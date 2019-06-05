Отказы в ликвидации ООО: что советуют бухгалтерам

Обзор самых важных топиков недели в «Красном уголке бухгалтера».
Как отправить учредителя в отпуск за счёт организации?Вот и наступает период отпусков.
Порой за счет организации в отпуск собирается учредитель. За учредителя, который будет отдыхать, конечно, порадуемся, а вот как бухгалтерии корректно отразить расходы по путешествию?
Учредитель оплатил себе любимому билеты на отдых с р/с ООО (ОСНО). Директор-подписант ему полностью подчиняется.Один из вариантов отражения в учёте — это в счёт дивидендов.
Как это вот лучше вы бы оформили?
Ручки чешутся включить это вот все в доход подписанта и обложить НДФЛ и взносами, или попытаться натянуть сову на глобус (зачекнуто*), в смысле, оформить командировку?
И если у нас командировка «в производственных» целях на курорте, чтобы такого написать в приказе? Командировочные удостоверения же отменили, я не путаю?
Что скажете?
Согласно п.1 ст.28 Закона 14-ФЗ общество в праве:
- ежеквартально;
- раз в полгода;
- раз в год
Как видим, самый минимальный период выплаты дивидендов — это ежеквартально.
Второй вариант — подарок, как и рекомендует Наталия:
«Подарок проще, с займом потом что-то делать надо. Если учредитель единственный, то и решения никакого не надо. Договор дарения в письменной форме сделать, сумма ведь больше 3000 руб. минус 4000 руб. необлагаемых, с остальной суммы рассчитать НДФЛ и до 1 марта в налоговую информацию, о невозможности удержать НДФЛ. На этом решена будет проблема».
Третье решение вопроса — заём.
Здесь важно помнить, что беспроцентный заём в итоге может выходить дороже, чем с процентами, т.к. необходимо будет уплачивать НДФЛ в размере 35% от суммы материальной выгоды.
Какие могут быть причины для отказа в добровольной ликвидации ООО?Ликвидация ООО состоит из ряда этапов, важных процедур, документального оформления, несоблюдение которых может стать причиной отказа при добровольном закрытии.
Помоги, любимое комьюнити. Единственный учредитель принял решение о ликвидации ООО. Назначил себя ликвидатором. Подал в регорган форму Р15001. Получил отказ по основаниям «Представлены недостоверные сведения». При условии, что данные о себе и ООО он отразил правильно, строго по документам, в чем может быть причина отказа?Если регистрирующий орган отказал в ликвидации с формулировкой «Представлены недостоверные сведения», в чем может быть загвоздка?
- Коллегам приходили отказы за заполнение сведений о заявителе:
- Неверный формат телефонного номера:
- Задвоение ИНН:
- Не заполнены поля с номером телефона, электронного адреса:
- Недавняя смена паспорта, прописки, т.к. данные могли еще не попасть в базу налоговиков.
Рекомендую позвонить в регорган, и по телефону выяснить причину. На практике сталкивалась, что прозвонив в юридический отдел регистрирующего органа, сотрудники сразу объясняют причину отказа.
По договору ГПХ может быть запись в трудовой книжке?
Добрый день, коллеги. Молодой сотрудник работал по договору ГПХ, просит завести и сделать запись в трудовой книжке при увольнении. Да, понимаю, что отношения не попадают под действия ТК РФ. Дать еще справку, кроме договора? А если в трудовой написать, что работал по договору ГПХ — это фигня, да? Может, кадровики подскажут что. Хочется парню помочь.Привлекая нового сотрудника к работе, с ним заключают договор — это может быть трудовой договор или договор гражданско-правового характера.
Договор ГПХ представляет собой соглашение между заказчиком и исполнителем на выполнение определенного объёма работы за оговоренное вознаграждение. Все отношения с работником регулируются Гражданским кодексом РФ.
При договоре ГПХ никак записей в трудовой книжке не делается. А период работы по договору ГПХ включается в страховой стаж, дающий право на пенсию.
Для документального оформления взаимоотношений с работником достаточно только договора ГПХ. Договор, как правило, прекращается после подписания акта — приёмки выполненных работ, т.к. заключается на период выполнения работ или оказания услуг (ст.708, ст. 783 ГК РФ).
А для того, чтобы новому работодателя /заказчику работник мог показать подтвердить свой опыт, можно написать рекомендательное письмо, как и рекомендует Наталья:
«Выпишите ему рекомендательное письмо на фирменном бланке с указанием всех его замечательных качеств и способностей».
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