеими электронными подписями, она являлась контролирующим компанию лицом. Согласно ее показаниям она причастна к указанным перечислениям. Значит, целиком несет за них ответственность.

Суд кассационной инстанции с этим не согласился и снял ответственность с бухгалтера.

Во-первых, из приказа о предоставлении права подписи от имени гендиректора следует, что главбух получает это право на основании доверенности. Однако ее копия в материалах дела отсутствует. Следовательно, бухгалтера нельзя отнести к контролирующим должника лицам.

Во-вторых, главбух представила доказательства невозможности проставления ею электронных цифровых подписей в тех платежных поручениях: в тот день она также отсутствовала на рабочем месте в связи с нахождением в ежегодном оплачиваемом отпуске – из аэропорта Домодедово вылетела с семьей на отдых в Хургаду (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 12.11.2015 № А05-11992/2012).

Вывод: при наличии доказательств того, что бухгалтер не имел возможности воспользоваться электронной подписью, он не может быть привлечен к субсидиарной ответственности.

Пример № 2

В рамках дела о банкротстве компании конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности главного бухгалтера и гендиректора путем взыскания с них солидарно более 22 млн рублей.

Суд первой инстанции удовлетворил это заявление частично: взыскал 5,7 млн рублей, но не в качестве меры субсидиарной ответственности, а в виде возмещения причиненных компании убытков.

Однако апелляционный суд отменил его решение.

Он внял доводам главбуха, что суд ошибочно признал ее контролирующим компанию лицом. Будучи ответственной за бухучет согласно договору об оказании услуг, она лишь занималась подготовкой бухгалтерской и налоговой отчетности на основании предоставляемых ей документов. Обязательные для гендиректора указания не давала и действия компании путем оказания влияния на руководителя или членов органов управления не определяла.

Факт ненадлежащего выполнения бухгалтером обязанности по уплате и исчислению налогов не означает, что он причинила организации убытки. Претензии компании по качеству оказанных бухгалтерских услуг могут быть предъявлены к ней в отдельном судопроизводстве, а не как к контролирующему лицу в рамках дела о банкротстве (Постановление Семнадцатого ААС от 12.04.2019 № 17АП-5654/2018-АК).

Вывод: хотя главные бухгалтеры с недавних пор и упоминаются в законе о банкротстве в качестве лиц, на которых могут быть переложены долги компании, но фактически доказать, что они контролировали деятельность фирмы, сложно. Статус главбуха о таком контроле не свидетельствует, а находить другие свидетельства контроля конкурсные управляющие пока не научились.