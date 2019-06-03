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Когда проблемы банка могут стать проблемой для налогоплательщика

Столкнуться с трудностями может любая организация. Но когда проблемы возникают у банков, пострадать могут клиенты: по платежкам деньги с расчетных счетов списываются, а до бюджета не доходят. Это касается и случаев оплаты предприятием (ИП) налогов через кредитные организации, которые не имеют возможности исполнить обязанность по перечислению денежных средств в бюджет.

ФНС направила инспекциям обзор сложившейся судебной практики по вопросу признания (непризнания) исполненной налоговой обязанности налогоплательщиками, в случае оплаты ими налогов через кредитные организации, которые не имеют возможности исполнить обязанность по перечислению денежных средств в бюджет. Это письмо ФНС России от 29.03.2019 N СА-4-7/5804.

Ссылаясь на позицию Конституционного суда РФ и решения Верховного суда РФ, налоговая служба привела примеры добросовестного и недобросовестного поведения налогоплательщика.

По количеству счетов

Налогоплательщик считается добросовестным, а его обязанность по уплате налогов и взносов исполненной, если:

  • счет единственный;
  • есть другой счет, но он не используется в деятельности либо на нем недостаточно средств;
  • счет в проблемном банке является обычным счетом для расчетов с бюджетами, контрагентами, работниками;
  • на счет в это же время были зачислены средства от контрагентов;
  • у налогоплательщика открыто несколько счетов, но все в одном банке;
  • у налогоплательщика есть депозит в том же банке.
О недобросовестности налогоплательщика будут говорить такие обстоятельства:

  • есть другой счет с достаточным остатком средств либо счет, который используется в обычной деятельности;
  • на счет поступили переводы со счетов взаимозависимых лиц;
  • в тот же день открыт счет в другом банке.

По информации о проблемах банка

Налогоплательщик считается добросовестным, а его обязанность по уплате налогов и взносов исполненной, если:

  • сообщения о проблемах банка было только в узкоспециализированных СМИ и на сайте ЦБ РФ либо в авторских статьях;
  • сообщения в СМИ появились после предъявления платежек.
О недобросовестности налогоплательщика будут говорить такие обстоятельства:

  • информация об отключении банка от системы банковских платежей, об ограничении по депозитам появилась в СМИ до предъявления платежек;
  • налогоплательщик как третье лицо участвовал в другом деле, связанном с проблемами банка.

По суммам платежей и порядку оплаты

Налогоплательщик считается добросовестным, а его обязанность по уплате налогов и взносов исполненной, если:

  • платежки, представленные на несколько дней ранее, были исполнены;
  • уплата произведена по суммам, указанным в требованиях, или в отчетности;
  • платежи произведены за длительное (от месяца и более) время до отзыва лицензии;
  • платежи внесены досрочно, но всегда платил раньше срока;
  • инспекция, пытаясь взыскать неполученные налоги, предъявила инкассовое поручение в этот же банк.
О недобросовестности налогоплательщика будут говорить такие обстоятельства:

  • в платежке указана сумма, значительно превышающая обязанность по уплате налога или взноса;
  • платежи внесены заранее, хотя раньше вносились либо вовремя, либо вообще с опозданием;
  • налоги и взносы уплачены до окончания отчетного периода либо задолго до подачи декларации, т.е. без расчета реальной обязанности;
  • должен был платить ежемесячно, а заплатил единовременно;
  • за один день уплатил налогов и взносов на слишком крупную для себя сумму.
В своем письме ФНС указывает, что сложившаяся судебная практика исходит из обязанности представления налоговыми органами доказательств осведомленности налогоплательщика об имеющихся проблемах у обслуживающего банка и недобросовестном поведении налогоплательщика при осуществлении платежей в бюджет, через «проблемный» банк.

В письме приводятся ссылки на решения судов, в которых обязанность по уплате налогов и взносов признана исполненной так и решения, в которых обязанность по уплате налогов и взносов признана не исполненной.

Рекомендация:

Ознакомиться с Письмом и применять на практике выводы указанные ФНС.

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