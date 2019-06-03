Вопросы-ответы про «1С:ЗУП» за прошедшую неделю

Консультанты компании «Первый Бит» дают пошаговые инструкции.
Где в «1С:ЗУП» ред. 3.1 зарегистрировать поступившие от ФСС суммы возмещения расходов на выплату страхового обеспечения для отражения в РСВ?Для регистрации возмещения пособий от ФСС предназначен документ «Получение возмещения пособий от ФСС» («Налоги и взносы» — «Получение возмещения пособий от ФСС»).
В поле «Дата» нужно указать дату поступления возмещения на расчетный счет страхователя..
После проведения документа сумма возмещения отражается в Приложении 2 (строка 080) к разделу 1 расчета по страховым взносам в том периоде, в который входит дата поступления на расчетный счет страхователя.
В «1С:ЗУП» ред. 3.1 при формировании «Расчета 4-ФСС» по филиалу не заполняется на титульном листе поле «Регистрационный номер страхователя». Где заполнить это поле в программе, чтобы было автоматическое заполнение в отчете?Следует зайти в раздел «Организации» («Настройка» — «Организации»). Затем двойным кликом левой кнопки мыши открыть необходимый филиал. Потом нажать на закладку "Фонды«.В разделе «Фонд социального страхования» необходимо заполнить поле «Дополнительный код». Далее нажать"Записать и закрыть«.
При формировании «Расчета 4-ФСС» поле «Регистрационный номер страхователя» заполняется автоматически.
Как в «1С:ЗУП» ред. 3.1 автоматически заполнить строку 9 в Таблице 3 «Расчета 4-ФСС»?В строке 9 отражаются расходы, произведенные страхователем на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Для этой строки автоматическое заполнение не предусмотрено. Поэтому данные вводятся вручную.
Необходимо обратить внимание на то, что после внесения информации в строку 9 (графа 4) еще необходимо заполнить вручную и строку 15 Таблицы 2 «Расчета 4-ФСС».
В «1С:ЗУП» ред. 3.1 с помощью какого документа можно отразить факт уплаты страховых взносов на социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний для отражения информации в «Расчете 4-ФСС» о суммах уплаченных взносов?Следует зайти в: «Налоги и взносы» - «Уплата страховых взносов в фонды». Затем создать документ «Уплата страховых взносов в фонды».
В поле «Вид платежа» нужно выбрать «ФСС, страхование от несчастных случаев». Далее корректно заполнить все поля документа. Потом нажать на «Провести и закрыть».
При формировании «Расчета 4-ФСС» в строке 16 Таблицы 2 будет указана информация по сумме перечисленных взносов на лицевой счет территориального органа ФСС с указанием даты и номера платежных поручений и суммы платежа.
Как в системе «1С:Зарплата и управление персоналом» настроить формирование отчета «График отпусков (Т-7)» по дате начала отпуска (графа 6)?Нужно зайти в: «Кадры» - «Кадровые отчеты» - График отпусков (Т-7)». Далее нажать «Сформировать».
Затем: «Еще» - «Прочее» - «Изменить вариант отчета».
В структуре отчета должно быть указано так:
Далее следует нажать «Завершить редактирование». Затем сформировать «График отпусков (Т-7)».
Потом сохранить измененный вариант отчета («Еще» - «Варианты отчета» - «Сохранить вариант отчета»).
Далее следует изменить наименование отчета и нажать на «Сохранить».
Сохраненный вариант отчета появится в списке «Кадровых отчетов».
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