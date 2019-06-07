Как заработать, используя расчетный счет? Пассивный доход для ИП и ООО

Имея на расчетном счету свободные средства, которые просто лежат, можно воспользоваться этим и заработать. Расскажу на своем примере.

Я — индивидуальный предприниматель, использую УСН. Расчетный счет открыт в банке «Точка», у которого есть интересная функция под названием «Overnight». Суть этой функции очень простая. Деньги с расчетного счета списываются на одну ночь и утром возвращаются на счет, но с небольшим процентом.

Вы как предприниматель обязаны с этого процента заплатить 6% в качестве налога. Остальное ваш пассивный заработок.

Да, не большой. Этими деньгами лично я оплачиваю расчетно-кассовое обслуживание и тем самым закрываю этот вопрос в 0 для своего ИП.

В других банках наверняка есть аналогичная функция, поэтому ей стоит пользоваться.