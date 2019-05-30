Клерк.Ру

Зачем нужен бухучет в бизнесе: ответы для начинающих

Сегодня я расскажу о том, нужен ли бухгалтер компании и, главное, зачем бухгалтерский учет необходим в любой организации.

От каких проблем избавит бухучет бизнес? 

Налоговые проверки становятся жестче. Научитесь защищать себя в онлайн-курсе «Клерка» — «Налоговые проверки. Тактика защиты».

Посмотрите рассказ о курсе от его автора Ивана Кузнецова, налогового эксперта, который раньше работал в ОБЭП.

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