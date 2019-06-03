Когда проблемы банка могут стать проблемой для налогоплательщика

Столкнуться с трудностями может любая организация. Но когда проблемы возникают у банков, пострадать могут клиенты: по платежкам деньги с расчетных счетов списываются, а до бюджета не доходят. Это касается и случаев оплаты предприятием (ИП) налогов через кредитные организации, которые не имеют возможности исполнить обязанность по перечислению денежных средств в бюджет.

ФНС направила инспекциям обзор сложившейся судебной практики по вопросу признания (непризнания) исполненной налоговой обязанности налогоплательщиками, в случае оплаты ими налогов через кредитные организации, которые не имеют возможности исполнить обязанность по перечислению денежных средств в бюджет. Это письмо ФНС России от 29.03.2019 N СА-4-7/5804.

Ссылаясь на позицию Конституционного суда РФ и решения Верховного суда РФ, налоговая служба привела примеры добросовестного и недобросовестного поведения налогоплательщика.

По количеству счетов

Налогоплательщик считается, а его обязанность по уплате налогов и взносов исполненной, если:

счет единственный;

есть другой счет, но он не используется в деятельности либо на нем недостаточно средств;

счет в проблемном банке является обычным счетом для расчетов с бюджетами, контрагентами, работниками;

на счет в это же время были зачислены средства от контрагентов;

у налогоплательщика открыто несколько счетов, но все в одном банке;

у налогоплательщика есть депозит в том же банке.

налогоплательщика будут говорить такие обстоятельства:

есть другой счет с достаточным остатком средств либо счет, который используется в обычной деятельности;

на счет поступили переводы со счетов взаимозависимых лиц;

в тот же день открыт счет в другом банке.

По информации о проблемах банка

Налогоплательщик считается, а его обязанность по уплате налогов и взносов исполненной, если:

сообщения о проблемах банка было только в узкоспециализированных СМИ и на сайте ЦБ РФ либо в авторских статьях;

сообщения в СМИ появились после предъявления платежек.

налогоплательщика будут говорить такие обстоятельства:

информация об отключении банка от системы банковских платежей, об ограничении по депозитам появилась в СМИ до предъявления платежек;

налогоплательщик как третье лицо участвовал в другом деле, связанном с проблемами банка.

По суммам платежей и порядку оплаты

Налогоплательщик считается, а его обязанность по уплате налогов и взносов исполненной, если:

платежки, представленные на несколько дней ранее, были исполнены;

уплата произведена по суммам, указанным в требованиях, или в отчетности;

платежи произведены за длительное (от месяца и более) время до отзыва лицензии;

платежи внесены досрочно, но всегда платил раньше срока;

инспекция, пытаясь взыскать неполученные налоги, предъявила инкассовое поручение в этот же банк.

налогоплательщика будут говорить такие обстоятельства:

в платежке указана сумма, значительно превышающая обязанность по уплате налога или взноса;

платежи внесены заранее, хотя раньше вносились либо вовремя, либо вообще с опозданием;

налоги и взносы уплачены до окончания отчетного периода либо задолго до подачи декларации, т.е. без расчета реальной обязанности;

должен был платить ежемесячно, а заплатил единовременно;

за один день уплатил налогов и взносов на слишком крупную для себя сумму.

В своем письме ФНС указывает, что сложившаяся судебнаяосведомленности налогоплательщика об имеющихся проблемах у обслуживающего банка и недобросовестном поведении налогоплательщика при осуществлении платежей в бюджет, через «проблемный» банк.

В письме приводятся ссылки на решения судов, в которых обязанность по уплате налогов и взносов признана исполненной так и решения, в которых обязанность по уплате налогов и взносов признана не исполненной.

Рекомендация:

Ознакомиться с Письмом и применять на практике выводы указанные ФНС.