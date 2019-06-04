7 веских причин выбрать тариф «Комфортный» от «Такском»

В обновленной линейке тарифов оператора электронной отчетности «Такском» найти подходящее решение может каждый. Проведя анализ потребительских предпочтений, компания «Такском» выяснила, какое соотношение цены и наполненности требуется для оптимального тарифного плана для разного вида организаций.

Новый годовой тариф «Комфортный» подходит компаниям, которые сдают отчетность в ФНС, ПФР и ФСС, и хотят сделать свою работу еще проще и удобнее без лишних затрат.

1. Неограниченная отправка отчетов. Вы можете отправлять сколько угодно отчетов в любые подразделения ФНС, ПФР, ФСС, отвечать на письма и истребования. Отправляйте отчеты по всем обособленным подразделениям одного юридического лица в любое количество региональных инспекций в рамках одного тарифа.

2. Безлимитная замена электронной подписи. Изменились реквизиты компании или сменился руководитель? Мы заменим ваш сертификат бесплатно, столько раз, сколько это будет необходимо. Электронная подпись, лицензия «КриптоПро» и полное обслуживание сертификата входят в тариф.

3. Льготная версия тарифа для специальных режимов, новых и бюджетных организаций. Если вы работаете на специальных налоговых режимах, получаете бюджетные средства или зарегистрированы в ЕГРЮЛ/ЕГРИП не более 180 дней, подключитесь к тарифу «Комфортный.Спецрежим» и вы цена вас приятно удивит.

4. Современное и удобное программное решение для сдачи отчетности «Онлайн-спринтер». Быстрая настройка рабочего места, интуитивно понятный интерфейс, всегда актуальные формы отчетов, совместимость с учетными системами, а главное, возможность работать с любого компьютера из любой точки земного шара с помощью защищенного личного кабинета – все это «Онлайн-Спринтер».

5. Доступ к полной информации о контрагентах. Проверяйте своих контрагентов в один клик. Полная информация о компании и учредителях, выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, судебная документация, рейтинг надежности, наличие и отзыв лицензий – это и многое другое доступно в сервисе «Такском-Досье», полная версия которого входит в тариф. Вы будете знать о своих контрагентах все!

6. Юридически значимый электронный документооборот. Оцените все удобство электронного документооборота с контрагентами. В тариф «Комфортный» включены 5 000 исходящих документов и сервис от ведущего оператора ЭДО «Такском-Файлер». Весь мир отказывается от бумаги и переходит на цифру, присоединяйтесь к ведущим компаниям!

7. Круглосуточная поддержка без выходных и праздников. Где бы вы ни находились, в любое время дня и ночи специалисты технической поддержки «Такском» готовы оказать вам квалифицированную помощь, проконсультировать и ответить на все ваши вопросы. Просто позвоните, и мы решим все ваши проблемы.

Узнать больше о новых тарифных планах и дополнительных опциях можно на странице сайта «Такском».