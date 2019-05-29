С резервным каналом сдавать отчетность вовремя легко

Компания «Такском» поможет предпринимателям в течение года вовремя сдавать отчетность во все государственные органы в случае непредвиденных обстоятельствах у действующего оператора.

«Такском» предложил резервный канал для обмена со всеми подразделениями ГКО. В резервном канале предусмотрена быстрая регистрация и онлайн-оплата. Для работы подойдет уже действующая электронная подпись. Загрузка отчетов возможна из другой системы отчетности в xml-формате. В течение года через любой браузер в удобном личном кабинете можно быстро отправить до десяти отчетов или перейти на иной удобный тариф.

«За двадцать лет работы на рынке электронного документооборота мы научились предвосхищать потребности клиентов. Резервный канал избавит от нештатных ситуаций в период отчетности, обеспечит своевременную отправку электронных документов контролирующим органам», − прокомментировал руководитель коммерческого департамента Константин Головкин.