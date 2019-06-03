Когда проблемы банка могут стать проблемой для налогоплательщика

Столкнуться с трудностями может любая организация. Но когда проблемы возникают у банков, пострадать могут клиенты: по платежкам деньги с расчетных счетов списываются, а до бюджета не доходят. Это касается и случаев оплаты предприятием (ИП) налогов через кредитные организации, которые не имеют возможности исполнить обязанность по перечислению денежных средств в бюджет.
ФНС направила инспекциям обзор сложившейся судебной практики по вопросу признания (непризнания) исполненной налоговой обязанности налогоплательщиками, в случае оплаты ими налогов через кредитные организации, которые не имеют возможности исполнить обязанность по перечислению денежных средств в бюджет. Это письмо ФНС России от 29.03.2019 N СА-4-7/5804.
Ссылаясь на позицию Конституционного суда РФ и решения Верховного суда РФ, налоговая служба привела примеры добросовестного и недобросовестного поведения налогоплательщика.
По количеству счетовНалогоплательщик считается добросовестным, а его обязанность по уплате налогов и взносов исполненной, если:
- счет единственный;
- есть другой счет, но он не используется в деятельности либо на нем недостаточно средств;
- счет в проблемном банке является обычным счетом для расчетов с бюджетами, контрагентами, работниками;
- на счет в это же время были зачислены средства от контрагентов;
- у налогоплательщика открыто несколько счетов, но все в одном банке;
- у налогоплательщика есть депозит в том же банке.
- есть другой счет с достаточным остатком средств либо счет, который используется в обычной деятельности;
- на счет поступили переводы со счетов взаимозависимых лиц;
- в тот же день открыт счет в другом банке.
По информации о проблемах банкаНалогоплательщик считается добросовестным, а его обязанность по уплате налогов и взносов исполненной, если:
- сообщения о проблемах банка было только в узкоспециализированных СМИ и на сайте ЦБ РФ либо в авторских статьях;
- сообщения в СМИ появились после предъявления платежек.
- информация об отключении банка от системы банковских платежей, об ограничении по депозитам появилась в СМИ до предъявления платежек;
- налогоплательщик как третье лицо участвовал в другом деле, связанном с проблемами банка.
По суммам платежей и порядку оплатыНалогоплательщик считается добросовестным, а его обязанность по уплате налогов и взносов исполненной, если:
- платежки, представленные на несколько дней ранее, были исполнены;
- уплата произведена по суммам, указанным в требованиях, или в отчетности;
- платежи произведены за длительное (от месяца и более) время до отзыва лицензии;
- платежи внесены досрочно, но всегда платил раньше срока;
- инспекция, пытаясь взыскать неполученные налоги, предъявила инкассовое поручение в этот же банк.
- в платежке указана сумма, значительно превышающая обязанность по уплате налога или взноса;
- платежи внесены заранее, хотя раньше вносились либо вовремя, либо вообще с опозданием;
- налоги и взносы уплачены до окончания отчетного периода либо задолго до подачи декларации, т.е. без расчета реальной обязанности;
- должен был платить ежемесячно, а заплатил единовременно;
- за один день уплатил налогов и взносов на слишком крупную для себя сумму.
В письме приводятся ссылки на решения судов, в которых обязанность по уплате налогов и взносов признана исполненной так и решения, в которых обязанность по уплате налогов и взносов признана не исполненной.
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