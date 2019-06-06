Как в 2019-м пересчитать налоги по пересмотренной кадастровой стоимости

С 1 января 2019 изменились правила применения кадастровой стоимости, установленной решениями комиссии или суда, в целях налогообложения (Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 334-ФЗ о внесении изменений в НК РФ).

В чем принципиальная разница по сравнению с ранее действующими положениями?

Как известно, налогоплательщик налога на имущество и/или земельного налога, не согласный с размером кадастровой стоимости объекта недвижимости/земельного участка, определенной в результате массовой оценки, вправе привлечь независимого оценщика для определения рыночной стоимости объекта и затем обратиться с заявлением о пересмотре кадастровой стоимости в комиссию при Росреестре либо в суд.

До 1 января 2019 г. измененная комиссией или судом кадастровая стоимость могла быть применена в целях налогообложения, начиная с года, в котором подано заявление о ее оспаривании. Под датой подачи заявления понималась дата обращения в первый орган.

Например, обратились в комиссию, комиссия отказала в пересмотре, в итоге кадастровая стоимость была изменена только в судебном порядке. В этом случае датой подачи заявления будет считаться дата обращения в комиссию. При этом рыночная стоимость объектов недвижимости и земельных участков устанавливалась комиссией или судом на дату, по состоянию на которую была ранее установлена кадастровая стоимость (дата массовой оценки в субъекте РФ).

Например, заявление в комиссию о пересмотре кадастровой стоимости земельного участка было подано в сентябре 2017. Отрицательное решение комиссии пришлось обжаловать в судебном порядке. Решение суда вступило в законную силу в марте 2018 г. При этом рыночная стоимость устанавливалась на 01.01.2015 (дату определения кадастровой стоимости). Соответственно, для целей налогообложения кадастровая стоимость применялась с 01.01.2015.

В такой ситуации после получения решения о пересмотре кадастровой стоимости налогоплательщик мог представить в налоговый орган уточненную декларацию и пересчитать земельный налог с 01.01.2017.

Как сейчас?

Измененная комиссией или судом кадастровая стоимость учитывается при определении налоговой базы, начиная с даты начала применения кадастровой стоимости для целей налогообложения (даты массовой оценки). При этом сведения об измененной стоимости должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Согласно пункту 6 статьи 3 Закона № 334-ФЗ положения пункта 15 статьи 378.2, пункта 1.1 статьи 391 и пункта 2 статьи 403 НК РФ, устанавливающие порядок применения измененной в течение налогового периода кадастровой стоимости, подлежат применению к сведениям об изменении кадастровой стоимости, внесенным в ЕГРН по основаниям, возникшим с 1 января 2019 года.

Такими основаниями являются, в том числе, решения комиссии и суда. Следовательно, если изменения в отношении кадастровой стоимости внесены в ЕГРН после 01.01.2019, применить новую стоимость можно в отношении прошлых налоговых периодов, начиная с даты установления кадастровой стоимости. Это правило распространяется, в том числе, на ситуации, когда заявление о пересмотре подавалось до 01.01.2019. Важно, чтобы основание для внесения изменений возникло после 01.01.2019.

Применительно к судебному акту датой возникновения основания будет считаться дата вступления в силу судебного акта. В связи с этим, если решение суда оспаривалось в апелляционном порядке, то для применения новых правил достаточно, чтобы апелляционное определение было вынесено после 01.01.2019.

Пример

Плательщик земельного налога, не согласившись с установленным размером кадастровой стоимости своего земельного участка, обратился в 2018 году с заявлением о ее пересмотре сначала в комиссию при Росреестре, а затем в суд, поскольку комиссия в пересмотре отказала. Решение суда оспаривалось в апелляционном порядке, итоговое определение вынесено 11.01.2019. На основании решения суда в январе 2019 в ЕГРН внесены соответствующие изменения. Стоимость определена по состоянию на 01.01.2015.

В рассматриваемой ситуации налогоплательщик имеет возможность пересмотреть свои налоговые обязательства по земельному налогу не только за 2018 (год, в котором было подано заявление о пересмотре кадастровой стоимости), но и за прошлые налоговые периоды. Однако некоторые ограничения для него все-таки имеются.

Следует учитывать положения пункта 2.1 статьи 52 НК РФ (в редакции Закона № 334-ФЗ), согласно которому перерасчет сумм ранее исчисленного земельного налога и налога на имущество физических лиц для налогоплательщиков — физических лиц осуществляется не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления в связи с перерасчетом, а также положения пункта 7 статьи 78 НК РФ, устанавливающего трехлетний срок для подачи заявления о зачете (возврате) излишне уплаченного налога, исчисляемый с соответствующей даты уплаты.

Таким образом, в приведенном примере налогоплательщик-организация сможет вернуть переплату по земельному налогу за период три года с момента возникновения переплаты. Т.е., подавая заявление в мае 2019 г., максимально можно вернуть налог, уплаченный в мае 2016 г.

Новые правила применения кадастровой стоимости, установленной решением комиссии или суда, безусловно, более привлекательны и теперь предоставляют налогоплательщикам бОльший временной интервал для принятия решения о необходимости ее оспаривания в целях определения налогооблагаемой базы. Кроме того, некоторые счастливчики, чьи решения вступили в силу после 01.01.2019, получили возможность вернуть уплаченный налог за предшествующий 3-х летний период.