Вопросы-ответы про «1С:ЗУП» за прошедшую неделю

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Где в «1С:ЗУП» ред. 3.1 зарегистрировать поступившие от ФСС суммы возмещения расходов на выплату страхового обеспечения для отражения в РСВ?

Для регистрации возмещения пособий от ФСС предназначен документ «Получение возмещения пособий от ФСС» («Налоги и взносы» — «Получение возмещения пособий от ФСС»).

В поле «Дата» нужно указать дату поступления возмещения на расчетный счет страхователя..

После проведения документа сумма возмещения отражается в Приложении 2 (строка 080) к разделу 1 расчета по страховым взносам в том периоде, в который входит дата поступления на расчетный счет страхователя.

В «1С:ЗУП» ред. 3.1 при формировании «Расчета 4-ФСС» по филиалу не заполняется на титульном листе поле «Регистрационный номер страхователя». Где заполнить это поле в программе, чтобы было автоматическое заполнение в отчете?

Следует зайти в раздел «Организации» («Настройка» — «Организации»). Затем двойным кликом левой кнопки мыши открыть необходимый филиал. Потом нажать на закладку "Фонды«.В разделе «Фонд социального страхования» необходимо заполнить поле «Дополнительный код»Далее нажатьЗаписать и закрыть«.

При формировании «Расчета 4-ФСС» поле «Регистрационный номер страхователя» заполняется автоматически.

Как в «1С:ЗУП» ред. 3.1 автоматически заполнить строку 9 в Таблице 3 «Расчета 4-ФСС»?

В строке 9 отражаются расходы, произведенные страхователем на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Для этой строки автоматическое заполнение не предусмотрено. Поэтому данные вводятся вручную.

Необходимо обратить внимание на то, что после внесения информации в строку 9 (графа 4) еще необходимо заполнить вручную и строку 15 Таблицы 2 «Расчета 4-ФСС».

В «1С:ЗУП» ред. 3.1 с помощью какого документа можно отразить факт уплаты страховых взносов на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний для отражения информации в «Расчете 4-ФСС» о суммах уплаченных взносов?

Следует зайти в: «Налоги и взносы» - «Уплата страховых взносов в фонды». Затем создать документ «Уплата страховых взносов в фонды».

В поле «Вид платежа» нужно выбрать «ФСС, страхование от несчастных случаев». Далее корректно заполнить все поля документа. Потом нажать на «Провести и закрыть».

При формировании «Расчета 4-ФСС» в строке 16 Таблицы 2 будет указана информация по сумме перечисленных взносов на лицевой счет территориального органа ФСС с указанием даты и номера платежных поручений и суммы платежа.

Как в системе «1С:Зарплата и управление персоналом» настроить формирование отчета «График отпусков (Т-7)» по дате начала отпуска (графа 6)?

Нужно зайти в: «Кадры» - «Кадровые отчеты» - График отпусков (Т-7)». Далее нажать «Сформировать».

Затем: «Еще» - «Прочее» - «Изменить вариант отчета».

В структуре отчета должно быть указано так:

Далее следует нажать «Завершить редактирование». Затем сформировать «График отпусков (Т-7)».

Потом сохранить измененный вариант отчета («Еще» - «Варианты отчета» - «Сохранить вариант отчета»).

Далее следует изменить наименование отчета и нажать на «Сохранить».

Сохраненный вариант отчета появится в списке «Кадровых отчетов».