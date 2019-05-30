Зачем нужен бухучет в бизнесе: ответы для начинающих

как я поняла, речь идет о 2013-15 годах. В то время банки не лютовали по 115ФЗ так, как сейчас. Н...
И хоть я не собираюсь пользоваться Энтерой и им подобными, хочется поставить Энтере большой плюс ...
на мой взгляд-заморочек добавили еще больше, чтобы всех и вся запутать... Я то думала НК перепишу...
Не вся автоматизация одинаково полезна )). Наш сервис не исключает работы профессионального бухга...
Фигня есть такая - налоговые каникулы.
закинула денежку, Клерк держись!!!! уже 10 лет я ваша горячая поклонница! ...
Пока желания не возникает, ваши фразы похожи на советские лозунги....
Конечно, мы не берем денег за попробовать. Свяжитесь с нами любым удобным способом и мы бесплатно...
о запрете ни кто не говорит. Минкомсвязи в конкретном случаи предложила несколько путей решения д...
Ну-ну, в налоговой тоже автоматизацию ввели - автоматом списывают и блокируют счета. "Это програм...
Время на обработку сервисом таких документов увеличится не значительно, а вот сэкономленное Вами ...
Доначисленный НДФЛ платить за счет средств предприятия! Хм, и с физика еще удержать.Агентство по ...
Работаю 3 раза в неделю в офисе, остальное время в свободном полете. Удаленка в том числе. ...
100 документов около 100 минут, но в это время вы сможете заниматься другими делами, а затем внес...
Какая ставка "0%" по УСН? Такое ощущение, что вы, как та налоговая программа, не ведаете, что пиш...
В этом деле у меня больше вопросов не адвокату, не к его подзащитному. Адвокат молодец, бьется за...
А как можно узнать по бухгалтерской отчетности внесение денег в кассу и их использование? Все ден...
Я бы еще дополнила (уточнила) весь «процесс» закрепляем в ЛНА: в БУ: обязанность создавать резерв...
В нашем случае это не совсем так. Мы предоставляем качественный инструмент, который помогает бухг...
Призывы к отставке Мишустина уже звучали?Сдал Декларацию по УСН за 2018 как ИП. Ставка "0%"Запрос...
Мы предоставляем свой сервис практически для любой программы. Более того большинство этих програм...
Оооо, это волшебное слово "бесплатно"...
Видимо до Вас кто-то уже заботливо заполнил все справочники, и работаете Вы с фиксированным ассор...
Добрый день! Прочитал статью и комментарии, повеселило, как говорится в ФНС ОП новое, а методы ст...
Ну что вы наезжаете на человека? У него тут работа, почитайте его комменты. Посочувствуем простым...
Уважаемый адвокат уточняющий вопрос к вам, чтобы развеять сомнения в отношении вашего подзащитног...
"1984" Дж. Оруэлл ... теперь вот думаешь - а утопия ли это?
Потому что ваши хозяева не могут закрыть домены сом? Это просто здорово, что хоть куда-то еще не ...
Вполне разумное поведение, на данном этапе. Обратная ситуация совершенно абсурдна по своей сути, ...
В Starlink впечатляет рукотворность.
Уважаемый адвокат уточняющий вопрос к вам, чтобы развеять сомнения в отношении вашего подзащитног...
Также увеличен период формирования чека с одного до десяти календарных дней после завер...
то есть только говороить как было классно и нудеть как все плохо ... ну ну ...
Что же Вы до сих пор посещаете такой "мерзкий" сайт? Есть другие, более цензурные и вежливые инте...
у меня получилось дозвониться по внутреннему телефону из налоговой, прям сразу трубку берут) и ту...