Согласие работника на отзыв из отпуска: образец и правила оформления

Ежегодный оплачиваемый отдых — право каждого работника. Но в случае необходимости работодатель может принять решение его прервать и вызвать сотрудника для выполнения определенной работы. Перечень ситуаций, в которых человека могут попросить выйти на работу, на уровне закона не утвержден, поэтому компании самостоятельно решают, когда им нужен сотрудник настолько, что можно прервать его законные каникулы. Чаще всего это непредвиденная или экстренная ситуация, авария, срочная командировка или неожиданная проверка. Какая причина бы ни была, работодатель должен получить согласие сотрудника на отзыв из отпуска (образец с необходимыми пояснениями представлен ниже).

Кого нельзя отзывать даже при наличии согласия

Ст. 125 ТК РФ позволяет вызвать сотрудника, если он оформит письменное согласие на вызов из отпуска (образец рассмотрим чуть позже). Одновременно в ней перечислены категории лиц, которых запрещено вызывать на работу во время оплачиваемого отдыха. К ним относятся:

несовершеннолетние;

беременные;

вредники.

Даже если начальник договорится и льготник напишет заявление-согласие на отзыв из отпуска, образец при этом будет составлен корректно, при первой же проверке инспекторы ГИТ за такое нарушение норм ТК РФ могут оштрафовать организацию и ее должностных лиц по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Руководству грозят санкции на сумму до 5000 руб., а юридическому лицу — до 50 000 руб.

Как оформить согласие

Чтобы вернуть человека на работу, на предприятии должен появиться какой-то документ (распоряжение или докладная записка), объясняющий необходимость отзыва работника. Мы подготовили пример такой докладной. Ее главные пункты — причина отзыва, сведения о сотруднике, дата его выхода на работу.

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Получив такое обращение, руководитель решает, стоит ли вызывать подчиненного. Если причина веская и без специалиста не обойтись, то в резолюции он отдает распоряжение найти нужного сотрудника и сообщить ему о необходимости прервать отдых.

Как именно уведомлять работника, в нормативных документах не сказано. Поэтому можно сделать это по телефону или в письменном виде, например направив телеграмму или письмо на электронную почту.

Когда работник появится, ему нужно написать согласие об отзыве из отпуска.

Согласие работника на отзыв из отпуска, образец

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Работодатель имеет право и другим образом получить согласие на выход из отпуска, образец уведомления о необходимости прервать отпуск можно отправить работнику, который в этом же документе выразит согласие с решением.

Уведомление-согласие об отзыве из отпуска, образец

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Оформляем приказ

Когда работник дал согласие, остается оформить приказ о досрочном выходе на работу. Поскольку единой формы для такого случая нет, работодатели издают приказ с учетом требований, установленных в организации. Главными реквизитами такого распоряжения будут:

причина отзыва сотрудника;

дата выхода;

время предоставления неиспользованных дней отдыха.

С приказом обязательно нужно ознакомить работника.

Приказ о досрочном выходе на работу, образец

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Изменения в кадровых документах

Приказ — основание для дальнейших действий кадровика. Ему необходимо внести изменения в график отпусков, дописав сведения о досрочном прекращении отдыха в графы 8, 9 и 10 формы Т-7. Как вносить изменения, видно на картинке:

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Сведения об отзыве также вписываются в личную карточку сотрудника. В раздел VIII формы № Т-2 вписывают, сколько дней было использовано, на каком основании выходные были прерваны (реквизиты соответствующего приказа).

Все дни, когда человек трудился, в табеле учета рабочего времени необходимо обозначать кодом «Я» или «01».

Перерасчет отпускных

За три дня до отпуска выдают отпускные. Они рассчитываются, исходя из среднего заработка за отработанный год. Если отдых прервали, работнику начинают начислять заработную плату, но с учетом выплаченных отпускных. Требовать вернуть деньги никто не может.

По итогам отработанного периода человек может ничего не получить. Зато когда он пойдет отгуливать оставшиеся дни, ему снова выплатят отпускные. Но расчет суммы осуществляют уже исходя из другого расчетного периода.